Caractéristiques

Taille : 1500 mm x 700 mm

1500 mm x 700 mm Hauteur : 735 mm (réglable en montant de 20mm)

735 mm (réglable en montant de 20mm) Epaisseur : 20 mm

20 mm Poids maximal : 100 kg

100 kg Matériaux : acier

acier Poids approximatif du produit : de 42 à 53 Kg selon équipement

de 42 à 53 Kg selon équipement Garantie : 5 ans

Unboxing

Secretlab MAGNUS Metal Desk (Assemblage requis)

Passe-câble

Protection pour passe-câble

Secretlab MAGPAD Desk Mat (Accessoire vendu séparément)

Kit d'outils de montage

Secretlab MAGNUS Metal Desk, kit de composants 1x Tournevis à main magnétique 1x Reversible Hex M3 + M5 Screw Bit 1x M5 Main Allen Key 1x M3 Height Adjustment Allen Key 5x Secretlab Cable Fastening Straps



Montage

Utilisation et contraintes

Accessoires

Il va sans dire, le carton duest aussi imposant que lourd, prévoyez donc d'être deux pour le manipuler, mais également d'être présent lors de la réception. Voici son contenu :Comme annoncé ci-dessus, l'ensemble du packaging de la table, mais également certains éléments, sont assez lourds et encombrants. Nous réitérons notre recommandation concernant le montage, au minimum, à deux personnes. Pour la suite, l'universse dessine au cœur des packagings, qui sont merveilleusement bien agencés et où il n'y a que très peu de place vide (voire pas du tout). Les éléments sont bien séparés et se déboîtent du carton avec une certaine aisance. S'il s'agit de votre première table, à l'égal des sièges, le constructeur laisse une grande feuille cartonnée servant d'explications pour le montage.Si le plan de montage n'est pas précis, chaque composant dispose d'étiquette permettant d'identifier au premier regard les éléments qui s'assemblent. Tous ces petits rappels sont d'une aide considérable et permettront de trouver et trier rapidement les éléments à utiliser.Concernant le montage en lui-même, si l'on passe outre le passage où il faut retourner la table, demandant d'allier force et dextérité, rien à signaler. Les produits ont des finitions exemplaires, les trous tombent en face les uns des autres et des protections sont positionnées aux endroits dangereux.On retrouve la technologie liant montage et magnétisme quesemble autant apprécier que privilégier. C'est un bon point qui impacte directement la qualité et la facilité de montage. Certaines pièces, un peu trop lourdes, viennent tenir par magnétisme le temps qu'on les vis. En bref, un montage facile et peu éprouvant, pour un nombre d'éléments restreint.Finalement, pour remonter tout de même une légère difficulté de montage, c'est lorsque vous devez étendre le tapis magnétique sur l'ensemble de la table que l'affaire se complique un peu. En effet, sauf exception, il faut s'y prendre plusieurs fois avant de l'installer bien parallèle. Petit point pour finir, ciblé aux utilisateurs qui ne souhaitent pas acquérir, la table prend facilement les traces de doigts, surtout avec un coloris noir mat.Il est temps pour nous de faire un point rapide quant aux possibilités et l'utilisation de la table. Avant tout, cela va de soi, mais la table est adaptée pour l'utilisation d'un siège, en tout point.Ce qui fait la force de la tableest, sans hésitation, son encombrement ainsi que son absence de fioriture. La table se veut lisse et libre d'être utilisée d'un bout à l'autre. Pas de bordure plastique superflue ni deencombrant et inutile, bref, la table fait office de support... et c'est tout ! Pour cela, ses 1500 mm de long s'offrent 700 mm d'argument supplémentaire en largeur, ce qui reste très profitable.Il est ainsi possible de poser un nombre conséquent de produits comme vous pouvez le voir sur les photos qui suivent. Pour notre cas, il s'agit de deux écrans de 27" accompagnés d'une moyenne tour. À cela viennent s'associer des enceintes BOSE ainsi que certains gadgets supplémentaires. Point fort, même avec tout cela, la table dispose d'encore un peu de place. Une bonne solution pour enlever une tour qui prend la poussière ou les coups en restant au sol.En parlant du sol,ne fait pas les choses à moitié et propose des caches câbles magnétiques à fixer sur les pieds que vous préférez (mais bien plus pratique sur ceux arrière). Très faciles d'utilisation, ils permettent d'améliorer le câble management, surtout avec l'utilisation du bac prévu à cet effet, directement sous le fond de la table. Pour finir de combler vos attentes, l'emprise au sol duest très linéaire et restreinte. De ce fait, il devient plus facile de faire le ménage dessous en l'absence de pieds tout en longueur et de câbles en vrac.En parlant de fixation et de câble, on note l'un des rares points négatifs du produit, l'incompatibilité avec certains supports d'écrans. En effet, le système d'accrochage ou la taille des vis peuvent ne pas passer. C'est ici notre cas où seul le bras simple pouvait se fixer sans buter dans le cache-câbles.La zone arrière duse soulève pour faciliter l'accès au stockage de câbles, mais aussi pour passer les supports d'écrans. Enfin, il est possible de régler les pieds sur une hauteur de 20 mm. Ce n'est pas extraordinaire, mais toujours plus impressionnant que la concurrence équipée de pieds fixes.Si la tablesemble relativement complète, on regrette le manque de support de casque ou encore de passe-câbles supplémentaires. Bonne et mauvaise nouvelle, il est possible d'acquérir ces accessoires, néanmoins, il faudra débourser quelques euros de plus. Ce qui peut rapidement devenir un budget conséquent, quand on connaît le prix de vente initial de la table se situant à 449 €. Toutefois, pour celles et ceux qui souhaitent y mettre le prix, voici l'ensemble des accessoires disponibles :Lors du test de la table, nous avons eu l'occasion de tester certains d'entre eux. Si le prix de certains composants peut sembler aberrant, il faut garder en mémoire la volonté dede faire profiter à ses utilisateurs de produits liants qualité et robustesse. On retrouve des accessoires magnétiques qui s'adaptent facilement à votre utilisation tout en restant étudiés pour le produit. Une solution adaptée, professionnelle et intelligemment pensée, à condition d'avoir les fonds nécessaires lors de l'achat du produit.