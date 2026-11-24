Volants, joysticks, accessoires de simulation de vol et même une manette Xbox, Thrustmaster baisse les prix d'une bonne partie de son catalogue jusqu'au 30 novembre, avec jusqu'à 100 € de remise sur son volant Direct Drive T598.

Spécialiste des volants, des joysticks et de tout ce qui touche à la simulation, Thrustmaster couvre aussi bien la course automobile que l'aviation civile, l'espace ou même l'agriculture. La marque française s'adresse autant aux joueurs qui veulent lâcher la manette qu'aux passionnés qui montent un vrai cockpit à la maison.

Pour le Black Friday, Thrustmaster baisse les prix d'une large sélection de produits jusqu'au 30 novembre sur sa boutique officielle. Nous avons retenu les offres les plus pertinentes, du premier volant à retour de force jusqu'au Direct Drive, en passant par les périphériques de vol et une manette pour Xbox et PC.

Des volants pour passer de la manette au pilotage

Le T248 reste la porte d'entrée la plus logique de la gamme. Ce volant à retour de force hybride est livré avec un pédalier trois pédales et dispose de palettes magnétiques ainsi que d'un petit écran qui affiche notamment le rapport engagé. Sa déclinaison T248R, pensée pour PlayStation et PC, profite de la même remise et passe à un écran couleur avec un couple de 3,1 Nm.

In fine, le Thrustmaster T248 se révèle être un excellent volant milieu de gamme. Quelques petits défauts subsistent, comme le bruit des boutons, le glissement du pédalier ou l'aspect dû à l'utilisation du plastique sur le volant. Mais pour les joueurs à la recherche d'un volant polyvalent et compatible avec plusieurs plateformes, le T248 est un choix très pertinent.



GAMEWAVE, Corentin Rimbert, 8.5/10





Ceux qui veulent monter d'un cran se tourneront plutôt vers le T598 et son Direct Drive, une technologie où le volant est fixé directement sur l'axe du moteur, sans courroie ni engrenages, pour des sensations plus fines. Thrustmaster annonce 5 Nm de couple constant avec des pointes pouvant doubler lors des chocs, une jante amovible de 30 cm et un pédalier en métal, le tout avec 100 € de remise. Et pour compléter l'un ou l'autre selon la configuration, le levier TH8S, un shifter en H à 7 rapports plus marche arrière, passe sous la barre des 50 €.









Sélection d'offres sim racing

Thrustmaster T248 (Xbox / PC) 299,99 € → 229,99 € environ 23 % de réduction Thrustmaster T248R (PlayStation / PC) 299,99 € → 229,99 € environ 23 % de réduction Thrustmaster T598 499,99 € → 399,99 € remise immédiate de 100 € Thrustmaster TH8S Shifter Add-On 69,99 € → 49,99 € environ 29 % de réduction

Simulation agricole et spatiale

Pensé pour Farming Simulator 25, le SimTask FarmStick regroupe 33 boutons d'action, une manette des gaz intégrée à la base et un mini-stick, de quoi piloter tracteurs et engins sans jongler avec le clavier. Il fonctionne directement avec le jeu, mais sur PS5, il doit être associé à un volant compatible.

Les amateurs de simulation spatiale sur PC trouveront de leur côté la gamme Sol-R, dont les capteurs magnétiques H.E.A.R.T. détectent les mouvements sans contact et limitent ainsi l'usure et la dérive avec le temps. Le Sol-R 1 propose 44 actions assignables et une poignée ambidextre amovible, tandis que le Sol-R 2 passe en HOSAS, c'est-à-dire un joystick dans chaque main, avec 88 actions pour contrôler son vaisseau sur tous les axes.

Sélection d'offres simulation agricole et spatiale

SimTask FarmStick (Xbox / PC ou PlayStation / PC) 119,99 € → 99,99 € environ 17 % de réduction Sol-R 1 Flightstick (PC) 179,99 € → 149,99 € environ 17 % de réduction Sol-R 2 HOSAS Space Sim Duo (PC) 329,99 € → 279,99 € environ 15 % de réduction

Pour voler sur Microsoft Flight Simulator

Le TCA Officer Pack Airbus Edition associe le TCA Sidestick Airbus Edition, une réplique sous licence du manche latéral des Airbus, à une manette des gaz inspirée de l'A320 avec deux leviers de poussée, leurs crans et les inverseurs. C'est d'ailleurs ce pack complet que nous conseillions aux pilotes les plus exigeants plutôt que le sidestick seul.

Robuste et assez fidèle, ce joystick saura accompagner les joueurs les plus passionnés.



GAMEWAVE, Vandenburie Mathieu, 8.5/10

La gamme TCA s'est depuis ouverte à l'aviation légère avec le TCA Sky Yoke, manche en forme de demi-volant que l'on trouve dans la plupart des avions civils, disponible autour des 200€.

Pour autant, et débuter avec un budget plus serré, le T.Flight HOTAS One reste une bonne option. Il associe un joystick et une manette des gaz détachable, avec cinq axes, quatorze boutons et un palonnier intégré au stick, et fonctionne sur Xbox comme sur PC pour 79,99 €.

Sélection d'offres simulation de vol

TCA Officer Pack Airbus Edition (PC) 179,99 € → 149,99 € environ 17 % de réduction T.Flight HOTAS One (Xbox / PC) 99,99 € → 79,99 € environ 20 % de réduction

Une manette anti-drift pour Xbox et PC

La HEART Controller reprend les capteurs magnétiques de la marque pour ses sticks, ce qui doit éviter le drift, ce défaut qui fait bouger le personnage ou la caméra sans toucher au joystick. Elle ajoute des boutons mécaniques à course courte, deux boutons arrière remappables et une LED RGB centrale, pour un prix qui reste proche d'une manette officielle.

Sélection d'offres manette