Secretlab SKINS : Changez le style de votre siège en trois minutes

Les Signatures : Black3 Arctic White Charcoal Blue Frost Blue Plush Pink Soda Purple Mint Green

Les éditions spéciales : Dark Knight Jinx KDA Popstars Star Guardian Cyberpunk The Witcher House Lannister House Stark House Targaryen



Versions Signatures : 199 Euros

199 Euros Editions Spéciales : 229 Euros

Pour ne rien changer à ses habitudes,propose un emballage professionnel. Notons que selon le coloris demandé, la boîte peut en revêtir la couleur. À l'intérieur se trouve le manuel de montage, accompagné de deux sachets représentant respectivement le revêtement de dossier et celui d'assise.Parmi l'ensemble des collaborations proposées par, lesn'en font pas le tour complet. Néanmoins, il existe une liste assez conséquente, bien que de nombreux revêtements ne soient pas disponibles pour certains sièges natifs.Pour le moment,n'a pas annoncé sa volonté de décliner sessous d'autres formats, mais il est fort à parier que selon l'attrait de ces derniers, l'idée fleurisse d'elle-même dans peu de temps.Comme nous sommes joueurs, nous avons chronométré le temps de montage duen partant de zéro, sans avoir lu la notice au préalable. Lors du premier essai, il nous a fallupour faire le montage final. C'est toujours plus que les trois minutes annoncées par le constructeur, mais bien assez court pour se faire rapidement.Bien que la notice soit nécessaire pour faciliter le montage, ce dernier reste intuitif. Il suffit de défairepuis d'enfiler le haut et enfin l'assise, le tout comme un vêtement, avant de tout refermer. Certains ajustements sont nécessaires pour éviter les plis ou les problèmes de cohésion. Ceci dit, la grande majorité des liaisonstandis que les zones d'accroches sont subtilement dissimulées.Voici de quoi répondre à l'ensemble de vos questions sur la différence entre un siège nu et un équipé du. Comme vous pouvez le voir,. Qui plus est, le siège change de coloris à la perfection et peut facilement tromper un utilisateur non aguerri.Finalement, si nous devons remonter un bémol, il se situe au niveau du coussin. En effet, ce dernier tient moins bien avecavec le temps ou des vibrations moyennes à brusques. Notons qu'aucun revêtement n'est prévu en supplément pour ce dernier vous laissant avec celui d'origine qui peut largement contraster avec l'effet voulu.Dans le cadre de notre partenariat avec, nous avons eu l'occasion de tester la version Signature, qui est l'une des gammes de couleurs natives de la marque, mais également le revêtement aux couleurs deIl faut noter que tous lessont de la même composition,. Ce dernier est agréable à l'utilisation et, point bonus, il permet aude passer à la machine à laver (contrairement au siège en lui-même). Toutefois, c'est également un point faible, pour les adeptes du cuir ou simili.Parmi les deux modèles testés, nous avons un penchant pour l'édition spéciale. Le Signature propose un rendu performant qui, malgré son coloris pastel et l'étirement du tissu, ne laisse pas percevoir le siège initial., quant à lui, en plus de proposer un ensemble atypique entre le nouveau coloris en tissu associé à un design différent de celui en cuir, ne manque pas de charme.Disponibles sur le site du constructeur depuis le, et si le rendu final est agréable tandis qu'il propose une modification rapide, soyons honnêtes, passer le cap de l'achat ne sera pas pour tout le monde à la vue des prix.Néanmoins, cela reste bien moins onéreux et encombrant que d'avoir à acquérir une nouvelle chaisepuisque ces dernières naviguent entre 474 € et 674 €. Pour les néophytes de la marque ou simplement celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur la qualité d'utilisation des siègesainsi que les produits connexes, vous pouvez consulter notre page dédiée à la marque