FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Les pépites et meilleurs jeunes FM26 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste des meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans, aussi appelé wonderkids, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans FM26. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.

Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens

FM26 Gardiens
Notes Nom Âge Club
84 es QUETGLÁS Ferrán 20 ans Real Madrid
82 nl OWUSU-ODURO Rome-Jayden 21 ans AZ Alkmaar
82 nl ATTIGAH Quenten 16 ans AZ Alkmaar
82 it MARTINELLI Tommaso 19 ans Fiorentina
82 it NUNZIANTE Alessandro 18 ans Udinese
82 de SEIMEN Dennis 19 ans Stuttgart
82 fr RESTES Guillaume 20 ans Toulouse
82 be PENDERS Mike 19 ans Chelsea
Plus de gardiens de but

Défenseurs

FM26 D&eacute;fenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club
82 pt BANJAQUI Daniel 17 ans SL Benfica
82 es FORT Héctor 18 ans FC Barcelona
82 es FORTEA Jesús 18 ans Real Madrid
82 pt FERNANDES Martim 19 ans FC Porto
82 nl READ Givairo 19 ans Feyenoord
82 en ACHEAMPONG Josh 19 ans Chelsea
82 es ÁLEX JIMÉNEZ 20 ans AC Milan
82 en LEWIS Rico 20 ans Man City
Plus de défenseurs droits

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club
91 en LEWIS-SKELLY Myles 18 ans Arsenal
86 ge KHAREBASHVILI Saba 16 ans Dinamo Tbilisi
86 en HALL Lewis 20 ans Newcastle
86 en O'REILLY Nico 20 ans Man City
85 dk DORGU Patrick 20 ans Man Utd
82 es DAVINCHI 17 ans Getafe
82 it AHANOR Honest 17 ans Atalanta
82 es TORRENTS Jofre 18 ans FC Barcelona
Plus de défenseurs gauches

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club
91 nl HUIJSEN Dean 20 ans Real Madrid
89 es CUBARSÍ Pau 18 ans FC Barcelona
89 fr YORO Leny 19 ans Man Utd
88 fr KAMBWALA Willy 20 ans Villarreal
86 de PALMA Matteo 17 ans Udinese
86 it LEONI Giovanni 18 ans Liverpool
86 fr GADOU Joane 18 ans RB Salzburg
86 hr VUŠKOVIĆ Luka 18 ans Tottenham
Plus de défenseurs centraux

Milieux

FM26 Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club
86 de EICHHORN Kennet 15 ans Hertha BSC
86 be DE CAT Nathan 16 ans Anderlecht
86 es BERNAL Marc 18 ans FC Barcelona
86 es CHEMA ANDRÉS 20 ans Stuttgart
82 es SEIDU Taufik 17 ans Atlético Madrid
82 be MOKIO Jorthy 17 ans Ajax
82 br GABRIEL MOSCARDO 19 ans PSG
82 ru KISLYAK Matvey 19 ans CSKA Moscow
Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club
92 fr BOUADDI Ayyoub 17 ans Lille OSC
89 it PISILLI Niccolò 20 ans AS Roma
89 de BISCHOF Tom 20 ans FC Bayern
88 pt NEVES João 20 ans PSG
86 ma OUAZANE Abdellah 16 ans Ajax
86 es GUILLE FERNÁNDEZ 17 ans FC Barcelona
86 no NYPAN Sverre 18 ans Man City
86 nl SMIT Kees 19 ans AZ Alkmaar
Plus de milieux centraux

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club
90 ar NICO PAZ 20 ans Como
89 en WILLIAMS-BARNETT Luca 16 ans Tottenham
89 ar MASTANTUONO Franco 17 ans Real Madrid
89 pt MORA Rodrigo 18 ans FC Porto
89 se BERGVALL Lucas 19 ans Spurs
88 tr GÜLER Arda 20 ans Real Madrid
86 es TONI FERNÁNDEZ 16 ans FC Barcelona
86 mx MORA Gilberto 16 ans Club Tijuana
Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

FM26 Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club
92 br ESTÊVÃO 18 ans Chelsea
92 es LAMINE YAMAL 18 ans FC Barcelona
89 en NWANERI Ethan 18 ans Arsenal
89 fr DOUÉ Désiré 20 ans PSG
86 es REYES José 17 ans Real Madrid
86 fr MBAYE Ibrahim 17 ans PSG
86 pt QUENDA Geovany 18 ans Sporting CP
86 sco GANNON DOAK Ben 19 ans Bournemouth
Plus d'ailiers droits

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club
89 tr YILDIZ Kenan 20 ans Juventus
89 en GITTENS Jamie 20 ans Chelsea
86 en MONGA Jeremy 15 ans Leicester City
86 en NGUMOHA Rio 16 ans Liverpool
86 br GABRIEL MEC 17 ans Grêmio
86 en MOORE Mikey 17 ans Tottenham
86 ba ALAJBEGOVIĆ Kerim 17 ans RB Salzburg
86 de EL MALA Saïd 18 ans 1. FC Köln
Plus d'ailiers gauches

Buteurs

Notes Nom Âge Club
92 br ENDRICK 19 ans Real Madrid
87 en DANNS Jayden 19 ans Liverpool
86 en GRAY Harry 16 ans Leeds United
86 kz SATPAYEV Dastan 16 ans FC Kairat
86 nl BOUHOUDANE Sami 17 ans PSV
86 it CAMARDA Francesco 17 ans AC Milan
86 fr KROUPI Eli Junior 19 ans Bournemouth
86 br VITOR ROQUE 20 ans Palmeiras
Plus de buteurs

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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