FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
Les pépites et meilleurs jeunes FM26
proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste des meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans, aussi appelé wonderkids
, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans FM26
. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.
Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Gardiens
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|84
| QUETGLÁS Ferrán
|20 ans
|Real Madrid
|82
| OWUSU-ODURO Rome-Jayden
|21 ans
|AZ Alkmaar
|82
| ATTIGAH Quenten
|16 ans
|AZ Alkmaar
|82
| MARTINELLI Tommaso
|19 ans
|Fiorentina
|82
| NUNZIANTE Alessandro
|18 ans
|Udinese
|82
| SEIMEN Dennis
|19 ans
|Stuttgart
|82
| RESTES Guillaume
|20 ans
|Toulouse
|82
| PENDERS Mike
|19 ans
|Chelsea
|Plus de gardiens de but
Défenseurs
Défenseurs droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|82
| BANJAQUI Daniel
|17 ans
|SL Benfica
|82
| FORT Héctor
|18 ans
|FC Barcelona
|82
| FORTEA Jesús
|18 ans
|Real Madrid
|82
| FERNANDES Martim
|19 ans
|FC Porto
|82
| READ Givairo
|19 ans
|Feyenoord
|82
| ACHEAMPONG Josh
|19 ans
|Chelsea
|82
| ÁLEX JIMÉNEZ
|20 ans
|AC Milan
|82
| LEWIS Rico
|20 ans
|Man City
|Plus de défenseurs droits
Défenseurs gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
| LEWIS-SKELLY Myles
|18 ans
|Arsenal
|86
| KHAREBASHVILI Saba
|16 ans
|Dinamo Tbilisi
|86
| HALL Lewis
|20 ans
|Newcastle
|86
| O'REILLY Nico
|20 ans
|Man City
|85
| DORGU Patrick
|20 ans
|Man Utd
|82
| DAVINCHI
|17 ans
|Getafe
|82
| AHANOR Honest
|17 ans
|Atalanta
|82
| TORRENTS Jofre
|18 ans
|FC Barcelona
|Plus de défenseurs gauches
Défenseurs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
| HUIJSEN Dean
|20 ans
|Real Madrid
|89
| CUBARSÍ Pau
|18 ans
|FC Barcelona
|89
| YORO Leny
|19 ans
|Man Utd
|88
| KAMBWALA Willy
|20 ans
|Villarreal
|86
| PALMA Matteo
|17 ans
|Udinese
|86
| LEONI Giovanni
|18 ans
|Liverpool
|86
| GADOU Joane
|18 ans
|RB Salzburg
|86
| VUŠKOVIĆ Luka
|18 ans
|Tottenham
|Plus de défenseurs centraux
Milieux
Milieux défensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|86
| EICHHORN Kennet
|15 ans
|Hertha BSC
|86
| DE CAT Nathan
|16 ans
|Anderlecht
|86
| BERNAL Marc
|18 ans
|FC Barcelona
|86
| CHEMA ANDRÉS
|20 ans
|Stuttgart
|82
| SEIDU Taufik
|17 ans
|Atlético Madrid
|82
| MOKIO Jorthy
|17 ans
|Ajax
|82
| GABRIEL MOSCARDO
|19 ans
|PSG
|82
| KISLYAK Matvey
|19 ans
|CSKA Moscow
|Plus de milieux défensifs centraux
Milieux centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| BOUADDI Ayyoub
|17 ans
|Lille OSC
|89
| PISILLI Niccolò
|20 ans
|AS Roma
|89
| BISCHOF Tom
|20 ans
|FC Bayern
|88
| NEVES João
|20 ans
|PSG
|86
| OUAZANE Abdellah
|16 ans
|Ajax
|86
| GUILLE FERNÁNDEZ
|17 ans
|FC Barcelona
|86
| NYPAN Sverre
|18 ans
|Man City
|86
| SMIT Kees
|19 ans
|AZ Alkmaar
|Plus de milieux centraux
Milieux offensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|90
| NICO PAZ
|20 ans
|Como
|89
| WILLIAMS-BARNETT Luca
|16 ans
|Tottenham
|89
| MASTANTUONO Franco
|17 ans
|Real Madrid
|89
| MORA Rodrigo
|18 ans
|FC Porto
|89
| BERGVALL Lucas
|19 ans
|Spurs
|88
| GÜLER Arda
|20 ans
|Real Madrid
|86
| TONI FERNÁNDEZ
|16 ans
|FC Barcelona
|86
| MORA Gilberto
|16 ans
|Club Tijuana
|Plus de milieux offensifs centraux
Attaquants
Ailiers droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| ESTÊVÃO
|18 ans
|Chelsea
|92
| LAMINE YAMAL
|18 ans
|FC Barcelona
|89
| NWANERI Ethan
|18 ans
|Arsenal
|89
| DOUÉ Désiré
|20 ans
|PSG
|86
| REYES José
|17 ans
|Real Madrid
|86
| MBAYE Ibrahim
|17 ans
|PSG
|86
| QUENDA Geovany
|18 ans
|Sporting CP
|86
| GANNON DOAK Ben
|19 ans
|Bournemouth
|Plus d'ailiers droits
Ailiers gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|89
| YILDIZ Kenan
|20 ans
|Juventus
|89
| GITTENS Jamie
|20 ans
|Chelsea
|86
| MONGA Jeremy
|15 ans
|Leicester City
|86
| NGUMOHA Rio
|16 ans
|Liverpool
|86
| GABRIEL MEC
|17 ans
|Grêmio
|86
| MOORE Mikey
|17 ans
|Tottenham
|86
| ALAJBEGOVIĆ Kerim
|17 ans
|RB Salzburg
|86
| EL MALA Saïd
|18 ans
|1. FC Köln
|Plus d'ailiers gauches
Buteurs
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| ENDRICK
|19 ans
|Real Madrid
|87
| DANNS Jayden
|19 ans
|Liverpool
|86
| GRAY Harry
|16 ans
|Leeds United
|86
| SATPAYEV Dastan
|16 ans
|FC Kairat
|86
| BOUHOUDANE Sami
|17 ans
|PSV
|86
| CAMARDA Francesco
|17 ans
|AC Milan
|86
| KROUPI Eli Junior
|19 ans
|Bournemouth
|86
| VITOR ROQUE
|20 ans
|Palmeiras
|Plus de buteurs
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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