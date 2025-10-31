FM26 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de gardien de but (G).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de gardien de but
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Gardiens de but (G)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|84
| QUETGLÁS Ferrán
|20 ans
|Real Madrid
|82
| OWUSU-ODURO Rome-Jayden
|21 ans
|AZ Alkmaar
|82
| ATTIGAH Quenten
|16 ans
|AZ Alkmaar
|82
| MARTINELLI Tommaso
|19 ans
|Fiorentina
|82
| NUNZIANTE Alessandro
|18 ans
|Udinese
|82
| SEIMEN Dennis
|19 ans
|Stuttgart
|82
| RESTES Guillaume
|20 ans
|Toulouse
|82
| PENDERS Mike
|19 ans
|Chelsea
|82
| EYESTONE Julian
|19 ans
|Brentford
|77
| VUKOVIĆ Ante
|20 ans
|Pisa
|76
| KRAPYVTSOV Vladyslav
|20 ans
|Girona
|76
| ÇEVIKKAN Onuralp
|19 ans
|Trabzonspor
|76
| MATIŞLI Kerem
|18 ans
|Bursaspor
|76
| HUBER Silas
|19 ans
|FC Zürich
|76
| PIZARRO Théodore
|17 ans
|SC Freiburg
|76
| JIMÉNEZ Raúl
|19 ans
|Valencia
|76
| GOMES André
|20 ans
|SL Benfica
|76
| FERREIRA Diogo
|18 ans
|SL Benfica
|76
| CUNHA Romário
|17 ans
|Braga
|76
| CHARLES Pierce
|19 ans
|Sheffield Wednesday
|76
| ZEGGEN Kiyani
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| HOMAN Nick
|17 ans
|AZ Alkmaar
|76
| MASCARDI Diego
|18 ans
|Spezia
|76
| YAAKOBISHVILI Áron
|19 ans
|FC Barcelona
|76
| JAOUEN Ewen
|19 ans
|Reims
|76
| BEADLE James
|20 ans
|Brighton
|76
| MOODY Dylan
|17 ans
|Southampton
|76
| PORTER Jack
|16 ans
|Arsenal
|76
| BERNAL Freddy
|16 ans
|Chelsea
|76
| VICKERY Ben
|16 ans
|Man City
|76
| BRUGHMANS Lucca
|17 ans
|KRC Genk
|76
| EVERS Bas
|16 ans
|KAA Gent
|76
| HAMZIĆ Salko
|18 ans
|RB Salzburg
|76
| KOCHEN Diego
|19 ans
|FC Barcelona
|76
| BEDOLLA Norberto
|19 ans
|Club América
|76
| KALMURZA Sherkhan
|18 ans
|FC Kairat
|76
| HORIO PISANO Alex Kouto
|19 ans
|Nagoya Grampus
|76
| NAKAMURA Keisuke
|20 ans
|Tokyo Verdy
|76
| BOUASKAR Slim
|16 ans
|AS Roma
|76
| N'DIAYE Mamour
|19 ans
|Sarpsborg 08
|73
| LARA Pablo
|20 ans
|UNAM Pumas
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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