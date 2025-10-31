FM26 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de gardien de but (G).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes gardiens (G)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de gardien de but. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens de but (G)

Notes Nom Âge Club
84 es QUETGLÁS Ferrán 20 ans Real Madrid
82 nl OWUSU-ODURO Rome-Jayden 21 ans AZ Alkmaar
82 nl ATTIGAH Quenten 16 ans AZ Alkmaar
82 it MARTINELLI Tommaso 19 ans Fiorentina
82 it NUNZIANTE Alessandro 18 ans Udinese
82 de SEIMEN Dennis 19 ans Stuttgart
82 fr RESTES Guillaume 20 ans Toulouse
82 be PENDERS Mike 19 ans Chelsea
82 us EYESTONE Julian 19 ans Brentford
77 hr VUKOVIĆ Ante 20 ans Pisa
76 ua KRAPYVTSOV Vladyslav 20 ans Girona
76 tr ÇEVIKKAN Onuralp 19 ans Trabzonspor
76 tr MATIŞLI Kerem 18 ans Bursaspor
76 ch HUBER Silas 19 ans FC Zürich
76 ch PIZARRO Théodore 17 ans SC Freiburg
76 es JIMÉNEZ Raúl 19 ans Valencia
76 pt GOMES André 20 ans SL Benfica
76 pt FERREIRA Diogo 18 ans SL Benfica
76 pt CUNHA Romário 17 ans Braga
76 ie CHARLES Pierce 19 ans Sheffield Wednesday
76 nl ZEGGEN Kiyani 18 ans AZ Alkmaar
76 nl HOMAN Nick 17 ans AZ Alkmaar
76 it MASCARDI Diego 18 ans Spezia
76 hu YAAKOBISHVILI Áron 19 ans FC Barcelona
76 fr JAOUEN Ewen 19 ans Reims
76 en BEADLE James 20 ans Brighton
76 en MOODY Dylan 17 ans Southampton
76 en PORTER Jack 16 ans Arsenal
76 en BERNAL Freddy 16 ans Chelsea
76 en VICKERY Ben 16 ans Man City
76 be BRUGHMANS Lucca 17 ans KRC Genk
76 be EVERS Bas 16 ans KAA Gent
76 at HAMZIĆ Salko 18 ans RB Salzburg
76 us KOCHEN Diego 19 ans FC Barcelona
76 mx BEDOLLA Norberto 19 ans Club América
76 kz KALMURZA Sherkhan 18 ans FC Kairat
76 jp HORIO PISANO Alex Kouto 19 ans Nagoya Grampus
76 jp NAKAMURA Keisuke 20 ans Tokyo Verdy
76 tn BOUASKAR Slim 16 ans AS Roma
76 sn N'DIAYE Mamour 19 ans Sarpsborg 08
73 mx LARA Pablo 20 ans UNAM Pumas
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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