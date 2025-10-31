FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu défensif central (MDC).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

À lire également

FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge Club
86 de EICHHORN Kennet 15 ans Hertha BSC
86 be DE CAT Nathan 16 ans Anderlecht
86 es BERNAL Marc 18 ans FC Barcelona
86 es CHEMA ANDRÉS 20 ans Stuttgart
82 es SEIDU Taufik 17 ans Atlético Madrid
82 be MOKIO Jorthy 17 ans Ajax
82 br GABRIEL MOSCARDO 19 ans PSG
82 ru KISLYAK Matvey 19 ans CSKA Moscow
82 co SOLÍS Jhon 20 ans Girona
82 es BAJČETIĆ Stefan 20 ans Liverpool
82 pt ESSUGO Dário 20 ans Chelsea
82 be VERMEEREN Arthur 20 ans RB Leipzig
82 cd SADIKI Noah 20 ans Sunderland
82 en HINSHELWOOD Jack 20 ans Brighton
79 en WRIGHT Jacob 19 ans Norwich City
79 de KEMLEIN Aljoscha 20 ans Union Berlin
77 us CASTAÑEDA Santiago 20 ans SC Paderborn
76 en ALABI Sam 15 ans Newcastle
76 ec CASTILLO Ederson 16 ans LDU Quito
76 pt GAMBÔA Sandro 16 ans Sporting CP
76 de İŞ Ebu Bekir 16 ans Eintracht Frankfurt
76 de FAHRENHORST Luke 16 ans Dortmund
76 de KABA Mussa 16 ans Dortmund
76 fr COULIBALY Djibril 16 ans OGC Nice
76 fr DOGANAY Kenan 16 ans Lyon
76 be NGA KANA Joshua 16 ans Anderlecht
76 pt FIGUEIREDO Miguel 16 ans SL Benfica
76 ar ESPÍNDOLA Santiago 17 ans River Plate
76 pt QUINTAS Rafael 17 ans SL Benfica
76 nl VAN OMMEREN Jaygo 17 ans Utrecht
76 de MAMUZAH LUM Boris 17 ans Hertha BSC
76 fr VOSSAH Alexis 17 ans Toulouse
76 en EMENALO Landon 17 ans Chelsea
76 us RODRIGUEZ Sebastian 17 ans Houston Dynamo
76 br ZÉ LUCAS 17 ans Sport Recife
76 ie FINNERAN Rory 17 ans Newcastle
76 pt LIMA Bernardo 17 ans FC Porto
76 rs ĆATOVIĆ Mirza 18 ans Stuttgart
76 es ALTOZANO Edu 18 ans Sevilla
76 sco RICE Bailey 18 ans Rangers
76 pt FELICÍSSIMO Eduardo 18 ans Sporting CP
76 fr ZOHOURI Guy Noël 18 ans Le Havre AC
76 jp MURAKAMI Kei 18 ans Kumamoto Ozu
76 ng DAGA Daniel 18 ans Molde
76 ch TSAWA Cheveyo 18 ans FC Zürich
76 sco BORLAND Aidan 18 ans Aston Villa
76 br BAHIA 19 ans Corinthians
76 br MATHEUS FERREIRA 19 ans Vasco da Gama
76 ar REY DOMENECH Camilo 19 ans Boca Juniors
76 tr KONAK Yunus Emre 19 ans Brentford
76 ch ROMANO Alessandro 19 ans AS Roma
76 es PRIM Pau 19 ans Al-Sadd
76 nl MASTORAS Enoch 19 ans AZ Alkmaar
76 nl BOOGAARD Kasper 19 ans AZ Alkmaar
76 it CICHELLA Matteo 19 ans Frosinone
76 de ASÉKO Noël 19 ans FC Bayern
76 fr ATANGANA Valentin 19 ans Ah-Ahli
76 fr SYLLA Fodé 19 ans RC Lens
76 en ABBOTT George 19 ans Tottenham
76 mx MONTIEL Eliás 19 ans Pachuca
76 jp TAKADA Yu 19 ans Tokushima Vortis
76 pt SOUSA Diogo 19 ans Vitória
76 ar SCIPIONI Lorenzo 20 ans Olympiacos
76 ar PÉREZ Leonel 20 ans Huracán
76 ar DUBERSARSKY Nicolás 20 ans Austin
76 ar DELGADO Milton 20 ans Boca Juniors
76 tr MALKOÇOĞLU Salih 20 ans Trabzonspor
76 it KOFLER Raphael 20 ans Südtirol
76 cd MUKAU Ngal'Ayel 20 ans Lille OSC
76 it LIPANI Luca 20 ans Sassuolo
74 uy AMARO Mauricio 19 ans Defensor Sporting
74 dk DAVIDSEN Kasper 20 ans Holstein Kiel
72 en CARTWRIGHT Henry 20 ans Leicester City
Plus de pépites et meilleurs jeunes

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
  • PC
    • Édition Standard → 19,39 € au lieu de 60 €, soit 68 % de réduction.
    • Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26
Football Manager 26 11 juin 2026

Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26

Alors que la Coupe du monde 2026 va débuter, nous avons simuler la compétition sur Football Manager 26. Avec un résultat légèrement surprenant, de grosses surprises, des déceptions, et une équipe de France qui rentre dans l'histoire.
De Rocket League à Netflix : La stratégie tentaculaire de la FIFA pour ringardiser EA Sports
Football Manager 26 01 juin 2026

De Rocket League à Netflix : La stratégie tentaculaire de la FIFA pour ringardiser EA Sports

Depuis la séparation historique avec Electronic Arts, l'avenir vidéoludique de la FIFA semblait incertain. L'instance dirigeante vient pourtant de dévoiler une stratégie massive reposant sur sept jeux vidéo différents, marquant une rupture totale avec le modèle traditionnel pour concurrencer directement la franchise EA FC.
FM26 : Le mode Coupe du monde est disponible avec la mise à jour 26.3.1
Football Manager 26 26 mai 2026

FM26 : Le mode Coupe du monde est disponible avec la mise à jour 26.3.1

Retrouvez le patch notes et tous les changements appliquées avec la mise à jour 26.3.1 de Football Manager 26, disponible depuis ce 26 mai et introduisant le mode Coupe du monde.

commentaire (0)