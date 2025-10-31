FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu défensif central (MDC).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu défensif central
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux défensifs centraux (MDC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|86
| EICHHORN Kennet
|15 ans
|Hertha BSC
|86
| DE CAT Nathan
|16 ans
|Anderlecht
|86
| BERNAL Marc
|18 ans
|FC Barcelona
|86
| CHEMA ANDRÉS
|20 ans
|Stuttgart
|82
| SEIDU Taufik
|17 ans
|Atlético Madrid
|82
| MOKIO Jorthy
|17 ans
|Ajax
|82
| GABRIEL MOSCARDO
|19 ans
|PSG
|82
| KISLYAK Matvey
|19 ans
|CSKA Moscow
|82
| SOLÍS Jhon
|20 ans
|Girona
|82
| BAJČETIĆ Stefan
|20 ans
|Liverpool
|82
| ESSUGO Dário
|20 ans
|Chelsea
|82
| VERMEEREN Arthur
|20 ans
|RB Leipzig
|82
| SADIKI Noah
|20 ans
|Sunderland
|82
| HINSHELWOOD Jack
|20 ans
|Brighton
|79
| WRIGHT Jacob
|19 ans
|Norwich City
|79
| KEMLEIN Aljoscha
|20 ans
|Union Berlin
|77
| CASTAÑEDA Santiago
|20 ans
|SC Paderborn
|76
| ALABI Sam
|15 ans
|Newcastle
|76
| CASTILLO Ederson
|16 ans
|LDU Quito
|76
| GAMBÔA Sandro
|16 ans
|Sporting CP
|76
| İŞ Ebu Bekir
|16 ans
|Eintracht Frankfurt
|76
| FAHRENHORST Luke
|16 ans
|Dortmund
|76
| KABA Mussa
|16 ans
|Dortmund
|76
| COULIBALY Djibril
|16 ans
|OGC Nice
|76
| DOGANAY Kenan
|16 ans
|Lyon
|76
| NGA KANA Joshua
|16 ans
|Anderlecht
|76
| FIGUEIREDO Miguel
|16 ans
|SL Benfica
|76
| ESPÍNDOLA Santiago
|17 ans
|River Plate
|76
| QUINTAS Rafael
|17 ans
|SL Benfica
|76
| VAN OMMEREN Jaygo
|17 ans
|Utrecht
|76
| MAMUZAH LUM Boris
|17 ans
|Hertha BSC
|76
| VOSSAH Alexis
|17 ans
|Toulouse
|76
| EMENALO Landon
|17 ans
|Chelsea
|76
| RODRIGUEZ Sebastian
|17 ans
|Houston Dynamo
|76
| ZÉ LUCAS
|17 ans
|Sport Recife
|76
| FINNERAN Rory
|17 ans
|Newcastle
|76
| LIMA Bernardo
|17 ans
|FC Porto
|76
| ĆATOVIĆ Mirza
|18 ans
|Stuttgart
|76
| ALTOZANO Edu
|18 ans
|Sevilla
|76
| RICE Bailey
|18 ans
|Rangers
|76
| FELICÍSSIMO Eduardo
|18 ans
|Sporting CP
|76
| ZOHOURI Guy Noël
|18 ans
|Le Havre AC
|76
| MURAKAMI Kei
|18 ans
|Kumamoto Ozu
|76
| DAGA Daniel
|18 ans
|Molde
|76
| TSAWA Cheveyo
|18 ans
|FC Zürich
|76
| BORLAND Aidan
|18 ans
|Aston Villa
|76
| BAHIA
|19 ans
|Corinthians
|76
| MATHEUS FERREIRA
|19 ans
|Vasco da Gama
|76
| REY DOMENECH Camilo
|19 ans
|Boca Juniors
|76
| KONAK Yunus Emre
|19 ans
|Brentford
|76
| ROMANO Alessandro
|19 ans
|AS Roma
|76
| PRIM Pau
|19 ans
|Al-Sadd
|76
| MASTORAS Enoch
|19 ans
|AZ Alkmaar
|76
| BOOGAARD Kasper
|19 ans
|AZ Alkmaar
|76
| CICHELLA Matteo
|19 ans
|Frosinone
|76
| ASÉKO Noël
|19 ans
|FC Bayern
|76
| ATANGANA Valentin
|19 ans
|Ah-Ahli
|76
| SYLLA Fodé
|19 ans
|RC Lens
|76
| ABBOTT George
|19 ans
|Tottenham
|76
| MONTIEL Eliás
|19 ans
|Pachuca
|76
| TAKADA Yu
|19 ans
|Tokushima Vortis
|76
| SOUSA Diogo
|19 ans
|Vitória
|76
| SCIPIONI Lorenzo
|20 ans
|Olympiacos
|76
| PÉREZ Leonel
|20 ans
|Huracán
|76
| DUBERSARSKY Nicolás
|20 ans
|Austin
|76
| DELGADO Milton
|20 ans
|Boca Juniors
|76
| MALKOÇOĞLU Salih
|20 ans
|Trabzonspor
|76
| KOFLER Raphael
|20 ans
|Südtirol
|76
| MUKAU Ngal'Ayel
|20 ans
|Lille OSC
|76
| LIPANI Luca
|20 ans
|Sassuolo
|74
| AMARO Mauricio
|19 ans
|Defensor Sporting
|74
| DAVIDSEN Kasper
|20 ans
|Holstein Kiel
|72
| CARTWRIGHT Henry
|20 ans
|Leicester City
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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