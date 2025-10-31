FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste d'ailier droit (AD).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers droits (AD)

Notes Nom Âge Club
92 br ESTÊVÃO 18 ans Chelsea
92 es LAMINE YAMAL 18 ans FC Barcelona
89 en NWANERI Ethan 18 ans Arsenal
89 fr DOUÉ Désiré 20 ans PSG
86 es REYES José 17 ans Real Madrid
86 fr MBAYE Ibrahim 17 ans PSG
86 pt QUENDA Geovany 18 ans Sporting CP
86 sco GANNON DOAK Ben 19 ans Bournemouth
86 en DIBLING Tyler 19 ans Everton
86 gm MINTEH Yankuba 20 ans Brighton
82 br GABRIEL VENENO 15 ans Atlético Mineiro
82 pt RODRIGUES Tiago 16 ans SL Benfica
82 br GABRIEL CARVALHO 17 ans Al-Qadsiah
82 de KARL Lennart 17 ans FC Bayern
82 hr DURDOV Bruno 17 ans Hajduk Split
82 ma BELMOKHTAR Ilies 17 ans AS Monaco
82 br RAYAN 18 ans Vasco da Gama
82 ar SUBIABRE Ian 18 ans River Plate
82 es VIRGILI Jan 18 ans Mallorca
82 fr MBAPPÉ Ethan 18 ans Lille OSC
82 en AMO-AMEYAW Sam 18 ans RC Strasbourg
82 en LACEY Shea 18 ans Man Utd
82 mx CAMBEROS Hugo 18 ans Chivas
82 ve MARTÍNEZ David 19 ans LAFC
82 br ALISSON 19 ans Shakhtar
82 se BARDGHJI Roony 19 ans FC Barcelona
82 es OLABARRIETA Aingeru 19 ans Athletic Club
82 pt FERNANDES Roger 19 ans Al-Ittihad
82 nl ADDAI Jayden 19 ans Como
82 it VENTURINO Lorenzo 19 ans Genoa
82 en YOUNG Kadan 19 ans Aston Villa
82 br ÂNGELO 20 ans Al-Nassr
82 es BELAID Rayane 20 ans Atlético Madrid
82 ma TALBI Chemsdine 20 ans Sunderland
82 dz BOUANANI Badredine 20 ans Stuttgart
79 ar PRESTIANNI Gianluca 19 ans SL Benfica
78 dk DAGHIM Adam 19 ans RB Salzburg
78 dk SCHWARTAU Oscar 19 ans Norwich City
76 tr AZRAK Yunus 16 ans Fenerbahce
76 en EVANS Jake 16 ans Leicester City
76 en LAWSON Zebedee 16 ans Rangers
76 en EBOUÉ Mathis 16 ans Chelsea
76 cz AZAKA Lewis 16 ans Sparta Prague
76 ar VIOLLAZ Santino 17 ans Independiente
76 es OTORBI David 17 ans Valencia
76 ru MASSALYGA Nikita 17 ans Spartak Moscow
76 pt MIRANDA André 17 ans FC Porto
76 pt CUNHA Duarte 17 ans FC Porto
76 en MANTATO Bendito 17 ans Man Utd
76 kz BEKBOLAT Ismail 17 ans FC Kairat
76 rs JOVANOVIĆ Lazar 18 ans Stuttgart
76 pt VIEIRA Afonso 18 ans Vitória
76 ie MORRISON Kieran 18 ans Liverpool
76 pt FERNANDES Eduardo 18 ans SL Benfica
76 ec ARROYO Keny 19 ans Cruzeiro
76 br RAFAEL LOBATO 19 ans Rio Ave
76 ar CARRIZO Maher 19 ans Vélez
76 ar SILVETTI Mateo 19 ans Inter Miami
76 au IRANKUNDA Nestory 19 ans Watford
76 es PABLO GARCÍA 19 ans Real Betis
76 pt COUTO Mauro 19 ans Sporting CP
76 pt SOUSA Gonçalo 19 ans FC Porto
76 pl FABERSKI Jan 19 ans Ajax
76 no WALLE EGELI Sindre 19 ans Ipswich Town
76 it FINI Seydou 19 ans Genoa
76 de DA SILVA MOREIRA Eric 19 ans Nottm Forest
76 at WURMBRAND Nikolaus 19 ans SK Rapid Wien
76 us CAMPBELL Cole 19 ans Dortmund
76 ma EL-ABDELLAOUI Jones 19 ans Celta
76 gh BAIDOO Edmund 19 ans RB Salzburg
76 kr YANG MIN-HYEOK 19 ans Tottenham
76 br WALLACE YAN 20 ans Flamengo
76 se NJIE Alieu 20 ans Torino
76 no BROHOLM Marius 20 ans Lille OSC
76 nl SLORY Jaden 20 ans Feyenoord
76 il KHALAILI Anan 20 ans Union Saint-Gilloise
76 en ESSE Romain 20 ans Crystal Palace
76 ci IRIÉ Cyriaque 20 ans SC Freiburg
72 br MATHEUS GONÇALVES 19 ans Al-Ahli
72 za APRIL Shakeel 19 ans Cape Town City
72 ec PATA Emerson 20 ans Independiente del Valle
72 tn AYARI Khalil 20 ans Stade Tunisien
72 za SEBELEBELE Kamogelo 20 ans Orlando Pirates
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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