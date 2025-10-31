FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers droits (AD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste d'ailier droit (AD).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier droit
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Ailiers droits (AD)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| ESTÊVÃO
|18 ans
|Chelsea
|92
| LAMINE YAMAL
|18 ans
|FC Barcelona
|89
| NWANERI Ethan
|18 ans
|Arsenal
|89
| DOUÉ Désiré
|20 ans
|PSG
|86
| REYES José
|17 ans
|Real Madrid
|86
| MBAYE Ibrahim
|17 ans
|PSG
|86
| QUENDA Geovany
|18 ans
|Sporting CP
|86
| GANNON DOAK Ben
|19 ans
|Bournemouth
|86
| DIBLING Tyler
|19 ans
|Everton
|86
| MINTEH Yankuba
|20 ans
|Brighton
|82
| GABRIEL VENENO
|15 ans
|Atlético Mineiro
|82
| RODRIGUES Tiago
|16 ans
|SL Benfica
|82
| GABRIEL CARVALHO
|17 ans
|Al-Qadsiah
|82
| KARL Lennart
|17 ans
|FC Bayern
|82
| DURDOV Bruno
|17 ans
|Hajduk Split
|82
| BELMOKHTAR Ilies
|17 ans
|AS Monaco
|82
| RAYAN
|18 ans
|Vasco da Gama
|82
| SUBIABRE Ian
|18 ans
|River Plate
|82
| VIRGILI Jan
|18 ans
|Mallorca
|82
| MBAPPÉ Ethan
|18 ans
|Lille OSC
|82
| AMO-AMEYAW Sam
|18 ans
|RC Strasbourg
|82
| LACEY Shea
|18 ans
|Man Utd
|82
| CAMBEROS Hugo
|18 ans
|Chivas
|82
| MARTÍNEZ David
|19 ans
|LAFC
|82
| ALISSON
|19 ans
|Shakhtar
|82
| BARDGHJI Roony
|19 ans
|FC Barcelona
|82
| OLABARRIETA Aingeru
|19 ans
|Athletic Club
|82
| FERNANDES Roger
|19 ans
|Al-Ittihad
|82
| ADDAI Jayden
|19 ans
|Como
|82
| VENTURINO Lorenzo
|19 ans
|Genoa
|82
| YOUNG Kadan
|19 ans
|Aston Villa
|82
| ÂNGELO
|20 ans
|Al-Nassr
|82
| BELAID Rayane
|20 ans
|Atlético Madrid
|82
| TALBI Chemsdine
|20 ans
|Sunderland
|82
| BOUANANI Badredine
|20 ans
|Stuttgart
|79
| PRESTIANNI Gianluca
|19 ans
|SL Benfica
|78
| DAGHIM Adam
|19 ans
|RB Salzburg
|78
| SCHWARTAU Oscar
|19 ans
|Norwich City
|76
| AZRAK Yunus
|16 ans
|Fenerbahce
|76
| EVANS Jake
|16 ans
|Leicester City
|76
| LAWSON Zebedee
|16 ans
|Rangers
|76
| EBOUÉ Mathis
|16 ans
|Chelsea
|76
| AZAKA Lewis
|16 ans
|Sparta Prague
|76
| VIOLLAZ Santino
|17 ans
|Independiente
|76
| OTORBI David
|17 ans
|Valencia
|76
| MASSALYGA Nikita
|17 ans
|Spartak Moscow
|76
| MIRANDA André
|17 ans
|FC Porto
|76
| CUNHA Duarte
|17 ans
|FC Porto
|76
| MANTATO Bendito
|17 ans
|Man Utd
|76
| BEKBOLAT Ismail
|17 ans
|FC Kairat
|76
| JOVANOVIĆ Lazar
|18 ans
|Stuttgart
|76
| VIEIRA Afonso
|18 ans
|Vitória
|76
| MORRISON Kieran
|18 ans
|Liverpool
|76
| FERNANDES Eduardo
|18 ans
|SL Benfica
|76
| ARROYO Keny
|19 ans
|Cruzeiro
|76
| RAFAEL LOBATO
|19 ans
|Rio Ave
|76
| CARRIZO Maher
|19 ans
|Vélez
|76
| SILVETTI Mateo
|19 ans
|Inter Miami
|76
| IRANKUNDA Nestory
|19 ans
|Watford
|76
| PABLO GARCÍA
|19 ans
|Real Betis
|76
| COUTO Mauro
|19 ans
|Sporting CP
|76
| SOUSA Gonçalo
|19 ans
|FC Porto
|76
| FABERSKI Jan
|19 ans
|Ajax
|76
| WALLE EGELI Sindre
|19 ans
|Ipswich Town
|76
| FINI Seydou
|19 ans
|Genoa
|76
| DA SILVA MOREIRA Eric
|19 ans
|Nottm Forest
|76
| WURMBRAND Nikolaus
|19 ans
|SK Rapid Wien
|76
| CAMPBELL Cole
|19 ans
|Dortmund
|76
| EL-ABDELLAOUI Jones
|19 ans
|Celta
|76
| BAIDOO Edmund
|19 ans
|RB Salzburg
|76
| YANG MIN-HYEOK
|19 ans
|Tottenham
|76
| WALLACE YAN
|20 ans
|Flamengo
|76
| NJIE Alieu
|20 ans
|Torino
|76
| BROHOLM Marius
|20 ans
|Lille OSC
|76
| SLORY Jaden
|20 ans
|Feyenoord
|76
| KHALAILI Anan
|20 ans
|Union Saint-Gilloise
|76
| ESSE Romain
|20 ans
|Crystal Palace
|76
| IRIÉ Cyriaque
|20 ans
|SC Freiburg
|72
| MATHEUS GONÇALVES
|19 ans
|Al-Ahli
|72
| APRIL Shakeel
|19 ans
|Cape Town City
|72
| PATA Emerson
|20 ans
|Independiente del Valle
|72
| AYARI Khalil
|20 ans
|Stade Tunisien
|72
| SEBELEBELE Kamogelo
|20 ans
|Orlando Pirates
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 26
est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 19,39 € au lieu de 60 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Standard multiplatform → 37,99 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)