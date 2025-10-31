FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur gauche (DG).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs gauches (DG)

Notes Nom Âge Club
91 en LEWIS-SKELLY Myles 18 ans Arsenal
86 ge KHAREBASHVILI Saba 16 ans Dinamo Tbilisi
86 en HALL Lewis 20 ans Newcastle
86 en O'REILLY Nico 20 ans Man City
85 dk DORGU Patrick 20 ans Man Utd
82 es DAVINCHI 17 ans Getafe
82 it AHANOR Honest 17 ans Atalanta
82 es TORRENTS Jofre 18 ans FC Barcelona
82 it FORTINI Niccolò 19 ans Fiorentina
82 de ROTHE Tom 20 ans Union Berlin
82 sn DIOUF El Hadji Malick 20 ans West Ham
79 de ZEHNTER Aaron 20 ans Wolfsburg
78 us MILLER Peyton 17 ans New England
77 tr YILMAZ Berkay 20 ans SC Freiburg
76 br KAUÃ PRATES 16 ans Cruzeiro
76 ch MAMBWA Olivier 16 ans Young Boys
76 pt RIJO João 16 ans Sporting CP
76 br DENNER 17 ans Corinthians
76 nl MPARAGANDA Matthew 17 ans Feyenoord
76 py LEÓN Diego 18 ans Man Utd
76 nl JETTEN Lucas 18 ans Ajax
76 it COCCHI Matteo 18 ans Inter
76 en AMASS Harry 18 ans Man Utd
76 en MCFARLANE Christian 18 ans Man City
76 br SOUZA 19 ans Santos
76 br ESQUERDINHA 19 ans QPR
76 fr SANGUI Nhoa 19 ans Paris FC
76 fr METHALIE Dayann 19 ans Toulouse
76 fr ELYAZ 19 ans Real Betis
76 en MEGHOMA Jayden 19 ans Brentford
76 jp KOSUGI Keita 19 ans Djurgårdens
76 ma YUSI 19 ans Alavés
76 ma AZNOU Adam 19 ans Everton
76 en SAMUELS-SMITH Ishé 19 ans Chelsea
76 ec MEDINA Yaimar 20 ans Genk
76 ar SOLER Julio 20 ans Bournemouth
76 nl VERTROUWD Jozhua 20 ans Rayo Vallecano
76 be SEYS Joaquin 20 ans Club Brugge
72 za RAPOO Neo 19 ans SuperSport Utd
72 za SIBIYA Thato 19 ans Mamelodi Sundowns
72 en MAHOVO Lucien 20 ans Norwich City
72 za TIWANI Asekho 20 ans Mamelodi Sundowns
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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