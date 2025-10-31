FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs gauches (DG)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur gauche (DG).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur gauche
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs gauches (DG)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
| LEWIS-SKELLY Myles
|18 ans
|Arsenal
|86
| KHAREBASHVILI Saba
|16 ans
|Dinamo Tbilisi
|86
| HALL Lewis
|20 ans
|Newcastle
|86
| O'REILLY Nico
|20 ans
|Man City
|85
| DORGU Patrick
|20 ans
|Man Utd
|82
| DAVINCHI
|17 ans
|Getafe
|82
| AHANOR Honest
|17 ans
|Atalanta
|82
| TORRENTS Jofre
|18 ans
|FC Barcelona
|82
| FORTINI Niccolò
|19 ans
|Fiorentina
|82
| ROTHE Tom
|20 ans
|Union Berlin
|82
| DIOUF El Hadji Malick
|20 ans
|West Ham
|79
| ZEHNTER Aaron
|20 ans
|Wolfsburg
|78
| MILLER Peyton
|17 ans
|New England
|77
| YILMAZ Berkay
|20 ans
|SC Freiburg
|76
| KAUÃ PRATES
|16 ans
|Cruzeiro
|76
| MAMBWA Olivier
|16 ans
|Young Boys
|76
| RIJO João
|16 ans
|Sporting CP
|76
| DENNER
|17 ans
|Corinthians
|76
| MPARAGANDA Matthew
|17 ans
|Feyenoord
|76
| LEÓN Diego
|18 ans
|Man Utd
|76
| JETTEN Lucas
|18 ans
|Ajax
|76
| COCCHI Matteo
|18 ans
|Inter
|76
| AMASS Harry
|18 ans
|Man Utd
|76
| MCFARLANE Christian
|18 ans
|Man City
|76
| SOUZA
|19 ans
|Santos
|76
| ESQUERDINHA
|19 ans
|QPR
|76
| SANGUI Nhoa
|19 ans
|Paris FC
|76
| METHALIE Dayann
|19 ans
|Toulouse
|76
| ELYAZ
|19 ans
|Real Betis
|76
| MEGHOMA Jayden
|19 ans
|Brentford
|76
| KOSUGI Keita
|19 ans
|Djurgårdens
|76
| YUSI
|19 ans
|Alavés
|76
| AZNOU Adam
|19 ans
|Everton
|76
| SAMUELS-SMITH Ishé
|19 ans
|Chelsea
|76
| MEDINA Yaimar
|20 ans
|Genk
|76
| SOLER Julio
|20 ans
|Bournemouth
|76
| VERTROUWD Jozhua
|20 ans
|Rayo Vallecano
|76
| SEYS Joaquin
|20 ans
|Club Brugge
|72
| RAPOO Neo
|19 ans
|SuperSport Utd
|72
| SIBIYA Thato
|19 ans
|Mamelodi Sundowns
|72
| MAHOVO Lucien
|20 ans
|Norwich City
|72
| TIWANI Asekho
|20 ans
|Mamelodi Sundowns
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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