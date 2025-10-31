FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste d'ailier gauche (AG).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier gauche. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Ailiers gauches (AG)

Notes Nom Âge Club
89 tr YILDIZ Kenan 20 ans Juventus
89 en GITTENS Jamie 20 ans Chelsea
86 en MONGA Jeremy 15 ans Leicester City
86 en NGUMOHA Rio 16 ans Liverpool
86 br GABRIEL MEC 17 ans Grêmio
86 en MOORE Mikey 17 ans Tottenham
86 ba ALAJBEGOVIĆ Kerim 17 ans RB Salzburg
86 de EL MALA Saïd 18 ans 1. FC Köln
86 en ROBINSON Jay 18 ans Southampton
86 be DURANVILLE Julien 19 ans Dortmund
86 sn DIAO Assane 19 ans Como
86 be FOFANA Malick 20 ans Lyon
86 ar GARNACHO Alejandro 21 ans Chelsea
85 fr BAHOYA Jean-Mattéo 20 ans Eintracht Frankfurt
83 be MOREIRA Diego 20 ans RC Strasbourg
82 it ELIMOGHALE Destiny 16 ans Juventus
82 fr HAMDANI Adil 16 ans Lyon
82 en KAVUMA-MCQUEEN Ryan 16 ans Chelsea
82 be ONIA SEKE Jayden 16 ans Anderlecht
82 us ALBERT Mathis 16 ans Dortmund
82 ec GUAGUA Darwin 17 ans Independiente del Valle
82 br WESLEY NATÃ 17 ans Fluminense
82 no SPITEN-NYSÆTER Oskar 17 ans Molde
82 uz HASANOV Sadriddin 17 ans Bunyodkor
82 sn DIOUF Amara 17 ans Fenerbahce
82 br RIQUELME FILLIPI 18 ans Palmeiras
82 nl BOUZIANE Wassim 18 ans AZ Alkmaar
82 en SANUSI Trevan 18 ans Newcastle
82 ci DIOMANDÉ Yan 18 ans RB Leipzig
82 co PEREA Óscar 19 ans RC Strasbourg
82 br WILLIAM GOMES 19 ans FC Porto
82 br PEDRO 19 ans Zenit
82 es JESÚS RODRÍGUEZ 19 ans Como
82 ci TOURÉ Bazoumana 19 ans Hoffenheim
82 es FERNANDEZ-PARDO Matias 20 ans Lille OSC
82 ru PINYAEV Sergey 20 ans Loko Moscow
82 no NUSA Antonio 20 ans RB Leipzig
82 be IDUMBO Stanis 20 ans AS Monaco
82 be GODTS Mika 20 ans Ajax
82 ma BEN SEGHIR Eliesse 20 ans Bayer 04
82 fr ODOBERT Wilson 20 ans Tottenham
79 nl VAN BOMMEL Ruben 20 ans PSV
79 it KOLEOSHO Luca 20 ans Burnley
78 br EGUINALDO 20 ans Shakhtar
76 br NADSON 16 ans Santos
76 ar VERÓN Alex 16 ans Vélez
76 es IMGA Christian 16 ans Athletic Club
76 pt VARELA Cardoso 16 ans Dinamo
76 pt FERNANDES Francisco 16 ans FC Porto
76 nl ZINHAGEL Jivayno 16 ans Feyenoord
76 de MIKE Wisdom 16 ans FC Bayern
76 ge BARTISHVILI Andria 16 ans Kolkheti Poti
76 en CLARKE Justin 16 ans Everton
76 be BILADI Gabriel 16 ans Anderlecht
76 es MARCHAL Álex 17 ans Real Sociedad
76 pt VIDIGAL Sandro 17 ans Braga
76 pt ARAGÃO João 17 ans Braga
76 nl THOMAS Ayodele 17 ans PSV
76 nl JUNUZOV Melih 17 ans Utrecht
76 en SILSBY Tyler 17 ans Brighton
76 be BISIWU Jesse 17 ans Club Brugge
76 es ANTOÑITO CORDERO 18 ans Newcastle
76 si GRLIĆ Niko 18 ans Maribor
76 nl DE WIT Tycho 18 ans AZ Alkmaar
76 it CACCIAMANI Alessio 18 ans Torino
76 it CISSÉ Alphadjo 18 ans Hellas Verona
76 fr GOMIS Tidiam 18 ans RB Leipzig
76 fr CHÉRIF Sidiki 18 ans Angers SCO
76 fr MESSI Rayane 18 ans RC Strasbourg
76 mx MATHEUS REIS 18 ans Fluminense
76 ar ANDINO Santino 19 ans Godoy Cruz
76 es MORENO Víctor 19 ans Villarreal
76 es VÁZQUEZ Erik 19 ans Debrecen
76 sk SAUER Leo 19 ans Feyenoord
76 ru GLEBOV Kirill 19 ans CSKA Moscow
76 pt TOMÉ Olívio 19 ans SL Benfica
76 nl SLITI Aymen 19 ans Feyenoord
76 de IBRAHIMOVIĆ Arijon 19 ans FC Bayern
76 en WATSON Tommy 19 ans Brighton
76 dk BISCHOFF Clement 19 ans RB Salzburg
76 sy AL-DAHAN Anas 19 ans Al-Ahli (Syria)
76 kr KIM Minsu 19 ans Girona
76 za VILAKAZI Mfundo 19 ans Kaizer Chiefs
76 br ROBERT 20 ans FC København
76 br NEWERTTON 20 ans Shakhtar
76 br NATHAN FERNANDES 20 ans Botafogo
76 br WESLEY 20 ans Al-Nassr
76 ar AQUINO Dylan 20 ans Lanús
76 es LISO Adrián 20 ans Real Zaragoza
76 es MELLA David 20 ans Deportivo La Coruña
76 es ROCA Joel 20 ans Girona
76 pt REGO João 20 ans SL Benfica
76 no AUSTBØ Edvin 20 ans Viking FK
76 nl VAN AXEL DONGEN Amourricho 20 ans Ajax
76 en ALVES Will 20 ans Leicester City
76 za MOFOKENG Relebohile 20 ans Orlando Pirates
76 za PHILI Langelihle 20 ans Stellenbosch
76 gh OSMAN Ibrahim 20 ans Brighton
76 World OTTO Sylvester 20 ans  -
74 tr BURCU Livan 20 ans 1. FC Union Berlin
74 de DIEHL Justin 20 ans Stuttgart
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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