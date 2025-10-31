FM26 : Pépites et meilleurs jeunes ailiers gauches (AG)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste d'ailier gauche (AG).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste d'ailier gauche
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Ailiers gauches (AG)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|89
| YILDIZ Kenan
|20 ans
|Juventus
|89
| GITTENS Jamie
|20 ans
|Chelsea
|86
| MONGA Jeremy
|15 ans
|Leicester City
|86
| NGUMOHA Rio
|16 ans
|Liverpool
|86
| GABRIEL MEC
|17 ans
|Grêmio
|86
| MOORE Mikey
|17 ans
|Tottenham
|86
| ALAJBEGOVIĆ Kerim
|17 ans
|RB Salzburg
|86
| EL MALA Saïd
|18 ans
|1. FC Köln
|86
| ROBINSON Jay
|18 ans
|Southampton
|86
| DURANVILLE Julien
|19 ans
|Dortmund
|86
| DIAO Assane
|19 ans
|Como
|86
| FOFANA Malick
|20 ans
|Lyon
|86
| GARNACHO Alejandro
|21 ans
|Chelsea
|85
| BAHOYA Jean-Mattéo
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|83
| MOREIRA Diego
|20 ans
|RC Strasbourg
|82
| ELIMOGHALE Destiny
|16 ans
|Juventus
|82
| HAMDANI Adil
|16 ans
|Lyon
|82
| KAVUMA-MCQUEEN Ryan
|16 ans
|Chelsea
|82
| ONIA SEKE Jayden
|16 ans
|Anderlecht
|82
| ALBERT Mathis
|16 ans
|Dortmund
|82
| GUAGUA Darwin
|17 ans
|Independiente del Valle
|82
| WESLEY NATÃ
|17 ans
|Fluminense
|82
| SPITEN-NYSÆTER Oskar
|17 ans
|Molde
|82
| HASANOV Sadriddin
|17 ans
|Bunyodkor
|82
| DIOUF Amara
|17 ans
|Fenerbahce
|82
| RIQUELME FILLIPI
|18 ans
|Palmeiras
|82
| BOUZIANE Wassim
|18 ans
|AZ Alkmaar
|82
| SANUSI Trevan
|18 ans
|Newcastle
|82
| DIOMANDÉ Yan
|18 ans
|RB Leipzig
|82
| PEREA Óscar
|19 ans
|RC Strasbourg
|82
| WILLIAM GOMES
|19 ans
|FC Porto
|82
| PEDRO
|19 ans
|Zenit
|82
| JESÚS RODRÍGUEZ
|19 ans
|Como
|82
| TOURÉ Bazoumana
|19 ans
|Hoffenheim
|82
| FERNANDEZ-PARDO Matias
|20 ans
|Lille OSC
|82
| PINYAEV Sergey
|20 ans
|Loko Moscow
|82
| NUSA Antonio
|20 ans
|RB Leipzig
|82
| IDUMBO Stanis
|20 ans
|AS Monaco
|82
| GODTS Mika
|20 ans
|Ajax
|82
| BEN SEGHIR Eliesse
|20 ans
|Bayer 04
|82
| ODOBERT Wilson
|20 ans
|Tottenham
|79
| VAN BOMMEL Ruben
|20 ans
|PSV
|79
| KOLEOSHO Luca
|20 ans
|Burnley
|78
| EGUINALDO
|20 ans
|Shakhtar
|76
| NADSON
|16 ans
|Santos
|76
| VERÓN Alex
|16 ans
|Vélez
|76
| IMGA Christian
|16 ans
|Athletic Club
|76
| VARELA Cardoso
|16 ans
|Dinamo
|76
| FERNANDES Francisco
|16 ans
|FC Porto
|76
| ZINHAGEL Jivayno
|16 ans
|Feyenoord
|76
| MIKE Wisdom
|16 ans
|FC Bayern
|76
| BARTISHVILI Andria
|16 ans
|Kolkheti Poti
|76
| CLARKE Justin
|16 ans
|Everton
|76
| BILADI Gabriel
|16 ans
|Anderlecht
|76
| MARCHAL Álex
|17 ans
|Real Sociedad
|76
| VIDIGAL Sandro
|17 ans
|Braga
|76
| ARAGÃO João
|17 ans
|Braga
|76
| THOMAS Ayodele
|17 ans
|PSV
|76
| JUNUZOV Melih
|17 ans
|Utrecht
|76
| SILSBY Tyler
|17 ans
|Brighton
|76
| BISIWU Jesse
|17 ans
|Club Brugge
|76
| ANTOÑITO CORDERO
|18 ans
|Newcastle
|76
| GRLIĆ Niko
|18 ans
|Maribor
|76
| DE WIT Tycho
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| CACCIAMANI Alessio
|18 ans
|Torino
|76
| CISSÉ Alphadjo
|18 ans
|Hellas Verona
|76
| GOMIS Tidiam
|18 ans
|RB Leipzig
|76
| CHÉRIF Sidiki
|18 ans
|Angers SCO
|76
| MESSI Rayane
|18 ans
|RC Strasbourg
|76
| MATHEUS REIS
|18 ans
|Fluminense
|76
| ANDINO Santino
|19 ans
|Godoy Cruz
|76
| MORENO Víctor
|19 ans
|Villarreal
|76
| VÁZQUEZ Erik
|19 ans
|Debrecen
|76
| SAUER Leo
|19 ans
|Feyenoord
|76
| GLEBOV Kirill
|19 ans
|CSKA Moscow
|76
| TOMÉ Olívio
|19 ans
|SL Benfica
|76
| SLITI Aymen
|19 ans
|Feyenoord
|76
| IBRAHIMOVIĆ Arijon
|19 ans
|FC Bayern
|76
| WATSON Tommy
|19 ans
|Brighton
|76
| BISCHOFF Clement
|19 ans
|RB Salzburg
|76
| AL-DAHAN Anas
|19 ans
|Al-Ahli (Syria)
|76
| KIM Minsu
|19 ans
|Girona
|76
| VILAKAZI Mfundo
|19 ans
|Kaizer Chiefs
|76
| ROBERT
|20 ans
|FC København
|76
| NEWERTTON
|20 ans
|Shakhtar
|76
| NATHAN FERNANDES
|20 ans
|Botafogo
|76
| WESLEY
|20 ans
|Al-Nassr
|76
| AQUINO Dylan
|20 ans
|Lanús
|76
| LISO Adrián
|20 ans
|Real Zaragoza
|76
| MELLA David
|20 ans
|Deportivo La Coruña
|76
| ROCA Joel
|20 ans
|Girona
|76
| REGO João
|20 ans
|SL Benfica
|76
| AUSTBØ Edvin
|20 ans
|Viking FK
|76
| VAN AXEL DONGEN Amourricho
|20 ans
|Ajax
|76
| ALVES Will
|20 ans
|Leicester City
|76
| MOFOKENG Relebohile
|20 ans
|Orlando Pirates
|76
| PHILI Langelihle
|20 ans
|Stellenbosch
|76
| OSMAN Ibrahim
|20 ans
|Brighton
|76
| OTTO Sylvester
|20 ans
| -
|74
| BURCU Livan
|20 ans
|1. FC Union Berlin
|74
| DIEHL Justin
|20 ans
|Stuttgart
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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