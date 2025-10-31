FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur central (DC).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge Club
91 nl HUIJSEN Dean 20 ans Real Madrid
89 es CUBARSÍ Pau 18 ans FC Barcelona
89 fr YORO Leny 19 ans Man Utd
88 fr KAMBWALA Willy 20 ans Villarreal
86 de PALMA Matteo 17 ans Udinese
86 it LEONI Giovanni 18 ans Liverpool
86 fr GADOU Joane 18 ans RB Salzburg
86 hr VUŠKOVIĆ Luka 18 ans Tottenham
86 nl HATO Jorrel 19 ans Chelsea
83 it MARIANUCCI Luca 20 ans Napoli
82 en BYFIELD Jun'ai 16 ans Tottenham
82 en NGWASHI Jayden 16 ans Man Utd
82 en TINGEY Tyler 16 ans Tottenham
82 fr TAPE Axel 17 ans Bayer 04
82 fr ANTONIO Kyllian 17 ans RC Lens
82 us CUPPS Christopher 17 ans Chicago Fire
82 rs MILOSAVLJEVIĆ Veljko 18 ans Bournemouth
82 de JELTSCH Finn 18 ans Stuttgart
82 de COULIBALY Karim 18 ans Werder Bremen
82 en HEAVEN Ayden 18 ans Man Utd
82 us BANKS Noahkai 18 ans FC Augsburg
82 gm KINTEH Abubacarr Sedi 18 ans Tromsø
82 fr CANVOT Jaydee 18 ans Crystal Palace
82 br VITOR REIS 19 ans Man City
82 es MARTÍN Jon 19 ans Real Sociedad
82 fr JACQUET Jérémy 19 ans Stade Rennais
82 be BUTERA Ethan 19 ans Ajax
82 sl BAH Juma 19 ans Man City
82 ar ANSELMINO Aarón 20 ans Chelsea
82 es NAVARRO Pau 20 ans Villarreal
82 es GĄSIOROWSKI Yarek 20 ans PSV
82 nl VAN DEN BERG Rav 20 ans 1. FC Köln
82 it COMUZZO Pietro 20 ans Fiorentina
82 hu YAAKOBISHVILI Antal 20 ans Girona
82 fr BITSHIABU El Chadaille 20 ans RB Leipzig
82 fr BELOCIAN Jeanuël 20 ans Bayer 04
82 en DORRINGTON Alfie 20 ans Tottenham
81 sn FAYE Mikayil 20 ans Stade Rennais
81 sn FAYE Abdoulaye 20 ans Bayer 04
80 il STOINOV Nikita 19 ans Dinamo București
79 de QUARSHIE Joshua 20 ans Southampton
79 sn MENDY Nobel 20 ans Real Betis
78 za MBOKAZI Mbekezeli 19 ans Orlando Pirates
78 es RAMÓN Jacobo 20 ans Como
77 de KLEMENS Pascal 20 ans Hertha BSC
77 de DREXLER Tim 20 ans Hoffenheim
76 es CARRASCOSA Manuel 16 ans Torino
76 it CIUCCI Federico 16 ans Lazio
76 de RIEDL Jan-Luca 16 ans Dortmund
76 de KIALA Cassiano 16 ans FC Bayern
76 fr ZAGADOU Stephan 16 ans Le Havre AC
76 fr DEGNY Ethan 16 ans OGC Nice
76 fr MONKOLOT Yanis 16 ans Le Havre AC
76 cz PECH Sebastian 16 ans Sparta Prague
76 nl VAN DER LAAN Elvis 17 ans FC Groningen
76 es JOAN 17 ans Real Madrid
76 es ZARANDONA Telmo 17 ans Basconia
76 pt CHELMIK Martim 17 ans FC Porto
76 pl POTULSKI Kacper 17 ans FSV Mainz
76 nl BOUWMAN Aaron 17 ans Ajax
76 nl ROOVERS Sam 17 ans Feyenoord
76 it NATALI Andrea 17 ans Bayer 04
76 it PAVESI Davide 17 ans Cremonese
76 de ERLEIN Luca 17 ans Hoffenheim
76 fr TATI Tylel 17 ans FC Nantes
76 en SIMMONDS Freddie 17 ans Brighton
76 en DRAKE Leke 17 ans Man City
76 hr JAKIROVIĆ Leon 17 ans Dinamo
76 be ENGWANDA Nunzio 17 ans Anderlecht
76 be MANGUELLE Brad 17 ans KRC Genk
76 us PIERRE Neil 17 ans Philadelphia Union
76 cg BRAD MANTSOUNGA 17 ans Club Africain
76 fr GOFFI Maxima 17 ans LOSC
76 cl ROMÁN Iván 18 ans Atlético Mineiro
76 ar RAMÍREZ Tobías 18 ans Argentinos Jrs
76 se MELLBERG John 18 ans RB Salzburg
76 se KURTULUŞ Bleon 18 ans Halmstads BK
76 es SALINAS Jorge 18 ans Racing Santander
76 es NAVARRO Albert 18 ans Atalanta
76 es ARIEL 18 ans Real Madrid
76 pt OLIVEIRA Gonçalo 18 ans SL Benfica
76 pt SILVA Rui 18 ans SL Benfica
76 pt MOTA Rafael 18 ans Sporting CP
76 nl ATIKALLAH Rayan 18 ans AZ Alkmaar
76 nl VAN OUYTSEL Kevin 18 ans AZ Alkmaar
76 fr KAYI SANDA Joachim 18 ans Southampton
76 fr THÉBAULT Yaël 18 ans Stade Rennais
76 en STEPHENSON Josh 18 ans Brentford
76 br EVERTOW 19 ans Internacional
76 br WILLIAM MAGIEZI 19 ans Capivariano
76 ar GIMÉNEZ Juan 19 ans Rosario Central
76 tr AKÇIÇEK Yusuf 19 ans Al-Hilal
76 tr GÜRELER Hamza 19 ans Basaksehir
76 ch OGBUS Bruno 19 ans SC Freiburg
76 es VÁZQUEZ Jaime 19 ans Celta
76 nl JANSE Dies 19 ans Ajax
76 de ODOGU David 19 ans AC Milan
76 fr SARR Mamadou 19 ans Chelsea
76 fr MEUPIYOU Bastien 19 ans Alverca
76 fr KIWA Bradel 19 ans AS Monaco
76 en ALLEYNE Max 19 ans Man City
76 en ARTHUR Benjamin 19 ans Brentford
76 be MONAMAY Madi 19 ans PSV
76 uy MATTURRO Alan 20 ans Genoa
76 br JAIR 20 ans Nottm Forest
76 ar MENDOZA Mateo 20 ans Godoy Cruz
76 nz BINDON Tyler 20 ans Nottm Forest
76 pl ZIÓŁKOWSKI Jan 20 ans AS Roma
76 no HELLAND Eivind 20 ans Brann
76 it CHIARODIA Fabio 20 ans Gladbach
76 fr MAWISSA Christian 20 ans AS Monaco
76 fr ZEZE Nathan 20 ans Neom SC
76 en PHILLIPS Ashley 20 ans Tottenham
76 am MURADYAN Sergey 20 ans FC Noah
76 us WYNDER Josh 20 ans SL Benfica
76 kr KIM JI-SOO 20 ans Brentford
76 jp DOI Kanta 20 ans FC Tokyo
76 jp TAKAI Kota 20 ans Tottenham
76 es BOÑAR Javier 20 ans Atlético Madrid
74 de MORGALLA Leandro 20 ans RB Salzburg
74 de BLANK Hendry 20 ans RB Salzburg
73 do PUJOL Edgar 20 ans Racing Ferrol
72 uy HERRERA Nahuel 20 ans Peñarol
72 bf GANIOU Ismaëlo 20 ans RC Lens
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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