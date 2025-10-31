FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur central (DC).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur central
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs centraux (DC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
| HUIJSEN Dean
|20 ans
|Real Madrid
|89
| CUBARSÍ Pau
|18 ans
|FC Barcelona
|89
| YORO Leny
|19 ans
|Man Utd
|88
| KAMBWALA Willy
|20 ans
|Villarreal
|86
| PALMA Matteo
|17 ans
|Udinese
|86
| LEONI Giovanni
|18 ans
|Liverpool
|86
| GADOU Joane
|18 ans
|RB Salzburg
|86
| VUŠKOVIĆ Luka
|18 ans
|Tottenham
|86
| HATO Jorrel
|19 ans
|Chelsea
|83
| MARIANUCCI Luca
|20 ans
|Napoli
|82
| BYFIELD Jun'ai
|16 ans
|Tottenham
|82
| NGWASHI Jayden
|16 ans
|Man Utd
|82
| TINGEY Tyler
|16 ans
|Tottenham
|82
| TAPE Axel
|17 ans
|Bayer 04
|82
| ANTONIO Kyllian
|17 ans
|RC Lens
|82
| CUPPS Christopher
|17 ans
|Chicago Fire
|82
| MILOSAVLJEVIĆ Veljko
|18 ans
|Bournemouth
|82
| JELTSCH Finn
|18 ans
|Stuttgart
|82
| COULIBALY Karim
|18 ans
|Werder Bremen
|82
| HEAVEN Ayden
|18 ans
|Man Utd
|82
| BANKS Noahkai
|18 ans
|FC Augsburg
|82
| KINTEH Abubacarr Sedi
|18 ans
|Tromsø
|82
| CANVOT Jaydee
|18 ans
|Crystal Palace
|82
| VITOR REIS
|19 ans
|Man City
|82
| MARTÍN Jon
|19 ans
|Real Sociedad
|82
| JACQUET Jérémy
|19 ans
|Stade Rennais
|82
| BUTERA Ethan
|19 ans
|Ajax
|82
| BAH Juma
|19 ans
|Man City
|82
| ANSELMINO Aarón
|20 ans
|Chelsea
|82
| NAVARRO Pau
|20 ans
|Villarreal
|82
| GĄSIOROWSKI Yarek
|20 ans
|PSV
|82
| VAN DEN BERG Rav
|20 ans
|1. FC Köln
|82
| COMUZZO Pietro
|20 ans
|Fiorentina
|82
| YAAKOBISHVILI Antal
|20 ans
|Girona
|82
| BITSHIABU El Chadaille
|20 ans
|RB Leipzig
|82
| BELOCIAN Jeanuël
|20 ans
|Bayer 04
|82
| DORRINGTON Alfie
|20 ans
|Tottenham
|81
| FAYE Mikayil
|20 ans
|Stade Rennais
|81
| FAYE Abdoulaye
|20 ans
|Bayer 04
|80
| STOINOV Nikita
|19 ans
|Dinamo București
|79
| QUARSHIE Joshua
|20 ans
|Southampton
|79
| MENDY Nobel
|20 ans
|Real Betis
|78
| MBOKAZI Mbekezeli
|19 ans
|Orlando Pirates
|78
| RAMÓN Jacobo
|20 ans
|Como
|77
| KLEMENS Pascal
|20 ans
|Hertha BSC
|77
| DREXLER Tim
|20 ans
|Hoffenheim
|76
| CARRASCOSA Manuel
|16 ans
|Torino
|76
| CIUCCI Federico
|16 ans
|Lazio
|76
| RIEDL Jan-Luca
|16 ans
|Dortmund
|76
| KIALA Cassiano
|16 ans
|FC Bayern
|76
| ZAGADOU Stephan
|16 ans
|Le Havre AC
|76
| DEGNY Ethan
|16 ans
|OGC Nice
|76
| MONKOLOT Yanis
|16 ans
|Le Havre AC
|76
| PECH Sebastian
|16 ans
|Sparta Prague
|76
| VAN DER LAAN Elvis
|17 ans
|FC Groningen
|76
| JOAN
|17 ans
|Real Madrid
|76
| ZARANDONA Telmo
|17 ans
|Basconia
|76
| CHELMIK Martim
|17 ans
|FC Porto
|76
| POTULSKI Kacper
|17 ans
|FSV Mainz
|76
| BOUWMAN Aaron
|17 ans
|Ajax
|76
| ROOVERS Sam
|17 ans
|Feyenoord
|76
| NATALI Andrea
|17 ans
|Bayer 04
|76
| PAVESI Davide
|17 ans
|Cremonese
|76
| ERLEIN Luca
|17 ans
|Hoffenheim
|76
| TATI Tylel
|17 ans
|FC Nantes
|76
| SIMMONDS Freddie
|17 ans
|Brighton
|76
| DRAKE Leke
|17 ans
|Man City
|76
| JAKIROVIĆ Leon
|17 ans
|Dinamo
|76
| ENGWANDA Nunzio
|17 ans
|Anderlecht
|76
| MANGUELLE Brad
|17 ans
|KRC Genk
|76
| PIERRE Neil
|17 ans
|Philadelphia Union
|76
| BRAD MANTSOUNGA
|17 ans
|Club Africain
|76
| GOFFI Maxima
|17 ans
|LOSC
|76
| ROMÁN Iván
|18 ans
|Atlético Mineiro
|76
| RAMÍREZ Tobías
|18 ans
|Argentinos Jrs
|76
| MELLBERG John
|18 ans
|RB Salzburg
|76
| KURTULUŞ Bleon
|18 ans
|Halmstads BK
|76
| SALINAS Jorge
|18 ans
|Racing Santander
|76
| NAVARRO Albert
|18 ans
|Atalanta
|76
| ARIEL
|18 ans
|Real Madrid
|76
| OLIVEIRA Gonçalo
|18 ans
|SL Benfica
|76
| SILVA Rui
|18 ans
|SL Benfica
|76
| MOTA Rafael
|18 ans
|Sporting CP
|76
| ATIKALLAH Rayan
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| VAN OUYTSEL Kevin
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| KAYI SANDA Joachim
|18 ans
|Southampton
|76
| THÉBAULT Yaël
|18 ans
|Stade Rennais
|76
| STEPHENSON Josh
|18 ans
|Brentford
|76
| EVERTOW
|19 ans
|Internacional
|76
| WILLIAM MAGIEZI
|19 ans
|Capivariano
|76
| GIMÉNEZ Juan
|19 ans
|Rosario Central
|76
| AKÇIÇEK Yusuf
|19 ans
|Al-Hilal
|76
| GÜRELER Hamza
|19 ans
|Basaksehir
|76
| OGBUS Bruno
|19 ans
|SC Freiburg
|76
| VÁZQUEZ Jaime
|19 ans
|Celta
|76
| JANSE Dies
|19 ans
|Ajax
|76
| ODOGU David
|19 ans
|AC Milan
|76
| SARR Mamadou
|19 ans
|Chelsea
|76
| MEUPIYOU Bastien
|19 ans
|Alverca
|76
| KIWA Bradel
|19 ans
|AS Monaco
|76
| ALLEYNE Max
|19 ans
|Man City
|76
| ARTHUR Benjamin
|19 ans
|Brentford
|76
| MONAMAY Madi
|19 ans
|PSV
|76
| MATTURRO Alan
|20 ans
|Genoa
|76
| JAIR
|20 ans
|Nottm Forest
|76
| MENDOZA Mateo
|20 ans
|Godoy Cruz
|76
| BINDON Tyler
|20 ans
|Nottm Forest
|76
| ZIÓŁKOWSKI Jan
|20 ans
|AS Roma
|76
| HELLAND Eivind
|20 ans
|Brann
|76
| CHIARODIA Fabio
|20 ans
|Gladbach
|76
| MAWISSA Christian
|20 ans
|AS Monaco
|76
| ZEZE Nathan
|20 ans
|Neom SC
|76
| PHILLIPS Ashley
|20 ans
|Tottenham
|76
| MURADYAN Sergey
|20 ans
|FC Noah
|76
| WYNDER Josh
|20 ans
|SL Benfica
|76
| KIM JI-SOO
|20 ans
|Brentford
|76
| DOI Kanta
|20 ans
|FC Tokyo
|76
| TAKAI Kota
|20 ans
|Tottenham
|76
| BOÑAR Javier
|20 ans
|Atlético Madrid
|74
| MORGALLA Leandro
|20 ans
|RB Salzburg
|74
| BLANK Hendry
|20 ans
|RB Salzburg
|73
| PUJOL Edgar
|20 ans
|Racing Ferrol
|72
| HERRERA Nahuel
|20 ans
|Peñarol
|72
| GANIOU Ismaëlo
|20 ans
|RC Lens
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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