Le créateur de Football Manager s'excuse publiquement après la sortie du dernier opus

Après l'annulation de l'édition précédente et une attente interminable, Football Manager 26 a déçu une grande partie de sa communauté. Face aux critiques acerbes, le directeur du studio Sports Interactive prend la parole, assume cet échec cuisant et dévoile les chantiers prioritaires pour redresser la barre.

La sortie de Football Manager 26 devait marquer le début d'une nouvelle ère pour la célèbre franchise de gestion sportive. Après l'annulation remarquée de FM 25, les attentes des joueurs étaient colossales. Pourtant, le résultat final est loin d'avoir fait l'unanimité. Avec une note utilisateur catastrophique de 2,8 sur Metacritic, le titre a cristallisé la frustration des fans, notamment en raison d'une refonte de l'interface utilisateur jugée désastreuse. Face à cette gronde légitime, Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, a décidé de briser la glace dans un long communiqué officiel.

Un mea culpa inattendu mais nécessaire

Dans une industrie où la communication est souvent très lisse, les aveux d'échec sont rares. Le patron du studio londonien n'a pourtant pas cherché à masquer la réalité. Il reconnaît ouvertement que les changements apportés à l'interface et à la navigation ont lourdement entamé l'immersion des joueurs. L'objectif initial était ambitieux : proposer une interface fluide, capable de rivaliser avec les meilleurs outils de productivité du marché, tout en étant adaptable à de multiples plateformes.

Ce choix de conception, pensé pour faciliter le travail des équipes de développement sur différents supports, s'est finalement retourné contre l'expérience utilisateur. Le passage au moteur Unity a certes permis de déployer des correctifs rapides et de réintroduire des fonctionnalités réclamées par la communauté, mais le mal était déjà fait. Miles Jacobson assume pleinement cette situation complexe dans une longue publication sur le site officiel.

Cela dit, nous savons que le produit que nous avons sorti a échoué à répondre aux attentes de nombre d'entre vous. C'était la première édition qui inaugurait une nouvelle ère et notre première sortie en deux ans. Et cela est de mon entière responsabilité.











Restaurer la confiance brisée pour l'avenir

Le constat est amer pour une franchise historiquement reconnue pour son niveau d'excellence. Malgré les multiples mises à jour déployées depuis le lancement, le directeur admet que le jeu n'a toujours pas atteint les standards de qualité exigés par la marque. L'équipe de développement a donc décidé de tirer les leçons de ce cycle chaotique pour préparer la suite, avec des changements structurels importants en interne, incluant de nouvelles méthodes de travail et des recrutements ciblés.

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Pour le prochain opus, qui devrait logiquement être Football Manager 27, les priorités sont d'ores et déjà définies. Le studio compte s'attaquer de front aux points de friction majeurs soulevés par les joueurs. L'immersion sera le maître mot de cette future itération, avec un accent particulier mis sur la cohérence du monde virtuel, la fluidité de la navigation et l'ergonomie générale de l'interface.

Tout le monde au studio est entièrement dévoué à reconstruire notre réputation pour que vous ayez une totale confiance en nous, mais nous savons également que la confiance ne se donne pas, elle se gagne.

Il faudra cependant s'armer de patience avant de découvrir les premières images de ce renouveau. Le prochain épisode n'étant pas attendu avant la fin de l'année, Sports Interactive prendra le temps nécessaire pour peaufiner sa copie. Les équipes sont d'ailleurs actuellement penchées sur le mode Coupe du Monde, qui arrive très vite. Mais une chose est sûre, le studio n'a plus le droit à l'erreur s'il souhaite reconquérir une communauté passionnée mais profondément échaudée par cet épisode.

Pour conclure, rappelons que nous vous proposons les meilleurs jeunes joueurs de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Mais si vous ne le possédez pas, notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :