Le créateur de Football Manager s'excuse publiquement après la sortie du dernier opus
le 11 mai 2026 à 18h01
La sortie de Football Manager 26 devait marquer le début d'une nouvelle ère pour la célèbre franchise de gestion sportive. Après l'annulation remarquée de FM 25, les attentes des joueurs étaient colossales. Pourtant, le résultat final est loin d'avoir fait l'unanimité. Avec une note utilisateur catastrophique de 2,8 sur Metacritic, le titre a cristallisé la frustration des fans, notamment en raison d'une refonte de l'interface utilisateur jugée désastreuse. Face à cette gronde légitime, Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, a décidé de briser la glace dans un long communiqué officiel.
Un mea culpa inattendu mais nécessaire
Dans une industrie où la communication est souvent très lisse, les aveux d'échec sont rares. Le patron du studio londonien n'a pourtant pas cherché à masquer la réalité. Il reconnaît ouvertement que les changements apportés à l'interface et à la navigation ont lourdement entamé l'immersion des joueurs. L'objectif initial était ambitieux : proposer une interface fluide, capable de rivaliser avec les meilleurs outils de productivité du marché, tout en étant adaptable à de multiples plateformes.
Ce choix de conception, pensé pour faciliter le travail des équipes de développement sur différents supports, s'est finalement retourné contre l'expérience utilisateur. Le passage au moteur Unity a certes permis de déployer des correctifs rapides et de réintroduire des fonctionnalités réclamées par la communauté, mais le mal était déjà fait. Miles Jacobson assume pleinement cette situation complexe dans une longue publication sur le site officiel.
Cela dit, nous savons que le produit que nous avons sorti a échoué à répondre aux attentes de nombre d'entre vous. C'était la première édition qui inaugurait une nouvelle ère et notre première sortie en deux ans. Et cela est de mon entière responsabilité.
Restaurer la confiance brisée pour l'avenir
Le constat est amer pour une franchise historiquement reconnue pour son niveau d'excellence. Malgré les multiples mises à jour déployées depuis le lancement, le directeur admet que le jeu n'a toujours pas atteint les standards de qualité exigés par la marque. L'équipe de développement a donc décidé de tirer les leçons de ce cycle chaotique pour préparer la suite, avec des changements structurels importants en interne, incluant de nouvelles méthodes de travail et des recrutements ciblés.
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Pour le prochain opus, qui devrait logiquement être Football Manager 27, les priorités sont d'ores et déjà définies. Le studio compte s'attaquer de front aux points de friction majeurs soulevés par les joueurs. L'immersion sera le maître mot de cette future itération, avec un accent particulier mis sur la cohérence du monde virtuel, la fluidité de la navigation et l'ergonomie générale de l'interface.
Tout le monde au studio est entièrement dévoué à reconstruire notre réputation pour que vous ayez une totale confiance en nous, mais nous savons également que la confiance ne se donne pas, elle se gagne.
Il faudra cependant s'armer de patience avant de découvrir les premières images de ce renouveau. Le prochain épisode n'étant pas attendu avant la fin de l'année, Sports Interactive prendra le temps nécessaire pour peaufiner sa copie. Les équipes sont d'ailleurs actuellement penchées sur le mode Coupe du Monde, qui arrive très vite. Mais une chose est sûre, le studio n'a plus le droit à l'erreur s'il souhaite reconquérir une communauté passionnée mais profondément échaudée par cet épisode.
Pour conclure, rappelons que nous vous proposons les meilleurs jeunes joueurs de FM26, et les Agents libres, pour démarrer au mieux votre nouvelle carrière. Mais si vous ne le possédez pas, notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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commentaires (2)
Personnellement, nette amélioration du jeu, par ce qui serait bien, c'est pendant les conférences de presse, on puisse intégrer nos propres commentaires.
j'etais un enorme fan de FM
et clairement celui-ci était pas au niveau de mes attentes.
l'interface catastrophique pr contenter les joueurs consoles alors que le jeu n'est vraiment gérable que sur pc.
des fenêtres qui mènent les unes aux autres sans réelle intérêt alors que l'interface d'avant etait parfaite et faisait le même taff. alors que c'etait un de leur arguments et ils etaient fier de ça.. du foutage de gueule.
les postes des joueurs qui changent d'une save de FM 24 a FM26
le retrait pur et simple des consignes du banc qui pouvait vrmnt changer le match
avec comme argument que les joueurs FM ne l'utilisaient pas.. la blague
le moteur unity ne m'a pas convaincu non plus.
pas de sélection national a la sortie du jeu.. une vaste blague
et l'éditeur à 10e..
ils ont fait n'importe quoi
a vouloir toucher plus de gens ils ont surtout perdu une bne partie de leur fanbase
depuis 2008 j'ai poncé le jeu chaque année atteignant des pointes a 3500h et plus sur le 26. 3500h sur le 14 2500 sur d'autres..
j'ai joué 2h je crois sur le 26..
j'attends de voir pr le 27 mais j'ai peur que l'interface reste la même