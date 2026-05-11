FM26 : La Coupe du Monde 2026 débarque enfin gratuitement avec une mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mai 2026 à 16h29
La gestion internationale signe son grand retour dans Football Manager 26 avec une mise à jour gratuite dédiée à la Coupe du Monde 2026. Si la licence officielle promet une immersion inédite, le studio prévient déjà que la refonte attendue ne sera pas totale.
FM26 : La Coupe du Monde 2026 débarque enfin gratuitement avec une mise à jour

C'est une annonce qui va ravir les tacticiens en herbe à l'approche de la compétition reine. Sports Interactive a officiellement confirmé le retour très attendu de la gestion de sélection nationale dans Football Manager 26, alors que certains joueurs perdaient espoir. Cette fonctionnalité, qui manquait cruellement au lancement du jeu, fera l'objet d'une mise à jour majeure et gratuite prévue pour la fin du mois de mai.

Une licence officielle pour la Coupe du Monde 2026

L'attrait principal de cette mise à jour réside sans conteste dans l'intégration de la licence officielle de la compétition internationale. À partir du 26 mai, les joueurs pourront prendre les rênes de leur sélection favorite sur toutes les plateformes, que ce soit sur l'édition classique, la version console ou l'itération tactile. Le studio de développement a mis les petits plats dans les grands pour garantir une immersion visuelle authentique. Les entraîneurs virtuels profiteront ainsi de l'habillage officiel du tournoi, des graphismes de diffusion fidèles à la réalité, du ballon de match officiel et des maillots sous licence pour les nations participantes. Notons toutefois que certains maillots et autres items sous licences pourraient manquer au lancement, comme l'explique Sport Interactive sur son site officiel.

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Une seconde vague de contenu viendra parfaire l'expérience au mois de juin. Cette mise à jour supplémentaire aura pour but de finaliser les éléments sous licence, avec notamment l'intégration précise des effectifs officiels des 26 joueurs pour chaque nation engagée dans la compétition. À l'heure actuelle, le titre de Sports Interactive s'impose comme la seule option vidéoludique offrant une telle fidélité pour simuler le tournoi mondial, étant donné que FC 26 ne proposera rien de tel.

Des ambitions revues à la baisse

Si l'annonce a de quoi réjouir, Miles Jacobson, le directeur du studio, a tenu à jouer la carte de la transparence avec la communauté. Le dirigeant a pris la parole pour tempérer les attentes des joueurs concernant la profondeur de ce nouveau mode.

La mise à jour que nous livrons apporte certaines améliorations et de nouveaux éléments, mais il serait exagéré de la qualifier de « riche en fonctionnalités » ou de « refonte ».

Le studio admet volontiers que les défis techniques rencontrés lors du développement ont contraint l'équipe à limiter l'étendue de leurs ambitions initiales. Ainsi, bien que l'expérience proposée surpasse largement celle du précédent opus, FM 24, la refonte structurelle promise lors de l'annonce du partenariat avec la fédération internationale en octobre 2025 n'a pas pu être totalement concrétisée. L'équipe de développement compte désormais s'appuyer sur les retours des joueurs pour façonner l'avenir de la franchise et peaufiner ce mode dans les prochaines éditions.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Filipe (invité) Le 13/05/2026 à 15:08

"Surpasse le précédent opus..." 🤣
Ça fait bien longtemps que je suis retourner sur fm24 en ce qui me concerne.
Et c'est bien mieux.
Oui les idées étaient là... mais vu la qualité et vu le nombre de choses qui ont "disparues" je dis non merci.

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Qeloks (invité) Le 13/05/2026 à 05:33

Excellent, dommage je viens a peine de relancer une carrière...