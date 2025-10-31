FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu offensif central (MOC).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu offensif central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge Club
90 ar NICO PAZ 20 ans Como
89 en WILLIAMS-BARNETT Luca 16 ans Tottenham
89 ar MASTANTUONO Franco 17 ans Real Madrid
89 pt MORA Rodrigo 18 ans FC Porto
89 se BERGVALL Lucas 19 ans Spurs
88 tr GÜLER Arda 20 ans Real Madrid
86 es TONI FERNÁNDEZ 16 ans FC Barcelona
86 mx MORA Gilberto 16 ans Club Tijuana
86 es DRO 17 ans FC Barcelona
86 gr KARETSAS Konstantinos 17 ans KRC Genk
86 br LUÍS GUILHERME 19 ans West Ham
86 ar ECHEVERRI Claudio 19 ans Man City
86 tr UZUN Can 19 ans Eintracht Frankfurt
86 ar BUONANOTTE Facundo 20 ans Brighton
85 pt SÁ Gustavo 20 ans Famalicão
82 si KOREN Tian Nai 15 ans Maribor
82 ec LERMA Justin 17 ans Independiente del Valle
82 en HOWELL Harry 17 ans Brighton
82 en IBRAGIMOV Amir 17 ans Man Utd
82 ec PÁEZ Kendry 18 ans Chelsea
82 br LORRAN 18 ans Flamengo
82 ar MONTORO Álvaro 18 ans Botafogo
82 rs MAKSIMOVIĆ Andrija 18 ans RB Leipzig
82 it LIBERALI Mattia 18 ans Catanzaro
82 it DE PIERI Giacomo 18 ans Inter
82 it RUBINO Tommaso 18 ans Fiorentina
82 de WANNER Paul 19 ans PSV
82 fr BOUABRÉ Saïmon 19 ans Neom SC
82 en KELLYMAN Omari 19 ans Chelsea
82 be BOUNIDA Rayane 19 ans Ajax
82 dz MAZA Ibrahim 19 ans Bayer 04
82 pt MOREIRA Gonçalo 19 ans SL Benfica
82 ar CARBONI Valentín 20 ans Inter
82 ru BATRAKOV Alexey 20 ans Loko Moscow
82 nl MILAMBO Antoni 20 ans Brentford
82 nl BABADI Isaac 20 ans PSV
79 be STROEYKENS Mario 20 ans Anderlecht
78 de KÖMÜR Mert 19 ans FC Augsburg
76 co ZINEDINE ZIDANE BEDOYA 16 ans Atlético Nacional
76 nl VAN ELST Senna 16 ans AZ Alkmaar
76 it FUGAZZOLA Marcello 16 ans Atalanta
76 de MOHYA Wael 16 ans Gladbach
76 de DEBRAH Jeremiah 16 ans 1. FSV Mainz 05
76 fr BANCILLON Mattéo 16 ans OGC Nice
76 bh AL-WADAEI Sayed 16 ans Villarreal
76 za WITBOOI Emile 16 ans Cape Town City
76 ma RABBAJ Ibrahim 16 ans Chelsea
76 no BORGERSEN Aleksander 16 ans Rosenborg
76 ar MEZA Juan Cruz 17 ans River Plate
76 ar ACEVEDO Matías 17 ans Racing Club
76 rs KOSTOV Vasilije 17 ans Crvena zvezda
76 se ARRHOV Love 17 ans Brommapojkarna
76 sco SMITH Alexander 17 ans Rangers
76 pt MIDE Mateus 17 ans FC Porto
76 pt STEVAN 17 ans SL Benfica
76 nl OUARGHI Ayoub 17 ans Feyenoord
76 nl ACHEAMPONG Levi 17 ans Ajax
76 it CAUAN BAPTISTELLA 17 ans Cruzeiro
76 it INÁCIO Samuele 17 ans Dortmund
76 en MUKASA Divine 17 ans Man City
76 en TYJON Igor 17 ans Blackburn Rovers
76 dk DAHL TOMASSON Luca 17 ans Feyenoord
76 be FERNANDEZ Noah 17 ans PSV
76 ye ADEL ABBAS 17 ans Al-Tilal
76 pt ABREU João 17 ans FC Porto
76 br RIQUELME FELIPE 18 ans Fluminense
76 es UNAX 18 ans Basconia
76 es VIEGA Marcos 18 ans Real Madrid
76 de DARVICH Noah 18 ans Stuttgart
76 de ONYEKA Francis 18 ans Bayer 04
76 en DONOVAN Romelle 18 ans Brentford
76 hr ČOVIĆ Patrice 18 ans Werder Bremen
76 tn BEN FARHAT Louey 18 ans Karlsruher SC
76 me ADŽIĆ Vasilije 19 ans Juventus FC
76 co BARRERA Jordan 19 ans Botafogo
76 br JOÃO CRUZ 19 ans Athletico Paranaense
76 tr VURAL İsak 19 ans Pisa
76 es MONSERRATE Jano 19 ans Atlético Madrid
76 nl MISEHOUY Gabriël 19 ans Girona
76 it PAFUNDI Simone 19 ans Udinese
76 de KRATTENMACHER Maurice 19 ans FC Bayern
76 en GEORGE Tyrique 19 ans Chelsea
76 en CASTLEDINE Leo 19 ans Chelsea
76 en STEVENS Archie 19 ans Arsenal
76 ma LAGHZAOUI Salim 19 ans Fredrikstad
76 za LETLHAKU Kutlwano 19 ans Sundowns
76 br MATHEUS ALVES 20 ans CSKA Moscow
76 ar VERDE Lionel 20 ans Unión Santa Fe
76 es HERNÁNDEZ Unai 20 ans Al-Ittihad
76 es COLLADO Alberto 20 ans Sevilla
76 pt VASCONCELOS João 20 ans Braga
76 ie DONLEY Jamie 20 ans Tottenham
76 pt MENDONÇA Manuel 20 ans Sporting CP
76 it CANDELARI Pietro 20 ans Spezia
75 es PALACIOS César 20 ans Real Madrid
74 ci KONATÉ Abdramane 19 ans Esperance
74 de ULRICH Laurin 20 ans Stuttgart
74 mx BISCAYZACÚ Xavier 20 ans Defensor Sporting
74 jp KITANO Sota 20 ans RB Salzburg
72 ar RUIZ Javier 20 ans Independiente
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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