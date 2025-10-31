FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu offensif central (MOC).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu offensif central
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux offensifs centraux (MOC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|90
| NICO PAZ
|20 ans
|Como
|89
| WILLIAMS-BARNETT Luca
|16 ans
|Tottenham
|89
| MASTANTUONO Franco
|17 ans
|Real Madrid
|89
| MORA Rodrigo
|18 ans
|FC Porto
|89
| BERGVALL Lucas
|19 ans
|Spurs
|88
| GÜLER Arda
|20 ans
|Real Madrid
|86
| TONI FERNÁNDEZ
|16 ans
|FC Barcelona
|86
| MORA Gilberto
|16 ans
|Club Tijuana
|86
| DRO
|17 ans
|FC Barcelona
|86
| KARETSAS Konstantinos
|17 ans
|KRC Genk
|86
| LUÍS GUILHERME
|19 ans
|West Ham
|86
| ECHEVERRI Claudio
|19 ans
|Man City
|86
| UZUN Can
|19 ans
|Eintracht Frankfurt
|86
| BUONANOTTE Facundo
|20 ans
|Brighton
|85
| SÁ Gustavo
|20 ans
|Famalicão
|82
| KOREN Tian Nai
|15 ans
|Maribor
|82
| LERMA Justin
|17 ans
|Independiente del Valle
|82
| HOWELL Harry
|17 ans
|Brighton
|82
| IBRAGIMOV Amir
|17 ans
|Man Utd
|82
| PÁEZ Kendry
|18 ans
|Chelsea
|82
| LORRAN
|18 ans
|Flamengo
|82
| MONTORO Álvaro
|18 ans
|Botafogo
|82
| MAKSIMOVIĆ Andrija
|18 ans
|RB Leipzig
|82
| LIBERALI Mattia
|18 ans
|Catanzaro
|82
| DE PIERI Giacomo
|18 ans
|Inter
|82
| RUBINO Tommaso
|18 ans
|Fiorentina
|82
| WANNER Paul
|19 ans
|PSV
|82
| BOUABRÉ Saïmon
|19 ans
|Neom SC
|82
| KELLYMAN Omari
|19 ans
|Chelsea
|82
| BOUNIDA Rayane
|19 ans
|Ajax
|82
| MAZA Ibrahim
|19 ans
|Bayer 04
|82
| MOREIRA Gonçalo
|19 ans
|SL Benfica
|82
| CARBONI Valentín
|20 ans
|Inter
|82
| BATRAKOV Alexey
|20 ans
|Loko Moscow
|82
| MILAMBO Antoni
|20 ans
|Brentford
|82
| BABADI Isaac
|20 ans
|PSV
|79
| STROEYKENS Mario
|20 ans
|Anderlecht
|78
| KÖMÜR Mert
|19 ans
|FC Augsburg
|76
| ZINEDINE ZIDANE BEDOYA
|16 ans
|Atlético Nacional
|76
| VAN ELST Senna
|16 ans
|AZ Alkmaar
|76
| FUGAZZOLA Marcello
|16 ans
|Atalanta
|76
| MOHYA Wael
|16 ans
|Gladbach
|76
| DEBRAH Jeremiah
|16 ans
|1. FSV Mainz 05
|76
| BANCILLON Mattéo
|16 ans
|OGC Nice
|76
| AL-WADAEI Sayed
|16 ans
|Villarreal
|76
| WITBOOI Emile
|16 ans
|Cape Town City
|76
| RABBAJ Ibrahim
|16 ans
|Chelsea
|76
| BORGERSEN Aleksander
|16 ans
|Rosenborg
|76
| MEZA Juan Cruz
|17 ans
|River Plate
|76
| ACEVEDO Matías
|17 ans
|Racing Club
|76
| KOSTOV Vasilije
|17 ans
|Crvena zvezda
|76
| ARRHOV Love
|17 ans
|Brommapojkarna
|76
| SMITH Alexander
|17 ans
|Rangers
|76
| MIDE Mateus
|17 ans
|FC Porto
|76
| STEVAN
|17 ans
|SL Benfica
|76
| OUARGHI Ayoub
|17 ans
|Feyenoord
|76
| ACHEAMPONG Levi
|17 ans
|Ajax
|76
| CAUAN BAPTISTELLA
|17 ans
|Cruzeiro
|76
| INÁCIO Samuele
|17 ans
|Dortmund
|76
| MUKASA Divine
|17 ans
|Man City
|76
| TYJON Igor
|17 ans
|Blackburn Rovers
|76
| DAHL TOMASSON Luca
|17 ans
|Feyenoord
|76
| FERNANDEZ Noah
|17 ans
|PSV
|76
| ADEL ABBAS
|17 ans
|Al-Tilal
|76
| ABREU João
|17 ans
|FC Porto
|76
| RIQUELME FELIPE
|18 ans
|Fluminense
|76
| UNAX
|18 ans
|Basconia
|76
| VIEGA Marcos
|18 ans
|Real Madrid
|76
| DARVICH Noah
|18 ans
|Stuttgart
|76
| ONYEKA Francis
|18 ans
|Bayer 04
|76
| DONOVAN Romelle
|18 ans
|Brentford
|76
| ČOVIĆ Patrice
|18 ans
|Werder Bremen
|76
| BEN FARHAT Louey
|18 ans
|Karlsruher SC
|76
| ADŽIĆ Vasilije
|19 ans
|Juventus FC
|76
| BARRERA Jordan
|19 ans
|Botafogo
|76
| JOÃO CRUZ
|19 ans
|Athletico Paranaense
|76
| VURAL İsak
|19 ans
|Pisa
|76
| MONSERRATE Jano
|19 ans
|Atlético Madrid
|76
| MISEHOUY Gabriël
|19 ans
|Girona
|76
| PAFUNDI Simone
|19 ans
|Udinese
|76
| KRATTENMACHER Maurice
|19 ans
|FC Bayern
|76
| GEORGE Tyrique
|19 ans
|Chelsea
|76
| CASTLEDINE Leo
|19 ans
|Chelsea
|76
| STEVENS Archie
|19 ans
|Arsenal
|76
| LAGHZAOUI Salim
|19 ans
|Fredrikstad
|76
| LETLHAKU Kutlwano
|19 ans
|Sundowns
|76
| MATHEUS ALVES
|20 ans
|CSKA Moscow
|76
| VERDE Lionel
|20 ans
|Unión Santa Fe
|76
| HERNÁNDEZ Unai
|20 ans
|Al-Ittihad
|76
| COLLADO Alberto
|20 ans
|Sevilla
|76
| VASCONCELOS João
|20 ans
|Braga
|76
| DONLEY Jamie
|20 ans
|Tottenham
|76
| MENDONÇA Manuel
|20 ans
|Sporting CP
|76
| CANDELARI Pietro
|20 ans
|Spezia
|75
| PALACIOS César
|20 ans
|Real Madrid
|74
| KONATÉ Abdramane
|19 ans
|Esperance
|74
| ULRICH Laurin
|20 ans
|Stuttgart
|74
| BISCAYZACÚ Xavier
|20 ans
|Defensor Sporting
|74
| KITANO Sota
|20 ans
|RB Salzburg
|72
| RUIZ Javier
|20 ans
|Independiente
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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