Fiasco pour Ronaldo, exploit de l'Algérie et finale des Bleus : On a simulé le Mondial 2026 sur FM26

Alors que la Coupe du monde 2026 va débuter, nous avons simuler la compétition sur Football Manager 26. Avec un résultat légèrement surprenant, de grosses surprises, des déceptions, et une équipe de France qui rentre dans l'histoire.

La Coupe du monde de football débute ce 11 juin dans la soirée, pour une édition qui s'annonce particulière, puisqu'elle prend place dans trois pays (Canada, États-Unis et Mexique), mais aussi parce qu'elle réunit pour la première fois 48 équipes, avec des troisièmes de groupe qui peuvent se qualifier. Outre les scandales politiques qui entachent déjà la compétition, celle-ci promet d'être spéciale avec de nouvelles règles, et des coupures publicitaires qui n'ont rien d'habituelles pour les Européens. Quoi qu'il en soit, nous avons simulé cette compétition via le nouveau mode de Football Manager 26. La France signe une prestation historique, des gros déçoivent, et un pays d'Afrique signe la meilleure performance du continent.

Un premier tour avec une énorme surprise, les favoris presque tous au rendez-vous

Le premier tour de cette Coupe du monde 2026 version FM26 ne nous a pas réservé énormément de surprise, si ce n'est du côté de la péninsule Ibérique et plus particulièrement du Portugal. La dernière de Cristiano Ronaldo tourne au fiasco, avec trois défaites en autant de matchs, contre la République démocratique du Congo, la Colombie et surtout l'Ouzbékistan.









Pour le reste, tout le monde est au rendez-vous, bien que le Brésil laisse la première place à l'Écosse (et la troisième au Maroc), tandis que l'Algérie termine également troisième, mais qualifiée, derrière le sans-faute de l'Argentine et à égalité de points avec l'Autriche. La France, elle, termine première de son groupe, avec 9 points.

Des seizièmes et huitièmes de finale sans grande surprise

Nouveauté majeure de ce tournoi, les seizièmes de finale voient s'affronter tous les qualifiés. La France dispose facilement du Maroc, alors que l'Argentine se fait sortir par son voisin uruguayen.





Au tour suivant, la plupart des favoris passent l'épreuve, avec qu'une seule grosse affiche, entre l'Allemagne et la France, qui tourne à l'avantage des tricolores, tandis qu'il ne reste déjà plus qu'une seule nation africaine, l'Algérie, qui n'est pas celle la plus attendue du continent. Le Brésil, la Norvège, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et l'Uruguay complètent le tableau, pour les 1/4.

Un France-Brésil et l'Europe au rendez-vous

Comme 20 ans plus tôt, Brésiliens et Français se retrouvent à ce stade de la compétition, qui voit encore une fois les Bleus anéantir les rêves de la Seleção. L'Espagne continue son chemin avec un nouveau match compliqué, contre la Belgique, quand l'Angleterre élimine la Norvège et l'Algérie vient à bout de l'Uruguay, aux tirs au but.

En demie, la France arrive à se défaire du favori, l'Espagne, quand l'Angleterre met fin aux espoirs algériens qui rêvaient d'être le premier pays africain à atteindre la finale. Il n'en sera rien, et les Fennecs termineront finalement quatrièmes, s'inclinant contre l'Espagne, en prolongation.

L'Angleterre met fin à une longue disette

La finale ne sera pas aussi prolifique que les deux dernières, puisque nous assisterons à un seul et unique but, marqué par Bukayo Saka, qui permet à l'Angleterre de remporter sa première Coupe du monde depuis 1966, soit 60 ans de disette.





La France signe donc une deuxième défaite de suite en finale, mais entre tout de même dans le cercle très fermé des trois nations qui ont disputé trois finales de suite, composée de l'Allemagne de l'Ouest (1982-86-90) et du Brésil (1994-98-2002).

Notez que les différentes sélections d'effectifs des nations ont été gérées par FM26 directement, ce qui explique, par exemple, la présence de certains joueurs anglais qui n'ont pas été sélectionnés par Thomas Tuchel, ou de Camavinga pour la France. Dans tous les cas, nous espérerons un meilleur dénouement pour l'Équipe de France, pour accrocher une troisième étoile sur notre maillot.

Quels sont les favoris de la Coupe du monde 2026 ?

Selon les données d'Opta, le grand favori se nomme l'Espagne, avec 16,06 % d'être sacré, et 25,45 % d'aller en finale. Suivent la France (13,5 % de titre) et l'Angleterre (10,49 %). Le Portugal, sorti au premier tour dans notre simulation, a 7,65 % de chance d'être champion.

Réponse le 19 juillet, jour de la finale, pour voir si notre simulation avait vu juste.