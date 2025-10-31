FM26 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de buteur (BU) ou avant-centre.
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de buteur
ou avant-centre
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Buteurs (BU)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| ENDRICK
|19 ans
|Real Madrid
|87
| DANNS Jayden
|19 ans
|Liverpool
|86
| GRAY Harry
|16 ans
|Leeds United
|86
| SATPAYEV Dastan
|16 ans
|FC Kairat
|86
| BOUHOUDANE Sami
|17 ans
|PSV
|86
| CAMARDA Francesco
|17 ans
|AC Milan
|86
| KROUPI Eli Junior
|19 ans
|Bournemouth
|86
| VITOR ROQUE
|20 ans
|Palmeiras
|86
| FERGUSON Evan
|20 ans
|Brighton
|86
| ESPOSITO Francesco Pio
|20 ans
|Inter
|86
| TEL Mathys
|20 ans
|Tottenham
|86
| CASTRO Santiago
|20 ans
|Bologna
|82
| N'GUESSAN Djylian
|16 ans
|AS Saint-Étienne
|82
| GADOU Arone
|16 ans
|Reims
|82
| ORYNBASAR Daulet
|16 ans
|FC Kairat
|82
| BARROSO Jaime
|17 ans
|Real Madrid
|82
| BONEL Asier
|17 ans
|Osasuna
|82
| CUBO Miguel
|17 ans
|Atlético Madrid
|82
| ÜNÜVAR Emre
|17 ans
|Ajax
|82
| NDJANTOU Quentin
|17 ans
|PSG
|82
| MEÏTÉ Mohamed Kader
|17 ans
|Stade Rennais
|82
| MOLEBE Enzo
|17 ans
|Lyon
|82
| MHEUKA Shumaira
|17 ans
|Chelsea
|82
| GOMES RODRÍGUEZ Alejandro
|17 ans
|Lyon
|82
| OBI Chido
|17 ans
|Man Utd
|82
| RYAN FRANCISCO
|18 ans
|São Paulo
|82
| JANNEH Omar
|18 ans
|Atlético Madrid
|82
| VAN PERSIE Shaqueel
|18 ans
|Feyenoord
|82
| KOSTOULAS Babis
|18 ans
|Brighton
|82
| ILENIKHENA George
|18 ans
|AS Monaco
|82
| FURO Kaye
|18 ans
|Club Brugge
|82
| KOFANE Christian
|18 ans
|Bayer 04
|82
| KAUÃ ELIAS
|19 ans
|Shakhtar
|82
| GUIU Marc
|19 ans
|Chelsea
|82
| TZIMAS Stefanos
|19 ans
|Brighton
|82
| GRGIĆ Leon
|19 ans
|Sturm Graz
|82
| ORAKPO Victor
|19 ans
|OGC Nice
|82
| RODRÍGUEZ Álvaro
|20 ans
|Elche
|82
| CABANES Pau
|20 ans
|Villarreal
|82
| MAYENDA Eliezer
|20 ans
|Sunderland
|82
| LANKSHEAR Will
|20 ans
|Tottenham
|79
| HARDER Conrad
|20 ans
|RB Leipzig
|78
| BRAVO Iker
|20 ans
|Udinese
|78
| ANSAH Ilyas
|20 ans
|Union Berlin
|78
| MOUKOKO Youssoufa
|20 ans
|FC København
|78
| TRESOLDI Nicolò
|20 ans
|Club Brugge
|78
| WEIPER Nelson
|20 ans
|1. FSV Mainz 05
|76
| DAVID NOGUEIRA
|16 ans
|Santos
|76
| MADJO Brian
|16 ans
|FC Metz
|76
| ARENA Antonio
|16 ans
|AS Roma
|76
| BEN-SIMON Ilay
|16 ans
|Maccabi Tel Aviv
|76
| DIARRASSOUBA Tidiane
|16 ans
|Reims
|76
| MUMINOVIC Ajdin
|16 ans
|Lyon
|76
| JACINTHE Dee-Shawn
|16 ans
|Stade Rennais
|76
| EZENWATA Chizzy
|16 ans
|Chelsea
|76
| HIGGINS Harvey
|16 ans
|Blackburn Rovers
|76
| BRO HANSEN Mikkel
|16 ans
|Bodø/Glimt
|76
| ALIEV Asilbek
|16 ans
|Olympic Tashkent
|76
| AZAMBUJA Nicolás
|17 ans
|Danubio
|76
| ANGULO Juan Riquelme
|17 ans
|Independiente del Valle
|76
| LONDOÑO Santiago
|17 ans
|Envigado
|76
| DELL
|17 ans
|Bahia
|76
| DE MARTIS Thomás
|17 ans
|Lanús
|76
| STEPANOV Artem
|17 ans
|Bayer 04
|76
| KUSI-ASARE Jonah
|17 ans
|FC Bayern
|76
| OYONO Igor
|17 ans
|Athletic Club
|76
| SOUZA SILVA Francisco
|17 ans
|SL Benfica
|76
| PIETUSZEWSKI Oskar
|17 ans
|Jagiellonia
|76
| NEIJENHUIS Kelvin
|17 ans
|Feyenoord
|76
| JONES Austyn
|17 ans
|PSV
|76
| DAPPA Daniel
|17 ans
|Hapoel Tel Aviv
|76
| SALIA Vakhtang
|17 ans
|Newcastle
|76
| MOUNGUENGUE Pierre
|17 ans
|PSG
|76
| SONNI-LAMBIE Josh
|17 ans
|Liverpool
|76
| KUSANOVIĆ Tino
|17 ans
|1. FC Nürnberg
|76
| DURMIŠI Arman
|17 ans
|Juventus
|76
| PETIT Gonzalo
|18 ans
|Real Betis
|76
| RICARDO MATHIAS
|18 ans
|Internacional
|76
| GUI NEGÃO
|18 ans
|Corinthians
|76
| LUCA MEIRELLES
|18 ans
|Shakhtar
|76
| CVETKOVIĆ Mihajlo
|18 ans
|Anderlecht
|76
| HEKIMOĞLU Mustafa
|18 ans
|Beşiktaş
|76
| DOMÈNECH Marc
|18 ans
|Mallorca
|76
| ARNU
|18 ans
|Real Valladolid
|76
| LOZANO Manex
|18 ans
|Basconia
|76
| WILSON James
|18 ans
|Heart of Midlothian
|76
| SILVA Gabriel
|18 ans
|Sporting CP
|76
| EKHATOR Jeff
|18 ans
|Genoa
|76
| MOSCONI Mattia
|18 ans
|Inter
|76
| SPINACCÈ Matteo
|18 ans
|Inter
|76
| STANGE Otto
|18 ans
|HSV
|76
| ZEITLER Deniz
|18 ans
|Hoffenheim
|76
| VAZ Robinio
|18 ans
|Marseille
|76
| ARIERHI Kparobo
|18 ans
|Lillestrøm
|76
| NGUENE Bernard
|18 ans
|OGC Nice
|76
| OBANDO Allen
|19 ans
|Barcelona SC
|76
| LUIGHI
|19 ans
|Palmeiras
|76
| RUBERTO Agustín
|19 ans
|River Plate
|76
| NÚÑEZ Kishi
|19 ans
|Boca Juniors
|76
| LUKOVIĆ Miloš
|19 ans
|RC Strasbourg
|76
| KILIÇSOY Semih
|19 ans
|Beşiktaş
|76
| SARRIA Cristian
|19 ans
|Atlético Malagueño
|76
| WILSON Rory
|19 ans
|Aston Villa
|76
| GONSTAD Julian
|19 ans
|Hamarkameratene
|76
| VINK Skye
|19 ans
|Ajax
|76
| VAVASSORI Dominic
|19 ans
|Atalanta
|76
| AGBONIFO Richi
|19 ans
|Inter
|76
| GABBIANI Giacomo
|19 ans
|Cremonese
|76
| MOERSTEDT Max
|19 ans
|Hoffenheim
|76
| MATKOVIĆ Anton
|19 ans
|NK Osijek
|76
| JIMÉNEZ Tahiel
|19 ans
|Santos Laguna
|76
| GUNJI Riku
|19 ans
|Shimizu S-Pulse
|76
| OGUNDU Uchenna
|19 ans
|Alanyaspor
|76
| SHINA AYODELE
|19 ans
|Lille OSC
|76
| CHIAKHA Amin
|19 ans
|FC København
|76
| THALYS
|20 ans
|Almería
|76
| TABORDA Enzo
|20 ans
|Independiente
|76
| KUOL Garang
|20 ans
|Sparta Prague
|76
| IVANOVIĆ Mihailo
|20 ans
|Millwall
|76
| YILDIRIM Poyraz
|20 ans
|Trabzonspor
|76
| RUSSO Flavio
|20 ans
|Sassuolo
|76
| TOKLOMATI Idan
|20 ans
|Charlotte
|76
| ÓSKARSSON Orri
|20 ans
|Real Sociedad
|76
| STASSIN Lucas
|20 ans
|AS Saint-Étienne
|76
| CONTÉ Facinet
|20 ans
|Young Boys
|74
| PEJČINOVIĆ Dženan
|20 ans
|Wolfsburg
|72
| SULE
|19 ans
|Leganés
|72
| EMERSONN
|20 ans
|Toulouse
|72
| FERRI Nacho
|20 ans
|KVC Westerlo
|72
| BARBERÀ Víctor
|20 ans
|FC Barcelona
|72
| DOWNS Damion
|20 ans
|Southampton
|72
| BUNDGAARD Filip
|21 ans
|Bröndby IF
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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