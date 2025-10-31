FM26 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de buteur (BU) ou avant-centre.
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de buteur ou avant-centre. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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FM26 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Buteurs (BU)

Notes Nom Âge Club
92 br ENDRICK 19 ans Real Madrid
87 en DANNS Jayden 19 ans Liverpool
86 en GRAY Harry 16 ans Leeds United
86 kz SATPAYEV Dastan 16 ans FC Kairat
86 nl BOUHOUDANE Sami 17 ans PSV
86 it CAMARDA Francesco 17 ans AC Milan
86 fr KROUPI Eli Junior 19 ans Bournemouth
86 br VITOR ROQUE 20 ans Palmeiras
86 ie FERGUSON Evan 20 ans Brighton
86 it ESPOSITO Francesco Pio 20 ans Inter
86 fr TEL Mathys 20 ans Tottenham
86 ar CASTRO Santiago 20 ans Bologna
82 fr N'GUESSAN Djylian 16 ans AS Saint-Étienne
82 fr GADOU Arone 16 ans Reims
82 kz ORYNBASAR Daulet 16 ans FC Kairat
82 es BARROSO Jaime 17 ans Real Madrid
82 es BONEL Asier 17 ans Osasuna
82 es CUBO Miguel 17 ans Atlético Madrid
82 nl ÜNÜVAR Emre 17 ans Ajax
82 fr NDJANTOU Quentin 17 ans PSG
82 fr MEÏTÉ Mohamed Kader 17 ans Stade Rennais
82 fr MOLEBE Enzo 17 ans Lyon
82 en MHEUKA Shumaira 17 ans Chelsea
82 en GOMES RODRÍGUEZ Alejandro 17 ans Lyon
82 dk OBI Chido 17 ans Man Utd
82 br RYAN FRANCISCO 18 ans São Paulo
82 es JANNEH Omar 18 ans Atlético Madrid
82 nl VAN PERSIE Shaqueel 18 ans Feyenoord
82 gr KOSTOULAS Babis 18 ans Brighton
82 fr ILENIKHENA George 18 ans AS Monaco
82 be FURO Kaye 18 ans Club Brugge
82 cm KOFANE Christian 18 ans Bayer 04
82 br KAUÃ ELIAS 19 ans Shakhtar
82 es GUIU Marc 19 ans Chelsea
82 gr TZIMAS Stefanos 19 ans Brighton
82 hr GRGIĆ Leon 19 ans Sturm Graz
82 ng ORAKPO Victor 19 ans OGC Nice
82 uy RODRÍGUEZ Álvaro 20 ans Elche
82 es CABANES Pau 20 ans Villarreal
82 es MAYENDA Eliezer 20 ans Sunderland
82 en LANKSHEAR Will 20 ans Tottenham
79 dk HARDER Conrad 20 ans RB Leipzig
78 es BRAVO Iker 20 ans Udinese
78 de ANSAH Ilyas 20 ans Union Berlin
78 de MOUKOKO Youssoufa 20 ans FC København
78 de TRESOLDI Nicolò 20 ans Club Brugge
78 de WEIPER Nelson 20 ans 1. FSV Mainz 05
76 br DAVID NOGUEIRA 16 ans Santos
76 nl MADJO Brian 16 ans FC Metz
76 it ARENA Antonio 16 ans AS Roma
76 il BEN-SIMON Ilay 16 ans Maccabi Tel Aviv
76 fr DIARRASSOUBA Tidiane 16 ans Reims
76 fr MUMINOVIC Ajdin 16 ans Lyon
76 fr JACINTHE Dee-Shawn 16 ans Stade Rennais
76 en EZENWATA Chizzy 16 ans Chelsea
76 en HIGGINS Harvey 16 ans Blackburn Rovers
76 dk BRO HANSEN Mikkel 16 ans Bodø/Glimt
76 uz ALIEV Asilbek 16 ans Olympic Tashkent
76 uy AZAMBUJA Nicolás 17 ans Danubio
76 ec ANGULO Juan Riquelme 17 ans Independiente del Valle
76 co LONDOÑO Santiago 17 ans Envigado
76 br DELL 17 ans Bahia
76 ar DE MARTIS Thomás 17 ans Lanús
76 ua STEPANOV Artem 17 ans Bayer 04
76 se KUSI-ASARE Jonah 17 ans FC Bayern
76 es OYONO Igor 17 ans Athletic Club
76 pt SOUZA SILVA Francisco 17 ans SL Benfica
76 pl PIETUSZEWSKI Oskar 17 ans Jagiellonia
76 nl NEIJENHUIS Kelvin 17 ans Feyenoord
76 nl JONES Austyn 17 ans PSV
76 il DAPPA Daniel 17 ans Hapoel Tel Aviv
76 ge SALIA Vakhtang 17 ans Newcastle
76 fr MOUNGUENGUE Pierre 17 ans PSG
76 en SONNI-LAMBIE Josh 17 ans Liverpool
76 hr KUSANOVIĆ Tino 17 ans 1. FC Nürnberg
76 al DURMIŠI Arman 17 ans Juventus
76 uy PETIT Gonzalo 18 ans Real Betis
76 br RICARDO MATHIAS 18 ans Internacional
76 br GUI NEGÃO 18 ans Corinthians
76 br LUCA MEIRELLES 18 ans Shakhtar
76 rs CVETKOVIĆ Mihajlo 18 ans Anderlecht
76 tr HEKIMOĞLU Mustafa 18 ans Beşiktaş
76 es DOMÈNECH Marc 18 ans Mallorca
76 es ARNU 18 ans Real Valladolid
76 es LOZANO Manex 18 ans Basconia
76 sco WILSON James 18 ans Heart of Midlothian
76 pt SILVA Gabriel 18 ans Sporting CP
76 it EKHATOR Jeff 18 ans Genoa
76 it MOSCONI Mattia 18 ans Inter
76 it SPINACCÈ Matteo 18 ans Inter
76 de STANGE Otto 18 ans HSV
76 de ZEITLER Deniz 18 ans Hoffenheim
76 fr VAZ Robinio 18 ans Marseille
76 ng ARIERHI Kparobo 18 ans Lillestrøm
76 cm NGUENE Bernard 18 ans OGC Nice
76 ec OBANDO Allen 19 ans Barcelona SC
76 br LUIGHI 19 ans Palmeiras
76 ar RUBERTO Agustín 19 ans River Plate
76 ar NÚÑEZ Kishi 19 ans Boca Juniors
76 rs LUKOVIĆ Miloš 19 ans RC Strasbourg
76 tr KILIÇSOY Semih 19 ans Beşiktaş
76 es SARRIA Cristian 19 ans Atlético Malagueño
76 sco WILSON Rory 19 ans Aston Villa
76 no GONSTAD Julian 19 ans Hamarkameratene
76 nl VINK Skye 19 ans Ajax
76 it VAVASSORI Dominic 19 ans Atalanta
76 it AGBONIFO Richi 19 ans Inter
76 it GABBIANI Giacomo 19 ans Cremonese
76 de MOERSTEDT Max 19 ans Hoffenheim
76 hr MATKOVIĆ Anton 19 ans NK Osijek
76 mx JIMÉNEZ Tahiel 19 ans Santos Laguna
76 jp GUNJI Riku 19 ans Shimizu S-Pulse
76 ng OGUNDU Uchenna 19 ans Alanyaspor
76 ng SHINA AYODELE 19 ans Lille OSC
76 dz CHIAKHA Amin 19 ans FC København
76 br THALYS 20 ans Almería
76 ar TABORDA Enzo 20 ans Independiente
76 au KUOL Garang 20 ans Sparta Prague
76 rs IVANOVIĆ Mihailo 20 ans Millwall
76 tr YILDIRIM Poyraz 20 ans Trabzonspor
76 it RUSSO Flavio 20 ans Sassuolo
76 il TOKLOMATI Idan 20 ans Charlotte
76 is ÓSKARSSON Orri 20 ans Real Sociedad
76 be STASSIN Lucas 20 ans AS Saint-Étienne
76 Guinée CONTÉ Facinet 20 ans Young Boys
74 de PEJČINOVIĆ Dženan 20 ans Wolfsburg
72 es SULE 19 ans Leganés
72 br EMERSONN 20 ans Toulouse
72 es FERRI Nacho 20 ans KVC Westerlo
72 es BARBERÀ Víctor 20 ans FC Barcelona
72 us DOWNS Damion 20 ans Southampton
72 dk BUNDGAARD Filip 21 ans Bröndby IF
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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