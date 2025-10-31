FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu central (MC).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu central
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Milieux centraux (MC)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
| BOUADDI Ayyoub
|17 ans
|Lille OSC
|89
| PISILLI Niccolò
|20 ans
|AS Roma
|89
| BISCHOF Tom
|20 ans
|FC Bayern
|88
| NEVES João
|20 ans
|PSG
|86
| OUAZANE Abdellah
|16 ans
|Ajax
|86
| GUILLE FERNÁNDEZ
|17 ans
|FC Barcelona
|86
| NYPAN Sverre
|18 ans
|Man City
|86
| SMIT Kees
|19 ans
|AZ Alkmaar
|86
| OUÉDRAOGO Assan
|19 ans
|RB Leipzig
|86
| ZAÏRE-EMERY Warren
|19 ans
|PSG
|86
| GRAY Archie
|19 ans
|Tottenham
|86
| GAVI
|20 ans
|FC Barcelona
|86
| MAINOO Kobbie
|20 ans
|Man Utd
|85
| BARCO Valentín
|20 ans
|RC Strasbourg
|84
| ORDOÑEZ Christian
|20 ans
|Parma
|84
| MENDROZA Rodrigo
|20 ans
|Elche
|82
| PAGE Louis
|16 ans
|Leicester City
|82
| PARMO Tomás
|17 ans
|Independiente
|82
| STEUR Sean
|17 ans
|Ajax
|82
| COMOTTO Christian
|17 ans
|AC Milan
|82
| SIMÕES João
|18 ans
|Sporting CP
|82
| NYONI Trey
|18 ans
|Liverpool
|82
| RIGG Chris
|18 ans
|Sunderland
|82
| MILLER Lennon
|18 ans
|Udinese
|82
| KING Josh
|18 ans
|Fulham
|82
| MANZAMBI Johan
|19 ans
|SC Freiburg
|82
| TOPALOVIĆ Luka
|19 ans
|Inter
|82
| LAND Tygo
|19 ans
|PSV
|82
| DÁRDAI Bence
|19 ans
|Wolfsburg
|82
| MAYULU Senny
|19 ans
|PSG
|82
| MILEY Lewis
|19 ans
|Newcastle
|82
| FROHOLDT Victor
|19 ans
|FC Porto
|82
| YALCOUYÉ Malick
|19 ans
|Brighton
|82
| BANZUZI Ezechiel
|20 ans
|RB Leipzig
|81
| MAKU Lazola
|18 ans
|Siwelele FC
|80
| HØJLUND Oscar
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|79
| NDOUR Cher
|20 ans
|Fiorentina
|79
| JAMES Jordan
|21 ans
|Stade Rennais
|78
| NWOSU Chinaza
|17 ans
|Nott'm Forest
|78
| KEKANA Gomolemo
|18 ans
|Mamelodi Sundowns
|78
| URBAŃSKI Kacper
|20 ans
|Legia
|78
| TOHUMCU Umut
|20 ans
|Hoffenheim
|78
| DELORGE Mathias
|20 ans
|KAA Gent
|78
| PECK Sydie
|20 ans
|Sheffield United
|77
| WILLIAMS Brody
|15 ans
|Chicago Fire
|77
| STIEL Jill
|17 ans
|Zurich
|77
| DORGELES Mario
|20 ans
|Braga
|76
| AGÁMEZ Miguel
|16 ans
|Junior FC
|76
| BOUHIER Gastón
|16 ans
|Argentinos Jrs
|76
| İLÇIN Hasan Yakub
|16 ans
|Antalyaspor
|76
| ODEFALK Alexander
|16 ans
|FC København
|76
| MACIÀ Carlos
|16 ans
|Villarreal
|76
| MATJAŠEC Miha
|16 ans
|RB Salzburg
|76
| YEREMEEV Ilja
|16 ans
|Loko Moscow
|76
| BRITO João
|16 ans
|FC Porto
|76
| WYGANOWSKI Aleksander
|16 ans
|Legia
|76
| STEFFANONI Federico
|16 ans
|Atalanta
|76
| MAVUDIA Billy-Paul
|16 ans
|Lyon
|76
| WALSH Reggie
|16 ans
|Chelsea
|76
| RIDGEON Seth
|16 ans
|Fulham
|76
| HOLLAND Charlie
|16 ans
|Chelsea
|76
| BENKOTIĆ Jona
|16 ans
|Dinamo
|76
| SLAMA Wassim
|16 ans
|PSG
|76
| BRUCHEZ Ethan
|17 ans
|Lausanne-Sport
|76
| LAHDO Adrian
|17 ans
|Hammarby
|76
| OLDERHEIM Sebastian
|17 ans
|Stabæk
|76
| BAKOLA Darryl
|17 ans
|Marseille
|76
| EYMARD Paul
|17 ans
|AS Saint-Étienne
|76
| PANOŠ Jiří
|17 ans
|Viktoria Plzeň
|76
| OKISHOR Victor
|18 ans
|Dynamo Moscow
|76
| NASCIMENTO Sandro
|18 ans
|Sporting CP
|76
| DE WIT Hessel
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| KRAAIJEVELD Thijs
|18 ans
|Feyenoord
|76
| MANNINI Mattia
|18 ans
|AS Roma
|76
| MOUZAKITIS Christos
|18 ans
|Olympiacos
|76
| ENGELNS Luis
|18 ans
|SC Paderborn
|76
| POLLER Tiago
|18 ans
|Hoffenheim
|76
| MERAH Khalis
|18 ans
|Lyon
|76
| COURCOUL Marius
|18 ans
|Angers SCO
|76
| SILTANEN Matias
|18 ans
|Djurgårdens
|76
| SESAY Moses
|18 ans
|Southampton
|76
| OLUSESI Callum
|18 ans
|Tottenham
|76
| DYER Kiano
|18 ans
|Chelsea
|76
| JIMOH-ALOBA Jamal
|18 ans
|Aston Villa
|76
| FITZGERALD Jayce
|18 ans
|Man Utd
|76
| GUÈYE Bop
|18 ans
|Sarpsborg 08
|76
| SOJI Isaac
|18 ans
|Magic Stars
|76
| NHAGA Renato
|18 ans
|Casa Pia
|76
| SALAS Jan
|19 ans
|Mallorca
|76
| DANI PÉREZ
|19 ans
|Real Betis
|76
| IZAN
|19 ans
|Real Madrid
|76
| TEIXEIRA João
|19 ans
|FC Porto
|76
| HJERTØ-DAHL Jens
|19 ans
|Tromsø
|76
| WÄTJEN Kjell
|19 ans
|Dortmund
|76
| LEROUX Louis
|19 ans
|FC Nantes
|76
| NZINGOULA Rabby
|19 ans
|RC Strasbourg
|76
| LAFONT Gaël
|19 ans
|Genoa
|76
| BELLINGHAM Jobe
|19 ans
|Dortmund
|76
| HALL Tyrese
|19 ans
|Tottenham
|76
| VARGAS Obed
|19 ans
|Seattle Sounders
|76
| GABRIEL BONTEMPO
|20 ans
|Santos
|76
| CANALES Peio
|20 ans
|Athletic Club
|76
| BUENO Manu
|20 ans
|Sevilla
|76
| KOZLOV Danila
|20 ans
|Krasnodar
|76
| RODRIGUES Diego
|20 ans
|Braga
|76
| LUÍS Rafael
|20 ans
|SL Benfica
|76
| VELOSO João
|20 ans
|SL Benfica
|76
| RIISNÆS Magnus Bech
|20 ans
|Bodø/Glimt
|76
| KWAKMAN Dave
|20 ans
|AZ Alkmaar
|76
| BERENBRUCH Thomas
|20 ans
|Inter
|76
| DIAWARA Mahamadou
|20 ans
|Lyon
|76
| PUKSTAS Rokas
|20 ans
|Hajduk Split
|76
| CREMASCHI Benja
|20 ans
|Inter Miami
|76
| BUCK Noel
|20 ans
|San Jose Earthquakes
|76
| FIMBRES Iker
|20 ans
|Monterrey
|76
| OZEKI Yuto
|20 ans
|Kawasaki Frontale
|76
| YASUDA Kenshin
|20 ans
|Oita Trinita
|76
| KAYE Ronald
|20 ans
|NEC FC
|76
| EBENEZER AKINSANMIRO
|20 ans
|Inter
|76
| AVOM EBONG Arthur
|20 ans
|FC Lorient
|76
| DE AMORIM Mathias
|20 ans
|Famalicão
|74
| LUBACH Rafael
|20 ans
|1. FC Nürnberg
|74
| FUKUI Taichi
|20 ans
|Arouca
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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