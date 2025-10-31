FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 16h05
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de milieu central (MC).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes milieux centraux (MC)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de milieu central. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Milieux centraux (MC)

Notes Nom Âge Club
92 fr BOUADDI Ayyoub 17 ans Lille OSC
89 it PISILLI Niccolò 20 ans AS Roma
89 de BISCHOF Tom 20 ans FC Bayern
88 pt NEVES João 20 ans PSG
86 ma OUAZANE Abdellah 16 ans Ajax
86 es GUILLE FERNÁNDEZ 17 ans FC Barcelona
86 no NYPAN Sverre 18 ans Man City
86 nl SMIT Kees 19 ans AZ Alkmaar
86 de OUÉDRAOGO Assan 19 ans RB Leipzig
86 fr ZAÏRE-EMERY Warren 19 ans PSG
86 en GRAY Archie 19 ans Tottenham
86 es GAVI 20 ans FC Barcelona
86 en MAINOO Kobbie 20 ans Man Utd
85 ar BARCO Valentín 20 ans RC Strasbourg
84 ar ORDOÑEZ Christian 20 ans Parma
84 es MENDROZA Rodrigo 20 ans Elche
82 en PAGE Louis 16 ans Leicester City
82 ar PARMO Tomás 17 ans Independiente
82 nl STEUR Sean 17 ans Ajax
82 it COMOTTO Christian 17 ans AC Milan
82 pt SIMÕES João 18 ans Sporting CP
82 en NYONI Trey 18 ans Liverpool
82 en RIGG Chris 18 ans Sunderland
82 sco MILLER Lennon 18 ans Udinese
82 en KING Josh 18 ans Fulham
82 ch MANZAMBI Johan 19 ans SC Freiburg
82 si TOPALOVIĆ Luka 19 ans Inter
82 nl LAND Tygo 19 ans PSV
82 hu DÁRDAI Bence 19 ans Wolfsburg
82 fr MAYULU Senny 19 ans PSG
82 en MILEY Lewis 19 ans Newcastle
82 dk FROHOLDT Victor 19 ans FC Porto
82 ci YALCOUYÉ Malick 19 ans Brighton
82 nl BANZUZI Ezechiel 20 ans RB Leipzig
81 za MAKU Lazola 18 ans Siwelele FC
80 dk HØJLUND Oscar 20 ans Eintracht Frankfurt
79 it NDOUR Cher 20 ans Fiorentina
79 wales JAMES Jordan 21 ans Stade Rennais
78 en NWOSU Chinaza 17 ans Nott'm Forest
78 za KEKANA Gomolemo 18 ans Mamelodi Sundowns
78 pl URBAŃSKI Kacper 20 ans Legia
78 de TOHUMCU Umut 20 ans Hoffenheim
78 be DELORGE Mathias 20 ans KAA Gent
78 en PECK Sydie 20 ans Sheffield United
77 za WILLIAMS Brody 15 ans Chicago Fire
77 ch STIEL Jill 17 ans Zurich
77 ci DORGELES Mario 20 ans Braga
76 co AGÁMEZ Miguel 16 ans Junior FC
76 ar BOUHIER Gastón 16 ans Argentinos Jrs
76 tr İLÇIN Hasan Yakub 16 ans Antalyaspor
76 se ODEFALK Alexander 16 ans FC København
76 es MACIÀ Carlos 16 ans Villarreal
76 si MATJAŠEC Miha 16 ans RB Salzburg
76 ru YEREMEEV Ilja 16 ans Loko Moscow
76 pt BRITO João 16 ans FC Porto
76 pl WYGANOWSKI Aleksander 16 ans Legia
76 it STEFFANONI Federico 16 ans Atalanta
76 fr MAVUDIA Billy-Paul 16 ans Lyon
76 en WALSH Reggie 16 ans Chelsea
76 en RIDGEON Seth 16 ans Fulham
76 en HOLLAND Charlie 16 ans Chelsea
76 hr BENKOTIĆ Jona 16 ans Dinamo
76 tn SLAMA Wassim 16 ans PSG
76 ch BRUCHEZ Ethan 17 ans Lausanne-Sport
76 se LAHDO Adrian 17 ans Hammarby
76 no OLDERHEIM Sebastian 17 ans Stabæk
76 fr BAKOLA Darryl 17 ans Marseille
76 fr EYMARD Paul 17 ans AS Saint-Étienne
76 cz PANOŠ Jiří 17 ans Viktoria Plzeň
76 ru OKISHOR Victor 18 ans Dynamo Moscow
76 pt NASCIMENTO Sandro 18 ans Sporting CP
76 nl DE WIT Hessel 18 ans AZ Alkmaar
76 nl KRAAIJEVELD Thijs 18 ans Feyenoord
76 it MANNINI Mattia 18 ans AS Roma
76 gr MOUZAKITIS Christos 18 ans Olympiacos
76 de ENGELNS Luis 18 ans SC Paderborn
76 de POLLER Tiago 18 ans Hoffenheim
76 fr MERAH Khalis 18 ans Lyon
76 fr COURCOUL Marius 18 ans Angers SCO
76 fi SILTANEN Matias 18 ans Djurgårdens
76 en SESAY Moses 18 ans Southampton
76 en OLUSESI Callum 18 ans Tottenham
76 en DYER Kiano 18 ans Chelsea
76 en JIMOH-ALOBA Jamal 18 ans Aston Villa
76 en FITZGERALD Jayce 18 ans Man Utd
76 sn GUÈYE Bop 18 ans Sarpsborg 08
76 ng SOJI Isaac 18 ans Magic Stars
76 gw NHAGA Renato 18 ans Casa Pia
76 es SALAS Jan 19 ans Mallorca
76 es DANI PÉREZ 19 ans Real Betis
76 es IZAN 19 ans Real Madrid
76 pt TEIXEIRA João 19 ans FC Porto
76 no HJERTØ-DAHL Jens 19 ans Tromsø
76 de WÄTJEN Kjell 19 ans Dortmund
76 fr LEROUX Louis 19 ans FC Nantes
76 fr NZINGOULA Rabby 19 ans RC Strasbourg
76 fr LAFONT Gaël 19 ans Genoa
76 en BELLINGHAM Jobe 19 ans Dortmund
76 en HALL Tyrese 19 ans Tottenham
76 mx VARGAS Obed 19 ans Seattle Sounders
76 br GABRIEL BONTEMPO 20 ans Santos
76 es CANALES Peio 20 ans Athletic Club
76 es BUENO Manu 20 ans Sevilla
76 ru KOZLOV Danila 20 ans Krasnodar
76 pt RODRIGUES Diego 20 ans Braga
76 pt LUÍS Rafael 20 ans SL Benfica
76 pt VELOSO João 20 ans SL Benfica
76 no RIISNÆS Magnus Bech 20 ans Bodø/Glimt
76 nl KWAKMAN Dave 20 ans AZ Alkmaar
76 it BERENBRUCH Thomas 20 ans Inter
76 fr DIAWARA Mahamadou 20 ans Lyon
76 us PUKSTAS Rokas 20 ans Hajduk Split
76 us CREMASCHI Benja 20 ans Inter Miami
76 en BUCK Noel 20 ans San Jose Earthquakes
76 mx FIMBRES Iker 20 ans Monterrey
76 jp OZEKI Yuto 20 ans Kawasaki Frontale
76 jp YASUDA Kenshin 20 ans Oita Trinita
76 ug KAYE Ronald 20 ans NEC FC
76 ng EBENEZER AKINSANMIRO 20 ans Inter
76 cm AVOM EBONG Arthur 20 ans FC Lorient
76 pt DE AMORIM Mathias 20 ans Famalicão
74 de LUBACH Rafael 20 ans 1. FC Nürnberg
74 jp FUKUI Taichi 20 ans Arouca
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 26 est disponible depuis le 4 novembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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