FM26 : Le mode Coupe du monde est disponible avec la mise à jour 26.3.1

Retrouvez le patch notes et tous les changements appliquées avec la mise à jour 26.3.1 de Football Manager 26, disponible depuis ce 26 mai et introduisant le mode Coupe du monde.

Comme attendu après l'annonce faite il y a quelques semaines, la gestion des pays est désormais disponible dans Football Manager 26, tout comme un mode Coupe du monde, permettant de rapidement jouer la compétition, sans se lancer dans une longue carrière. Divers changements ont également été faits avec cette mise à jour, la version 26.3.1, publiée ce 26 mai sur toutes les plateformes. Le patch notes est à retrouver ci-dessous.

Patch de 26.3.1 du 26 mai Modifications Ajout de la gestion des équipes nationales dans les nouvelles et les sauvegardes existantes

Ajout d'un mode de démarrage rapide Coupe du Monde de la FIFA 2026 Problèmes techniques Amélioration de la vitesse et des performances de l'interface dans les grandes parties en ligne

Amélioration des temps de chargement pour les sauvegardes très volumineuses

L'option « Afficher les écrans des matchs et des résultats » est désormais activée par défaut

Correction de divers plantages causés par des modifications massives de base de données personnalisée

Correction d'un rare plantage lié à la suppression de certaines clauses de prêt

Correction d'un rare plantage lors de la réponse « Pas de commentaire » à une question sur la retraite d'un joueur

Correction d'un problème entraînant une utilisation excessive d'espace de stockage par les journaux de compte utilisateur sur certains Mac Interface utilisateur (UI) L'intensité n'est plus verrouillée sur Élevée ou Très élevée avec un style ultra défensif

Ajout d'un menu déroulant indiquant la position actuellement sélectionnée dans le rôle

Amélioration du clic droit sur le terrain tactique

Correction d'un problème où l'icône d'avertissement de position restait affichée après correction

Rétablissement de la barre de défilement dans la section styles tactiques (entraînement)

Correction de la disparition de la barre de défilement horizontale avec plusieurs colonnes

Correction du tri du personnel par nationalité

Correction des flèches descendantes pour l'ordre des tireurs aux tirs au but

Correction de l'affichage « -1 » comme numéro de maillot pour certains nouveaux joueurs adverses

Ajout de l'option « Remplacer » pour un joueur légèrement blessé sans remplacements disponibles

Correction de l'affichage incorrect des numéros lors d'un remplacement

Correction du filtre « adaptabilité » dans la base de données du personnel

Correction de l'alignement de l'arbre des compétitions

Correction d'un problème d'affichage des joueurs après changement de position tactique

Affichage correct des maillots pour les jeunes joueurs appelés en équipe première

Correction des informations dans l'infobulle de forme (compétitions)

Restauration du bouton « Traits » dans le rapport joueur

Ajout d'un filtre dans l'écran des postes d'entraîneur vacants

Ajout d'infobulles au survol des carrousels

Correction du retour vide dans la configuration des jeunes

Correction des titres de messages dupliqués dans les rapports joueurs

Ajout de la tuile « Rapport joueur » dans certains messages de recrutement Gameplay Ajustements de la logique de nomination des entraîneurs IA

Ajustements des attentes des supporters en cas de retrait de points

Correction du choix de sélection nationale des joueurs

Correction du recrutement IA pour les équipes B lorsque l'utilisateur gère le staff

Correction d'un bug empêchant la signature d'un contrat (« promesse en attente » inexistante)

Correction d'un problème empêchant de proposer un prêt à un joueur déjà listé pour prêt Match, graphismes et animations Ajustement du mode de surbrillance dynamique pour éviter une durée excessive

Les capitaines mènent désormais toujours les équipes à l'entrée des joueurs

Les capitaines soulèvent toujours le trophée lors des célébrations

Correction d'un bug rare où un but n'était pas accordé malgré le franchissement de la ligne

Correction d'un bug où un joueur remplacé restait visible sur le bord du terrain en vue 2D Compétitions et règlements Correction d'un problème avec les clubs mexicains se qualifiant répétitivement à la Champions Cup

Correction en Suède pour assurer les bonnes qualifications UEFA dès la première saison

Correction de l'application des règles d'exemption jeunesse en WSL

Mise à jour du report réel de la Coupe d'Afrique des Nations féminine dans le jeu

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