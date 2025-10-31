FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2025 à 12h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur droit (DD).
FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM26, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :
  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs droits (DD)

Notes Nom Âge Club
82 pt BANJAQUI Daniel 17 ans SL Benfica
82 es FORT Héctor 18 ans FC Barcelona
82 es FORTEA Jesús 18 ans Real Madrid
82 pt FERNANDES Martim 19 ans FC Porto
82 nl READ Givairo 19 ans Feyenoord
82 en ACHEAMPONG Josh 19 ans Chelsea
82 es ÁLEX JIMÉNEZ 20 ans AC Milan
82 en LEWIS Rico 20 ans Man City
82 it PALESTRA Marco 20 ans Atalanta
79 es FRESNEDA Iván 20 ans Sporting CP
78 de BAUM Elias 19 ans Eintracht Frankfurt
77 ch ATHEKAME Zachary 20 ans AC Milan
76 br ÂNGELO 16 ans São Paulo
76 nl AKEN Latrell 16 ans AZ Alkmaar
76 fr BOLY David 16 ans PSG
76 en RICHARDS Lewi 16 ans Chelsea
76 es SANGARÉ Buba 17 ans AS Roma
76 it BENJAMÍN 17 ans Real Madrid
76 de PINTO PEDROSA Rafael 17 ans Karlsruher SC
76 at ROKA Eaden 17 ans SK Rapid Wien
76 es JORDANA Gibert 18 ans Girona
76 nl DIJKSTRA Elijah 18 ans AZ Alkmaar
76 en ALUKO Bade 18 ans Leicester City
76 en SHAHAR Leo 18 ans Newcastle
76 ma EL HANNACH Naoufel 18 ans PSG
76 br PEDRO LIMA 19 ans Wolves
76 rs NEDELJKOVIĆ Kosta 19 ans Aston Villa
76 es ROI TORRES 19 ans Intercity
76 de BULUT Taylan 19 ans Beşiktaş
76 fr ZAGUE Yoram 19 ans PSG
76 dk HØGSBERG Lucas 19 ans RC Strasbourg
76 fr KUMBEDI Saël 20 ans Lyon
76 us FREEMAN Alex 20 ans Orlando City
72 za TIMBA Sfiso 19 ans Kaizer Chiefs
72 en ANDREWS Ryan 20 ans Young Boys
72 za NKWALI Siviwe 20 ans Stellenbosch
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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