FM26 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 26, au poste de défenseur droit (DD).
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs
de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur droit
. Ces différentes pépites
, aussi appelées wonderkids
sur FM26
, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs droits (DD)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|82
| BANJAQUI Daniel
|17 ans
|SL Benfica
|82
| FORT Héctor
|18 ans
|FC Barcelona
|82
| FORTEA Jesús
|18 ans
|Real Madrid
|82
| FERNANDES Martim
|19 ans
|FC Porto
|82
| READ Givairo
|19 ans
|Feyenoord
|82
| ACHEAMPONG Josh
|19 ans
|Chelsea
|82
| ÁLEX JIMÉNEZ
|20 ans
|AC Milan
|82
| LEWIS Rico
|20 ans
|Man City
|82
| PALESTRA Marco
|20 ans
|Atalanta
|79
| FRESNEDA Iván
|20 ans
|Sporting CP
|78
| BAUM Elias
|19 ans
|Eintracht Frankfurt
|77
| ATHEKAME Zachary
|20 ans
|AC Milan
|76
| ÂNGELO
|16 ans
|São Paulo
|76
| AKEN Latrell
|16 ans
|AZ Alkmaar
|76
| BOLY David
|16 ans
|PSG
|76
| RICHARDS Lewi
|16 ans
|Chelsea
|76
| SANGARÉ Buba
|17 ans
|AS Roma
|76
| BENJAMÍN
|17 ans
|Real Madrid
|76
| PINTO PEDROSA Rafael
|17 ans
|Karlsruher SC
|76
| ROKA Eaden
|17 ans
|SK Rapid Wien
|76
| JORDANA Gibert
|18 ans
|Girona
|76
| DIJKSTRA Elijah
|18 ans
|AZ Alkmaar
|76
| ALUKO Bade
|18 ans
|Leicester City
|76
| SHAHAR Leo
|18 ans
|Newcastle
|76
| EL HANNACH Naoufel
|18 ans
|PSG
|76
| PEDRO LIMA
|19 ans
|Wolves
|76
| NEDELJKOVIĆ Kosta
|19 ans
|Aston Villa
|76
| ROI TORRES
|19 ans
|Intercity
|76
| BULUT Taylan
|19 ans
|Beşiktaş
|76
| ZAGUE Yoram
|19 ans
|PSG
|76
| HØGSBERG Lucas
|19 ans
|RC Strasbourg
|76
| KUMBEDI Saël
|20 ans
|Lyon
|76
| FREEMAN Alex
|20 ans
|Orlando City
|72
| TIMBA Sfiso
|19 ans
|Kaizer Chiefs
|72
| ANDREWS Ryan
|20 ans
|Young Boys
|72
| NKWALI Siviwe
|20 ans
|Stellenbosch
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM
, que nous remercions grandement.
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