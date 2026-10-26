Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ de bataille.

Comme c'est le cas pour chaque opus de la franchise, de nombreux joueurs et joueuses se sont rués sur le multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui propose également un mode DMZ et une campagne. Comme vous vous en doutez, certaines armes sortent du lot, de par leur prise en main facile ou bien leur puissance de feu, sur le champ de bataille. De ce fait, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent quelles sont les meilleures armes de Modern Warfare 4 à l'heure actuelle, pour mettre toutes leurs chances de leur côté.

Pour répondre à cette demande, voici notre liste des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que vous puissiez faire votre choix selon vos préférences et votre style de jeu, mais aussi pour performer davantage durant des parties du mode multijoueur.

Les meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4

Comme dit ci-dessus, vous pouvez retrouver, dans ce qui suit, une liste des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui sont notamment à privilégier pour le mode multijoueur. Toutes les armes disponibles sur le FPS d'Activision et d'Infinity Ward ne figurent, évidemment, pas dans cette liste. Nous avons, effectivement, réalisé une sélection afin de recenser celles qui nous semblent les plus intéressantes pour le multijoueur de Modern Warfare 4.

Comme vous pourrez le constater, nous avons classé les meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent, pour faciliter votre lecture. Pour certaines d'entre elles, vous pourrez retrouver plusieurs entrées, tandis que d'autres n'en comprennent qu'une seule.

Les meilleurs fusils d'assaut de Call of Duty: Modern Warfare 4

M4

Han 86

Kastov 762

Les meilleures mitraillettes sur Call of Duty: Modern Warfare 4

VEL 46

ISO Nightshade

PPSh-41

Les meilleurs fusils tactiques sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Oris 8.6

MAR-9

Les meilleurs fusils de précision/snipers sur Call of Duty: Modern Warfare 4

KG-7 Vulcan

Les meilleures mitrailleuses sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Type 73

FiNN LMG

Les meilleurs fusils à pompe sur Call of Duty: Modern Warfare 4

REZI 12

Les meilleurs pistolets sur Call of Duty: Modern Warfare 4

SANG 9mm

Krait P68

Comme vous vous en doutez, d'autres armes disponibles sur Modern Warfare 4 sont plutôt bonnes et méritent votre attention. Toutefois, cette sélection, qui suit la méta actuelle, devrait déjà vous aider à performer dans le mode multijoueur de ce nouvel opus Call of Duty.

Les informations de cette liste des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 ci-dessus ne sont, bien évidemment, pas arrêtées puisque la méta change assez régulièrement, et ce, au gré des nerfs et buffs apportés par Activision à travers les mises à jour. De plus, cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Ainsi, il se peut que vous trouviez une arme faible mais bien classée chez nous, ou inversement. N'oubliez pas que cette liste est, avant tout, là pour vous donner une idée lorsque vous allez créer vos builds (attirails/loadouts).



Pour cette liste des meilleures armes de Modern Warfare 4, nous nous sommes également basés sur la facilité de la prise en main. Certaines armes sont, de ce fait, plutôt bien classées étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les maîtriser à la perfection pour performer, et d'autres n'y figurent pas car elles demandent un temps d'adaptation plus ou moins important.

















Comment débloquer les meilleures armes de Modern Warfare 4 ?

En raison de cette liste des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4, vous voudriez probablement essayer ces équipements. Pour autant, certains d'entre eux doivent être débloqués, au préalable. Dès lors, voici des détails sur la condition de déblocage pour chaque arme figurant dans la sélection ci-dessus :

Débloquer les meilleurs fusils d'assaut de Modern Warfare 4 : Han 86 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4. M4 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 14. Kastov 762→ Se débloque en atteignant le niveau de joueur 34.

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Débloquer les meilleures mitraillettes de Modern Warfare 4 : VEL 46 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 13. ISO Nightshade → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4. PPSh-41 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 27.

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Débloquer les meilleurs fusils tactiques de Modern Warfare 4 : Oris 8.6 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 11. MAR-9 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4.

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Débloquer les meilleurs fusils de précision de Modern Warfare 4 : KG-7 Vulcan → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4.

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Débloquer les meilleures mitrailleuses de Modern Warfare 4 : Type 73 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 9. FiNN LMG → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4.

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Débloquer les meilleurs fusils à pompe de Modern Warfare 4 : Rezi 12 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4.

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Débloquer les meilleurs pistolets de Modern Warfare 4 : SANG 9mm → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 4. Krait P68 → Se débloque en atteignant le niveau de joueur 7.

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Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'une arme ou son absence dans la liste, n'hésitez pas à nous en faire part via un commentaire, afin que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement ou tout simplement l'intégrer.