Hyeon Burst loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2026 à 15h37
Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
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Hyeon Burst loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des fusils d'assaut, le Hyeon Burst est un excellent choix et est plutôt utilisé par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec le Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Meilleur loadout/Meilleure classe pour le Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4

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Pour ce qui est du meilleur loadout du Hyeon Burst de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la portée et la précision, majoritairement. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe du Hyeon Burst sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4
Comment la débloquer ?
Prototype de fusil nord-coréen polyvalent chambré en 6,8 mm avec un mode rafales puissant qui place des balles rapides et décisives sur la cible. Se débloque au niveau 21.

Les accessoires pour le meilleur build du Hyeon Burst sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire
Accessoire
Bouche FSS IS300
Canon Mugi Ingoem 559 mm
Accessoire canon Poignée FSS Fireline ou Poignée FSS TAC90
Laser SZ Gen.6 PEQ
Apex Hyeon Hyper Rafale

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Les équipements et atouts pour le meilleur loadout du Hyeon Burst sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec du fusil d'assaut Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe du Hyeon Burst (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) : 

  • Arme de corps à corps → Celle de votre choix
  • Amélioration de combat → Drone de recherche ou boîte de munitions
  • Équipement tactique → Grenade flash ou grenade paralysante
  • Équipement mortel → Grenade frag
  • Atouts → Fantôme, Ninja, Traqueur

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Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout du Hyeon Burst sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du Hyeon Burst dans Modern Warfare 4.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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