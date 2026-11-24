Si Call of Duty: Modern Warfare 4 est l'un des titres les plus marquants de cette fin d'année, il n'a pas réussi à rivaliser face au mastodonte qu'est Grand Theft Auto VI.

Chaque année en automne, les grandes licences proposent leur titre annuel. Cette année, les jeux en question incluent notamment FC 27 et Call of Duty: Modern Warfare 4. Sortis respectivement le 25 septembre et le 23 octobre 2026, ils ont toutefois dû faire face à la concurrence féroce de Grand Theft Auto VI.

Un mois après ses débuts, le quatrième opus de la saga Modern Warfare n'a pas échappé au phénomène. D'après les données récoltées par le cabinet Alinea Analytics, l'application Call of Duty aurait perdu plus de 40 % de ses joueurs dans les heures suivant les débuts de GTA 6.

Modern Warfare 4 et les autres jeux de la licence écrasés par GTA 6

Le graphique publié sur X révèle une chute importante du nombre d'utilisateurs quotidiens, passant de 7,6 millions de joueurs actifs le 18 novembre à seulement 4,4 millions de joueurs le lendemain. Il faut préciser que ces chiffres concernent l'ensemble des plateformes sur lesquelles les jeux Warzone, Black Ops 7 et Modern Warfare 4 sont disponibles.

Call of Duty app (MW4, Warzone, and BO7) lost 42% of players following GTA 6's launch, down from 7.6M daily active users to 4.4M PS5 saw the biggest drop off out of all platforms with 44% decline in players, per Alinea Analytics https://t.co/cARXye3Ahs — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 23, 2026

Si les chiffres peuvent choquer, plusieurs détails peuvent expliquer un tel écart. En effet, la plupart des passionnés de Call of Duty sont aussi des joueurs de GTA, que ce soit Grand Theft Auto V jusqu'à présent ou GTA Online. La curiosité a donc poussé les utilisateurs à mettre de côté Call of Duty pour découvrir le jeu de Rockstar.

De plus, l'importante campagne marketing et les chiffres records ont poussé certains joueurs à découvrir GTA 6, parfois même à poser des jours de congé pour l'occasion.

Une tendance qui pourrait s'inverser dans quelques semaines ?

Même si tous les regards sont tournés vers Jason et Lucia, cela pourrait bien changer dans peu de temps. Pour Tyler Bahl (directeur du marketing chez Activision), les joueurs de Call of Duty reviendront sur l'application une fois qu'ils auront terminé l'histoire principale de GTA 6. Malgré la large carte à explorer et les nombreuses surprises cachées dans Leonida, les jeux Call of Duty offrent davantage de rejouabilité et du gameplay à plusieurs.

Reste à voir si cette prédiction deviendra réalité, car les fêtes de fin d'année risquent elles aussi d'êtres placées sous le signe de GTA !