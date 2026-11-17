Les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone peuvent actuellement obtenir deux camouflages d'arme grâce à un événement spécifique et à durée limitée. Nous vous expliquons comment faire.

En ce mois de novembre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 et le battle royale Warzone se sont dotés d'un tout nouvel événement à durée limitée, qui est baptisé « Natural Concealment ». Via celui-ci, qui devrait prendre fin aux alentours du 23-24 novembre prochain, la communauté peut récupérer deux camouflages/skins d'arme gratuitement, et ce, en réalisant des défis bien particuliers, qui peuvent être effectuer dans différents modes.

D'ailleurs, si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que nous vous expliquons comment obtenir gratuitement les camouflages Ombres des Bois et Bois Mort via l'événement Natural Concealment sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone.

Obtenir les camouflages Ombres des Bois et Bois Mort sur Modern Warfare 4 et Warzone via l'événement Natural Concealment

Comme dit précédemment, pour récupérer gratuitement les camouflages/skins d'arme Ombres des Bois et Bois Mort sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, il convient d'accomplir les défis proposés dans le cadre de l'événement Natural Concealment. Pour être plus précis, un défi est disponible par classe d'arme, et ce, pour Modern Warfare 4, le mode DMZ et Warzone.

Récupérer le skin Ombres des bois via l'événement Natural Concealment sur Modern Warfare 4 et Warzone

Ainsi, en accomplissant un défi, selon un mode (MW4, DMZ ou Warzone), d'une des classes, les joueurs et les joueuses obtiendront le camouflage Ombres de Bois. Par exemple, si vous parvenez à terminer le challenge du mode DMZ pour les fusils d'assaut, vous obtiendrez automatiquement le camouflage pour cette classe. Comme souligné, il suffit seulement de terminer un des défis pour un mode, et non pour les trois.

Classe d'arme Défi Modern Warfare 4 Défi dans le mode DMZ Défi dans Warzone Fusils d'assaut Faites 100 éliminations avec n'importe quel fusil d'assaut Faites 300 éliminations avec n'importe quel fusil d'assaut Faites 30 éliminations avec n'importe quel fusil d'assaut Mitraillettes Faites 50 éliminations au jugé avec n'importe quelle mitraillette Faites 150 éliminations au jugé avec n'importe quelle mitraillette Faites 15 éliminations au jugé avec n'importe quelle mitraillette Mitrailleuses Faites 50 éliminations en prenant appui avec n'importe quelle mitrailleuse Faites 150 éliminations en prenant appui avec n'importe quel mitrailleuse Faites 20 éliminations en prenant appuie avec n'importe quelle mitrailleuse Fusils à pompe Faites 50 éliminations à bout portant avec n'importe quel fusil à pompe Faites 150 éliminations à bout portant avec n'importe quel fusil à pompe Faites 20 éliminations à bout portant avec n'importe quel fusil à pompe Fusils tactiques Faites 30 éliminations à longue distance avec n'importe quel fusil tactique Faites 75 éliminations à longue distance avec n'importe quel fusil tactique Faites 15 éliminations à longue distance avec n'importe quel fusil tactique Fusils de précision Faites 20 éliminations en un coup avec n'importe quel fusil de précision Faites 50 éliminations par tir dans la tête avec n'importe quel fusil de précision Faites 10 éliminations par tir dans la tête avec n'importe quel fusil de précision Corps à corps Faites 30 éliminations avec n'importe quelle arme de corps à corps Faites 100 éliminations avec n'importe quelle arme de corps à corps Faites 10 éliminations avec n'importe quelle arme de corps à corps

Évidemment, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez équiper ce skin sur une arme d'une autre classe, vous devez accomplir l'un des trois défis proposés pour celle-ci.

Récupérer le skin Bois mort de l'événement Natural Concealment sur Modern Warfare 4 et Warzone

En terminant un challenge pour chacune des 7 classes disponibles, le camouflage Bois Mort vous sera attribué. Ainsi, pour résumer, voici ce que vous devez faire si vous souhaitez obtenir ces deux skins d'arme, pouvant être récupérés durant l'événement Natural Concealment de MW4 et Warzone :

Obtenir le camouflage Ombres des bois → Terminer l'un des défis proposés pour une classe.

→ Terminer l'un des défis proposés pour une classe. Obtenir le camouflage Bois Mort → Terminer l'un des défis proposés pour les 7 classes d'armes.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone sont à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.