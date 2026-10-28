Kastov 762 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut Kastov 762 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté de la classe fusil d'assaut, la Kastov 762 est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la Kastov 762 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la Kastov 762 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout de la Kastov 762 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la létalité, en tentant de rendre l'arme plus mobile et maniable. Ce build tente de rendre le recul de l'arme moins pesant, tout en améliorant sa précision.. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la Kastov 762 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Fusil automatique de calibre 7,62x39 mm à fort impact par tir et au recul tout aussi puissant. Fiable et puissant, mais nécessite une bonne maîtrise pour rester sur la cible. Se débloque au niveau 34.

Les accessoires pour le meilleur build du Kastov 762 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Bouche Compensateur Field TAC 1.4 Accessoire canon GW Domi-9 Poignée arrière Poignée tactique I Crosse Crosse de combat légère Kastov Laser FJX EVR7

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout Kastov 762 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec du fusil d'assaut Kastov 762 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe Kastov 762 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Pistolet

→ Pistolet Amélioration de combat → Système trophy

→ Système trophy Équipement tactique → Grenade Flash

→ Grenade Flash Équipement mortel → Bombe collante

→ Bombe collante Atouts → Régénération, Détermination / Ruée sanglante, Portée mortel

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout Kastov 762 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Kastov 762 dans Modern Warfare 4.