VEL 46 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des mitraillettes/SMG, la VEL 46 est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout de la VEL 46 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur le contrôle du recul, mais aussi sur la vitesse de visée. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la VEL 46 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Chambrée en 4,6 x 30 mm, la VEL 46 est une arme redoutable pour le combat rapide. Elle combine une maniabilité exceptionnelle avec un recul fluide et prévisible. Il faut atteindre le niveau de joueur 13.

Les accessoires pour le meilleur build de la VEL 46 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Bouche FSS Crackdown Canon VB-46 Series 11 Poignée arrière Poignée V46 R-Skel ou Poignée de combat LM Crosse VEL 46 Étendue ou Crosse EXP U-Turn Laser Schlager Visiv-5

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la VEL 46 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la VEL 46 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Lame en carbone FSS 1095

→ Lame en carbone FSS 1095 Amélioration de combat → Boîte de munitions ou Drone de recherche

→ Boîte de munitions ou Drone de recherche Équipement tactique → Grenade flash ou Grenade paralysante

→ Grenade flash ou Grenade paralysante Équipement mortel → Grenade frag ou Bombe collante

→ Grenade frag ou Bombe collante Atouts → Fantôme, Ninja, Traqueur.

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la VEL 46 dans Modern Warfare 4.