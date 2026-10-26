VEL 46 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 16h35
Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Ajouter aux sources préférées
VEL 46 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des mitraillettes/SMG, la VEL 46 est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

call-of-duty-modern-warfare-4-vel-46-build

Pour ce qui est du meilleur loadout de la VEL 46 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur le contrôle du recul, mais aussi sur la vitesse de visée. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la VEL 46 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4
Comment la débloquer ?
Chambrée en 4,6 x 30 mm, la VEL 46 est une arme redoutable pour le combat rapide. Elle combine une maniabilité exceptionnelle avec un recul fluide et prévisible. Il faut atteindre le niveau de joueur 13.

Les accessoires pour le meilleur build de la VEL 46 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire
Accessoire
Bouche FSS Crackdown
Canon VB-46 Series 11
Poignée arrière Poignée V46 R-Skel ou Poignée de combat LM
Crosse VEL 46 Étendue ou Crosse EXP U-Turn
Laser Schlager Visiv-5

call-of-duty-modern-warfare-4-vel-46-loadout

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la VEL 46 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la VEL 46 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) : 

  • Arme de corps à corps → Lame en carbone FSS 1095
  • Amélioration de combat → Boîte de munitions ou Drone de recherche
  • Équipement tactique → Grenade flash ou Grenade paralysante
  • Équipement mortel → Grenade frag ou Bombe collante
  • Atouts → Fantôme, Ninja, Traqueur.

À lire également

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes
Call of Duty: Modern Warfare 426 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ d…

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la VEL 46 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la VEL 46 dans Modern Warfare 4.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Modern Warfare 4 : La liste complète des trophées et succès
CoD : Modern Warfare 4 26 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : La liste complète des trophées et succès

Call of Duty: Modern Warfare 4 dispose de plusieurs trophées et succès liés à sa campagne, que les joueurs doivent débloquer pour obtenir le 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : La campagne est-elle jouable en coopération ?
CoD : Modern Warfare 4 26 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 peut être parcourue avec un ami, et donc si elle propose de la coopération.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes
CoD : Modern Warfare 4 26 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Les meilleures armes

Retrouvez notre sélection des meilleures armes de Call of Duty: Modern Warfare 4 pour tenter de mieux prendre en main le FPS et surtout performer davantage sur le champ de bataille.
Modern Warfare 4 : Les jetons double XP, comment en obtenir ?
CoD : Modern Warfare 4 23 octobre 2026

Modern Warfare 4 : Les jetons double XP, comment en obtenir ?

Si vous souhaitez obtenir quelques jetons double XP pour Call of Duty: Modern Warfare 4, pour vos armes ou votre profil, nous vous expliquons comment faire.
Call of Duty: Modern Warfare 4 : Quel est le niveau max (level cap) ?
CoD : Modern Warfare 4 23 octobre 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 : Quel est le niveau max (level cap) ?

Si vous vous questionnez à propos du niveau maximum atteignable sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations relatives au level cap actuel sur le FPS.
Call of Duty Modern Warfare 4 : Le SBMM est-il présent dans le jeu ?
CoD : Modern Warfare 4 23 octobre 2026

Call of Duty Modern Warfare 4 : Le SBMM est-il présent dans le jeu ?

Comme toujours lorsqu'un nouveau Call of Duty sort, la question du système de recherche de parties se pose à nouveau. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la présence du SBMM et l'absence du matchmaking ouvert au lancement de Modern Warfare 4.

commentaire (0)