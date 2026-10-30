KG-7 Vulcan loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 16h55
Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil de sniper KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
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KG-7 Vulcan loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté de la classe fusil de sniper, le KG-7 Vulcan est un excellent choix et est plutôt apprécié par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec le KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Meilleur loadout/Meilleure classe pour le KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout du KG-7 Vulcan de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la précision, tout en se donnant un moyen d'être performant à courte distance, ou si vous manquez votre cible. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe du KG-7 Vulcan sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4
Comment la débloquer ?
Fusil de précision à verrou et à grande capacité. Éprouvé sur le champ de bataille, sa cadence de tir élevée permet d'enchaîner rapidement les tirs. Se débloque au niveau 4.

Les accessoires pour le meilleur build du KG-7 Vulcan sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire
Accessoire
Bouche Ivanov QR600
Canon TT Baem 12"
Busc Haebang YNC-45
Crosse Crosse TT G76-RP
Laser Schlager Visiv-5

build-kg7-vulcan-mw4

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout du KG-7 Vulcan sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec du fusil de sniper KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe du KG-7 Vulcan (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) : 

  • Arme de corps à corps → Une mitraillette
  • Amélioration de combat → Radar portatif
  • Équipement tactique → Grenade paralysante
  • Équipement mortel → Grenade frag /collante
  • Atouts → Surarmement, Œil de lynx, Sang-froid

build-kg7-vulcan-mw4-2

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout du KG-7 Vulcan sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du KG-7 Vulcan dans Modern Warfare 4.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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