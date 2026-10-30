WZ.55 Striga loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté de la classe mitraillette (SMG), la WZ.55 Striga est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout de la WZ.55 Striga de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la rapidité d'exécution, principalement à courte distance, bien qu'elle puisse être intéressante à moyenne distance avec une belle précision. Elle est idéale pour attaquer par les côtés, ou par derrière. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la WZ.55 Striga sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Rapide, mortelle et facile à manier, cette mitraillette de calibre 9 x 18 mm offre une mobilité et un contrôle du recul inégalés dans sa catégorie, ainsi qu'un pouvoir d'arrêt considérable et une cadence de tir réduite.Les munitions subsoniques masquent les crânes des ennemis quand vous les éliminez. Se débloque au niveau 21.

Les accessoires pour le meilleur build de la WZ.55 Striga sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Bouche FTAC Silent Recon Canon GW Sender 500 Poignée arrière FTAC Guard5 Chargeur Chargeur de 35 cartouches Laser Schlager Visiv-5

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la WZ.55 Striga sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec de la mitraillette (SMG) WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la WZ.55 Striga (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Pistolet

→ Pistolet Amélioration de combat → Radar portatif

→ Radar portatif Équipement tactique → Grenade flash

→ Grenade flash Équipement mortel → Grenade frag

→ Grenade frag Atouts → Régénération rapide, Ninja, Endurci au combat

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la WZ.55 Striga sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la WZ.55 Striga dans Modern Warfare 4.