Test Call of Duty: Modern Warfare 4 : Histoire captivante, multijoueur détoxifié et DMZ palpitant

Après deux épisodes décevants marqués par la redondance et la précipitation, la franchise reine du FPS militaire effectue un retour fracassant. Entre une campagne solo poignante portée par une narration renouvelée, un multijoueur enfin débarrassé de sa frustration et un mode DMZ qui créé la surprise, cet opus 2026 coche presque toutes les cases.

La saga Modern Warfare est, sans aucun doute, la série la plus populaire de la franchise Call of Duty. C'est elle déjà en 2019 qui a relancé le FPS avec le reboot, et c'est elle encore, sept ans plus tard, qui confirme sa qualité (et aussi sa popularité), avec un Modern Warfare 4 qui promettait une histoire sombre et immersive, tout en continuant son amélioration du multijoueur. Les promesses semblent tenues, même si tout n'est pas encore parfait, comme nous allons le voir dans notre test de Call of Duty: Modern Warfare 4, réalisé sur PC.

Une campagne au sommet

Après les faux pas consécutifs de Call of Duty: Black Ops 6 et de l'anecdotique Call of Duty: Black Ops 7, le volet solo de la saga Call of Duty s'apparentait depuis trop longtemps à un vulgaire accessoire marketing ou à un terrain d'expérimentation maladroit. La surprise n'en est que plus saisissante à l'ouverture de ce Call of Duty: Modern Warfare 4. Bénéficiant de quatre années de développement complet – le temps le plus long accordé à Infinity Ward de toute l'histoire du studio –, cette campagne de six à sept heures réussit là où la licence échouait depuis près d'une décennie, à savoir réinventer son rapport à la guerre sans sacrifier son ADN cinématographique.

Si Captain Price fait un passage remarqué, désormais en fuite après les événements de Call of Duty: Modern Warfare 3, abordé sous un jour beaucoup plus sombre, voire franchement antipathique, le cœur battant du jeu appartient à de nouveaux visages. L'intrigue nous plonge avec une intensité folle au sein d'une escouade de jeunes marines sud-coréens (menés par le jeune soldat Park, brillamment incarné par Young Mazino), effectuant leur service militaire obligatoire au moment où l'armée nord-coréenne déclenche une invasion massive. La scène d'ouverture dans les rues de Séoul sur fond de Wu-Tang Clan, brusquement balayée par l'artillerie et la panique civile, instaure une urgence dramatique que nous n'avions plus ressentie depuis l'époque dorée des premiers épisodes. Et cela fait plaisir de voir que la noirceur de la série est bien de retour, tout en nous faisant voyager à travers différents lieux, y compris Paris.





En délaissant temporairement les super-soldats de la Task Force 141 pour dépeindre de « simples engrenages » piégés dans la tourmente, le titre retrouve une vulnérabilité et une humanité poignantes. Malgré le sous-emploi regrettable de figures antagonistes fortes interprétées par Mads Mikkelsen et Prisca Kim, cette campagne surpasse largement les dernières, et prouve que Call of Duty n'a pas encore perdu son savoir-faire en matière de récits.

















Un multijoueur détoxifié, moins de frustration, et plus de plaisir brut

Sur le terrain du multijoueur traditionnel en 6v6, Infinity Ward opte pour la continuité et la maîtrise technique plutôt que pour les bouleversements gadget. La grande force de Modern Warfare 4 réside dans l'abandon de la trop permissive fonctionnalité Omnimovement au profit d'une jouabilité plus lourde, plus ancrée, mais d'une réactivité chirurgicale. Le maniement des armes est très bon, soutenu par un design sonore assourdissant de réalisme où le métal et le recul se ressentent au bout des doigts.

Mais la véritable surprise de ce multijoueur réside dans son rééquilibrage philosophique. Fini le sentiment de se faire prendre par la main ou de subir un assistanat continuel. Le jeu remet la construction, la lecture des lignes de tir et la précision au centre des affrontements. De plus, la progression est bien pensée, fluide et gratifiante, même si pas encore parfaite.







Par exemple, la personnalisation de l'arme est bien moins redondante puisque nous retrouvons moins d'accessoires, et que l'expérience pour les débloquer se gagne rapidement. En outre, l'arrivée des accessoires Apex débloqués en fin de progression offre de vrais bonus de spécialisation.

Le gameplay en tant que tel a aussi été amélioré, bien aidé par un écran épuré, puisque nous retrouvons globalement une meilleure clarté visuelle pour ne jamais perdre sa cible de vue. Les explosions, fumées ou autres détails qui pouvaient perturber la vue sont limités, permettant de nous focaliser sur l'action. Et l'équilibrage semble également très bon, puisque peu d'armes se dégagent clairement de la méta, permettant à chacun de jouer avec les armes qui lui siéent.

Côté modes, nous retrouvons les incontournables Moshpit, TDM et Domination qui répondent présent, et une belle surprise, avec le mode Inflation qui pimente l'action en forçant les joueurs à ramasser l'argent lâché par les victimes (la valeur augmentant avec le capital porté), à la manière du mode Élimination Confirmée. De son côté, le mode Frontline fixe définitivement les points de réapparition de chaque côté de la carte, supprimant ainsi la frustration du spawnkill, toujours présent sur certaines cartes.













S'il convient de rester prudent quant à l'évolution de la méta et de l'équilibrage au fil des saisons, la sensation immédiate est celle d'un jeu moins frustrant, où apprendre à maîtriser les cartes et les mécaniques redevient gratifiant. Le level design des cartes (à l'image de Transit 213 ou Mumbai) alterne efficacement entre arènes intimes et espaces plus ouverts pour varier les plaisirs.

DMZ offre l'extraction shooter ultime selon Call of Duty

Initialement introduit sous forme de bêta il y a quelques années, le mode DMZ fait son grand retour et s'impose cette fois comme un pilier majeur, capable de rivaliser avec les cadors du genre tels qu'Escape from Tarkov ou ARC Raiders. Déployé sur la carte colossale de Hajin City, à la frontière entre les deux Corées, le mode offre une verticalité et une densité urbaine remarquables.

La boucle de gameplay est simple mais très efficace puisque nous sommes largués en solo, en duo ou en trio, et l'objectif est de s'infiltrer, accomplir des objectifs tactiques, fouiller des bâtiments pour dénicher du matériel précieux et s'extraire sous la menace constante de l'IA et des autres escouades. La grande réussite d'Infinity Ward est d'avoir adouci la sévérité parfois répressive des extraction shooters sans en dénaturer le frisson. L'argent accumulé est automatiquement sécurisé sur la base d'opérations (FOB), permettant de débloquer de façon permanente des stations d'artisanat, des améliorations de sacs ou des compétences passives pour votre opérateur.

Les événements dynamiques, les missions scénarisées (comme un braquage de casino ou l'assaut d'un laboratoire robotique) ainsi que les boss de zone insufflent une diversité constante. Même en cas de mort rapide, le sentiment de perte est compensé par une progression continue, transformant DMZ en une expérience roguelike addictive. C'est, sans conteste, la plus grande réussite multijoueur de cet opus.

Un choc visuel bien optimisé

Sur le plan visuel et sonore, Call of Duty: Modern Warfare 4 franchit un palier esthétique indiscutable. Les environnements traversés, qu'il s'agisse des ruelles humides et néonisées de Séoul, des forêts touffues du nord du Canada, ou des avenues de Paris et New York, bénéficient d'un niveau de détail photo-réaliste stupéfiant.

La modélisation des visages et les jeux de lumière lors des phases d'action nocturnes figurent parmi ce qui se fait de mieux dans l'industrie. On note certes quelques chutes légères de framerate lors des explosions les plus lourdes en campagne et un retard d'affichage des textures par moments, mais rien qui ne vienne entacher cette démonstration de force technique. Tout du moins sur PC.