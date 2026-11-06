Modern Warfare 4/Warzone : CSG-35, comment débloquer cette mitraillette ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2026 à 14h19
Nous vous indiquons comment obtenir gratuitement la mitraillette CSG-35, qui est arrivée avec la saison 1, sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone.
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Modern Warfare 4/Warzone : CSG-35, comment débloquer cette mitraillette ?

Ça y est, la saison 1, qui a été lancée le 6 novembre 2026, est désormais disponible sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et sur Warzone 2.0 (nommé Call of Duty: Warzone ou tout simplement Warzone à présent). Qui dit nouvelle saison, dit bien évidemment, nouvelles armes. Parmi elles, la mitraillette CSG-35 que les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement, en plus d'un nouveau fusil d'assaut.

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Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer gratuitement la mitraillette CSG-35 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal.

Comment débloquer la mitraillette CSG-35 sur Modern Warfare 4 et Warzone ? 

Pour récupérer gratuitement la mitraillette CSG-35 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, les joueurs et les joueuses doivent tout simplement jouer. Effectivement, afin de débloquer ladite mitraillette, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Modern Warfare 4 et/ou Warzone que vous obtenez des Jetons pour le Passe. Notons, d'ailleurs, que la mitraillette CSG-35 est une nouvelle arme totalement gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.

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Afin d'ajouter la mitraillette CSG-35 à votre arsenal d'armes sur Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone, vous devez, pour être plus précis, atteindre le palier/la page 36 du Passe de combat de la saison 1. Vous remarquerez que ledit équipement figure en tant que récompense gratuite. Cependant, en fonction de votre progression dans le Passe, l'obtenir pourrait vous prendre un peu de temps.

Des détails sur la mitraillette CSG-35 de Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone

Sur le site officiel de la franchise, la mitraillette CSG-35 de Modern Warfare 4 et Warzone est décrite comme ceci : 

Affichant la cadence de tir la plus élevée de sa catégorie avec une vitesse fulgurante de 1 200 balles par minute, la CSG-35 est idéale pour abattre des cibles proches rapidement. Bien que chaque balle n'inflige que des dégâts modestes, l'accumulation rapide de tirs consécutifs submergera rapidement les ennemis situés à moins de 20 mètres. Au-delà de cette distance, le recul de l'arme est plus difficile à maîtriser, ce qui complique la visée. Pour une efficacité maximale, réduisez la distance et déchaînez-vous.

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En outre, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté sur le champ de bataille, sachez que nous vous proposons une liste des meilleures armes disponibles sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Modern Warfare 4 et Warzone sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch 2. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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