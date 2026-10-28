PPSh-41 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des SMG, la PPSh-41 est un bon choix et est plutôt utilisée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout de la PPSh-41 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur le contrôle du recul. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la PPSh-41 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Mitraillette légendaire en service depuis plus de 80 ans, la PPSh-41 arrose les ennemis à courte portée grâce à sa cadence de tir inégalée et à sa capacité en munitions généreuse. Se débloque au niveau 27.

Les accessoires pour le meilleur build de la PPSh-41 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Accessoire Canon Poignée FSS Fireline Canon Hanbit Chimmuk-Intr ou Hanbit RDR-Tiger 50-XL Chargeur Chargeur de 53 cartouches Crosse Hanbit RDW7-F Laser Shlager Visiv-5

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la PPSh-41 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec de la mitraillette (SMG) PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la PPSh-41 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Lame en carbone FSS 1085

→ Lame en carbone FSS 1085 Amélioration de combat → Drone de recherche

→ Drone de recherche Équipement tactique → Stimulant ou grenade flash

→ Stimulant ou grenade flash Équipement mortel → Grenade frag ou bombe collante

→ Grenade frag ou bombe collante Atouts → Régénération rapide, Ninja, Traqueur (ou Sang-froid)

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la PPSh-41 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la PPSh-41 dans Modern Warfare 4.