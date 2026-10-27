M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2026 à 17h07
Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
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M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté fusil d'assautla M4 est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Pour ce qui est du meilleur loadout de la M4 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur l'efficacité aussi bien à moyenne que courte distance, grâce à une belle stabilité, sans oublier sa mobilité, pour convenir à la plupart des situations.. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la M4 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4
Comment la débloquer ?
Automatique et polyvalent, ce fusil réglementaire emblématique excelle dans la plupart des situations de combat. Se débloque au niveau de joueur 14.

Les accessoires pour le meilleur build de la M4 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire
Accessoire
Bouche FSS IS300
Canon FT CANNONADE 7"
Lunettes SZ Micro D-3
Crosse CROSSE DEMO HVR2
Accessoire canon POIGNÉE FSS FIRELINE

M4 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la M4 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec de la fusil d'assaut M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la M4 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) : 

  • Arme de corps à corps → Pistolet (ou SMG si vous prenez Surarmement)
  • Amélioration de combat → Système trophy
  • Équipement tactique → Grenade Flash
  • Équipement mortel → Grenade Frag
  • Atouts → Fantôme (ou Surarmement) Main leste et Traqueur

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Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la M4 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la M4 dans Modern Warfare 4.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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