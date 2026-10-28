Han 86 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil d'assaut Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des fusils d'assaut, le Han 86 est un très bon choix et est plutôt apprécié par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec le Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour le Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout du Han 86 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur le contrôle du recul, mais aussi sur la vitesse de visée. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe du Han 86 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons ne pas jouer avec une lunette, mais il se pourrait que vous désiriez en avoir une.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Fabriqué pour l'armée sud-coréenne, le Han 86 offre des performances fiables dans un large éventail de situations de combat. Chambrée en 5,56, cette arme à la cadence de tir élevée et aux dégâts modérés est un outil efficace tant pour les combats rapprochés que pour les affrontements à longue portée. Se débloque au niveau 4.

Les accessoires pour le meilleur build du Han 86 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Bouche Silencieux FSS IS300 Accessoire Canon Poignée FSS Fireline ou Poignée FSS TAC90 Poignée arrière Poignée XRK Justice II Crosse Crosse rétractable FR4 Laser XRK Clutch-LS

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout du Han 86 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec du fusil d'assaut Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe du Han 86 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Lame en carbone FSS 1095

→ Lame en carbone FSS 1095 Amélioration de combat → Drone de recherche ou Boîte de munitions

→ Drone de recherche ou Boîte de munitions Équipement tactique → Grenade flash ou grenade paralysante

→ Grenade flash ou grenade paralysante Équipement mortel → Grenade frag ou bombe collante

→ Grenade frag ou bombe collante Atouts → Fantôme (ou Surarmement), Ninja, Traqueur

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout du Han 86 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du Han 86 dans Modern Warfare 4.