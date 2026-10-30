MAR-9 loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer le fusil tactique MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des fusils tactiques, le MAR-9 est un excellent choix et est plutôt apprécié par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec le MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour le MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Pour ce qui est du meilleur loadout du MAR-9 de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la portée et la précision, au détriment d'un peu de mobilité et de maniement. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe du MAR-9 sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4 Comment la débloquer ? Fusil tactique polyvalent chambré en 7,62 mm, le MAR-9 semi-automatique offre une précision redoutable ainsi qu'un recul modéré et contrôlable. Efficace à moyenne et longue portée, ce fusil tactique est idéal pour les opérateurs qui privilégient une approche méthodique. Se débloque au niveau 4.

Les accessoires pour le meilleur build du MAR-9 sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire Accessoire Lunette Celle de votre choix Canon Bruen Reaper-X Poignée arrière Hanbit Wrap 76 Crosse Bruen Mirelock 565 Accessoire canon Poignée FSS TAC90 ou Poignée FSS Fireline

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout du MAR-9 sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec du fusil tactique MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe du MAR-9 (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) :

Arme de corps à corps → Celle de votre choix

→ Celle de votre choix Amélioration de combat → Drone de recherche

→ Drone de recherche Équipement tactique → Grenade flash

→ Grenade flash Équipement mortel → Grenade frag ou bombe collante

→ Grenade frag ou bombe collante Atouts → Surarmement (deuxième arme principale), Main leste ou Ninja, Endurci au combat

Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout du MAR-9 sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du MAR-9 dans Modern Warfare 4.