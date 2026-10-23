Modern Warfare 4 : Les jetons double XP, comment en obtenir ?

Si vous souhaitez obtenir quelques jetons double XP pour Call of Duty: Modern Warfare 4, pour vos armes ou votre profil, nous vous expliquons comment faire.

Que vous débutiez dans Call of Duty: Modern Warfare 4 ou que vous soyez, déjà, un expert, il se peut que vous vous demandiez comment obtenir encore plus de jetons double XP, pour monter votre expérience de profil ou vos armes plus vite. Sachez qu'il est possible d'en récupérer gratuitement et nous vous expliquons comment.

Comment avoir plus de jetons double XP ?

Après avoir utilisé les jetons double XP de base, qui permettent effectivement de gagner bien plus d'expérience à la fin d'une partie (généralement x2), de nombreux joueurs aimeraient en avoir d'autres, d'autant plus que durant les premiers niveaux, la progression du compte permet de débloquer des armes, des accessoires ou encore des atouts, des choses essentielles sur le terrain de jeu pour s'amuser un peu plus, et être plus performant dans les affrontements. Cela est la même chose pour les armes, surtout que toutes les débloquer est assez fastidieux.

De fait, si jamais vous ne savez pas comment faire pour obtenir plus de jetons double XP sur Modern Warfare 4, nous vous donnons quelques astuces ci-dessous.

Premièrement, parcourez les missions du solo de Modern Warfare 4. Vous pourrez obtenir des jeton double XP et des jetons double XP d'arme assez facilement. Qui plus est, cela ne vous prendra pas trop longtemps, puisque la durée de vie de la campagne de MW 4 est relativement faible, offrant diverses récompenses.

Deuxièmement, participez aux événements en jeu. En complétant des défis d'événements comme le Boot Camp, vous pouvez également obtenir des jetons double XP, alors que les offres promotionnelles peuvent vous permettre de gagner bien plus d'XP, selon les codes validés.

Enfin, consultez les packs de la boutique. Même si vous n'achetez rien, il est possible d'obtenir, via les cadeaux gratuits, des jetons double XP. Si vous avez joué aux anciens opus, vous pouvez évidemment en récupérer un peu plus grâce au transfert de contenu, qui est automatique lorsque vous lancez MW 4 pour la première fois.

Pour parfaire votre progression, vous pouvez également suivre l'actualité de Modern Warfare 4, puisque Activision organisera, de temps à autre, des week-ends double XP, idéal pour faire le plein et progresser un peu plus sur le FPS.

















Un changement de taille sur les jetons double XP

Comme vous le savez peut-être si vous suivez assidûment l'actualité autour de Call of Duty, les développeurs ont cette année fait le choix d'améliorer l'utilisation des Jetons. Auparavant, lorsque vous en activiez un, celui-ci était utilisé au bout d'une heure, que vous ayez joué 50 minutes, ou 15 minutes.

Dorénavant, le timer ne se lancera que lorsque vous serez en pleine partie. Cela évite de perdre du temps si le matchmaking est trop long, ou si vous avez un imprévu de quelques minutes. Une nouveauté bienvenue, qui permettra de maximiser l'utilisation des jetons double XP dans Modern Warfare 4, disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.