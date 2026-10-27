ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 octobre 2026 à 18h18
Retrouvez quelle est la meilleure classe/le meilleur loadout pour jouer la mitraillette (SMG) ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4, comprenant une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
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ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Comme tous ses aînés, Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif. Dès lors, de nombreuses personnes au sein de la communauté peuvent se demander quelle est la meilleure arme à utiliser, et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celles-ci, afin de performer davantage en multijoueur. Du côté des mitraillettes (SMG), la ISO Nightshade est un excellent choix et est plutôt appréciée par les joueurs.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons des conseils et informations afin que vous puissiez monter le meilleur build/meilleur loadout possible avec la ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Meilleur loadout/Meilleure classe pour la ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4

ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Pour ce qui est du meilleur loadout de la ISO Nightshade de Call of Duty: Modern Warfare 4 proposé ci-dessous, le build s'annonce assez simple. Ainsi, la classe que nous vous partageons travaille sur la mobilité et la rapidité de tir, pour enchaîner les affrontements à courte distance, mais aussi tenter d'exister à moyenne distance, bien que cela soit plus compliqué. Toutefois, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que la classe de la ISO Nightshade sur Modern Warfare 4 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Par exemple, dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais il se peut que cela ne soit pas valable pour vous.

Description officielle de l'arme de Modern Warfare 4
Comment la débloquer ?
Mitraillette automatique 9x19 mm dotée d'une cadence de tir élevée, l'ISO Nightshade allie maniabilité, mobilité et puissance d'arrêt à courte distance, ce qui en fait une arme polyvalente adaptée à tous les opérateurs. Se débloque au niveau de joueur 4.

Les accessoires pour le meilleur build de la ISO Nightshade sur Modern Warfare 4

Type d'accessoire
Accessoire
Bouche FSS Crackdown
Canon ZLR Carbon-900
Poignée verticale Poignée FSS TAC90
Lunettes SZ Micro D-3
Laser Schlager VISIV-5

ISO Nightshade loadout Modern Warfare 4 : Meilleurs accessoires et équipements

Les équipements et atouts pour le meilleur loadout de la ISO Nightshade sur Modern Warfare 4

Pour parfaire votre loadout avec de la SMG ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4, vous pouvez opter pour différents équipements complémentaires, mais aussi une amélioration de combat. Sans oublier, trois atouts au total. Voici, d'ailleurs, ce que nous vous conseillons pour cette classe de la ISO Nightshade (là encore, vous pouvez choisir d'autres éléments si besoin/nécessaire) : 

  • Arme de corps à corps → Pistolet, ou une deuxième si Atout Surarmement
  • Amélioration de combat → Radar portatif
  • Équipement tactique → Grenade Flash
  • Équipement mortel → Grenade Frag
  • Atouts → Fantôme (ou Surarmement), Ninja, Traqueur

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Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, ce build/loadout de la ISO Nightshade sur Call of Duty: Modern Warfare 4 peut ne pas vous correspondre. Cependant, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la ISO Nightshade dans Modern Warfare 4.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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