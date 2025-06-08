Xbox Games Showcase 2025 : Toutes les annonces majeures à retenir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 juin 2025 à 22h12
De nombreuses annonces ont été faites à l'occasion du Xbox Games Showcase, la grande conférence de Xbox et de ses studios.
Xbox Games Showcase 2025 : Toutes les annonces majeures à retenir
Lors de l'événement Xbox Games Showcase 2025, Microsoft a dévoilé un grand nombre de nouveaux jeux et d'annonces importantes, plaçant les joueurs au centre de l'expérience. Voici tout ce qu'il fallait retenir, avec plateformes et détails essentiels.

Nouveau matériel

  • ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X Handhelds (Xbox, PC, Battle.net, autres plateformes PC)
    • Deux consoles portables puissantes conçues par ASUS et Xbox, pour jouer à tous vos jeux Xbox et PC en mobilité. Disponibles fin 2025.
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Titres majeurs des studios Xbox

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  • Clockwork Revolution (Xbox Series X|S, PC)
    • RPG steampunk avec voyages temporels, signé inXile Entertainment.
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  • Gears of War: Reloaded (Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5)
    • Remaster complet du mythique jeu d'action TPS, optimisé en 4K/120 FPS.
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  • Grounded 2 (Xbox Series X|S, PC)
    • Jeu de survie miniature signé Obsidian, suite de Grounded, avec nouveaux biomes et véhicules.
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  • Keeper (Xbox Series X|S, PC)
    • Aventure surréaliste signée Double Fine où l'on incarne un phare mobile.
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  • Ninja Gaiden 4 (Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5)
    • Action nerveuse et spectaculaire dans la peau d'un nouveau ninja.
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  • Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PS4)
    • Remake HD des légendaires jeux de skateboarding.
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Annonces partenaires et jeux tiers

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  • Aphelion (Xbox Series X|S, PC)
    • Aventure spatiale réaliste par Don't Nod, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne.
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  • At Fate's End (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
    • Jeu narratif d'action des créateurs de Spiritfarer, centré sur des duels familiaux épiques.
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  • Cronos: The New Dawn (Xbox Series X|S, PC)
    • Survival horror de Bloober Team avec créatures monstrueuses post-apocalyptiques.
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  • Final Fantasy VII Remake Intergrade (Xbox Series X|S, PC)
    • Célèbre remake RPG de Square Enix arrivant enfin sur Xbox.
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  • Final Fantasy XVI (Xbox Series X|S, PC)
    • Disponible immédiatement sur Xbox, RPG d'action médiéval fantastique.
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  • High On Life 2 (Xbox Series X|S, PC)
    • FPS comique et déjanté par Squanch Games.
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  • Invincible VS (Xbox Series X|S, PC)
    • Jeu de combat 3v3 dans l'univers du comic Invincible.
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  • Mudang: Two Hearts (Xbox Series X|S, PC)
    • Action tactique cinématographique dans une Corée réunifiée, signée par un nouveau studio.
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  • Persona 4 Revival (Xbox Series X|S, PC)
    • Remake du JRPG culte Persona 4.
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  • Planet of Lana II (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
    • Suite du puzzle-aventure cinématographique à succès.
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  • Solo Leveling: Arise Overdrive (Xbox Series X|S, PC)
    • Action-RPG inspiré du webtoon phénomène Solo Leveling.
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  • Super Meat Boy 3D (Xbox Series X|S, PC)
    • Plateformer ultra-difficile passant pour la première fois en 3D.
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  • There Are No Ghosts at The Grand (Xbox Series X|S, PC)
    • Jeu musical cosy et mystérieux mêlant rénovation et chasse aux fantômes.
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DLC et mises à jour majeures

  • Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear (Xbox Series X|S, PC)
    • Extension majeure ajoutant le panthéon japonais.
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  • The Elder Scrolls Online: Seasons of the Worm Cult Part 1 (Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5, PS4, Mac)
    • Suite narrative ajoutant du contenu et une nouvelle mécanique de sous-classes.
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  • Fallout 76: Gone Fission (Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5, PS4)
    • Nouvelle activité pêche ajoutée au jeu de survie en ligne.
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  • Indiana Jones and the Great Circle: Order of the Giants DLC (Xbox Series X|S, PC, PS5)
    • Extension narrative approfondissant l'aventure d'Indiana Jones dans les sous-sols de Rome.
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  • Sea of Thieves: Season 17 - Smugglers' Tide (Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PS5)
    • Nouvelle saison de contenu pirate centrée sur les missions de contrebande.
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Cette présentation a largement tenu ses promesses, annonçant une multitude de jeux attendus, de suites spectaculaires et d'expériences inédites pour les joueurs Xbox et PC. Même si de nombreux jeux ont finalement été absents, comme Fable, State of Decay 3The Elder Scrolls 6 ou encore Hollow Knight: Silksong.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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