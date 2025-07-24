Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 16 août 2026 à 18h25
Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Tous les jours, le studio responsable du développement de Solitaire Grand Harvest, Supertreat, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus, notamment des crédits gratuits, aussi appelés free coins par les anglophones, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et de pouvoir continuer à jouer. Notez que ces liens vous apportent d'autres bonus, comme des boosts pour les champs, et donc récupérer des pièces, mais aussi des parties gratuites, et donc, là aussi, économiser des pièces. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour (les free links) ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page et à l'actualiser pour ne pas rater les liens du jour de Solitaire Grand Harvest qui vous offre cette free coins.

Liens pièces gratuites de Solitaire Grand Harvest (free coins links)

Date et heure Pièces gratuites Lien quotidien
15/08/2026 à 16:00 Pièces gratuites Récupérer
14/08/2026 à 16:00 Pièces gratuites Récupérer
13/08/2026 à 17:00 Pièces gratuites Récupérer
12/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer
11/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer
10/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer


Comment avoir de free coins en plus des liens Solitaire Grand Harvest ?

Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des pièces dans Solitaire Grand Harvest.

solitaire-free-coins2

Invitez vos amis via Facebook

À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre Solitaire Grand Harvest, vous pourrez obtenir jusqu'à 10 000 pièces gratuites/crédits. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Solitaire Grand Harvest. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses pièces gratuites, de quoi progresser rapidement dans Solitaire Grand Harvest

solitaire-free-coins3

Connexion quotidienne

Chaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dans Solitaire Grand Harvest grâce à la connexion quotidienne. Parfois, ces récompenses seront des free coins, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.

Les autres astuces

Pêle-mêle, voici d'autres conseils pour faire le plein de free coins dans Solitaire Grand Harvest et ne jamais être à court :
  • Récoltez vos champs toutes les heures.
  • Terminez les événements / niveaux spéciaux.
  • Terminez les missions.
  • Terminez les chapitres saisonniers.
  • Complétez les albums de cartes.
solitaire-free-coins4

Solitaire Grand Harvest, qu'est-ce que c'est ?

Grand Solitaire Harvest est un jeu mobile mêlant habilement le solitaire classique à la gestion agricole, développé par Supertreat et disponible gratuitement sur iOS et Android. Il propose aux joueurs de résoudre des parties de solitaire dans le style TriPeaks afin de récolter des ressources et développer une ferme prospère. Le gameplay repose principalement sur des mécaniques stratégiques de cartes, enrichies par la gestion des récoltes, la construction, et la personnalisation d'une exploitation agricole.

Il faut compléter des milliers de niveaux de solitaire, chacun permettant de collecter des pièces, gemmes et boosters nécessaires à la croissance et à l'amélioration de la ferme. Grâce à un système de progression scénarisée et une variété d'événements réguliers, les joueurs explorent de nouvelles zones, remplissent des albums de cartes à collectionner et participent à divers mini-jeux pour renouveler continuellement l'expérience. Avec son esthétique attrayante, ses mécaniques addictives et une touche de gestion, Grand Solitaire Harvest s'inscrit dans la lignée de jeux populaires tels que Solitaire TriPeaks ou Fairway Solitaire. Idéal pour les amateurs de jeux relaxants, mais stimulants, associant réflexion et gestion.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 16 août 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 16 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 16 août 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)