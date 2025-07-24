Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

Liens pièces gratuites de Solitaire Grand Harvest (free coins links)

Date et heure Pièces gratuites Lien quotidien 15/08/2026 à 16:00 Pièces gratuites Récupérer 14/08/2026 à 16:00 Pièces gratuites Récupérer 13/08/2026 à 17:00 Pièces gratuites Récupérer 12/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer 11/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer 10/08/2026 à 18:00 Pièces gratuites Récupérer

Comment avoir de free coins en plus des liens Solitaire Grand Harvest ?

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Les autres astuces

Récoltez vos champs toutes les heures.

Terminez les événements / niveaux spéciaux.

Terminez les missions.

Terminez les chapitres saisonniers.

Complétez les albums de cartes.

Solitaire Grand Harvest, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio responsable du développement de, Supertreat, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment des crédits gratuits, aussi appelés free coins par les anglophones, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et de pouvoir continuer à jouer. Notez que ces liens vous apportent d'autres bonus, comme des boosts pour les champs, et donc récupérer des pièces, mais aussi des parties gratuites, et donc, là aussi, économiser des pièces. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page et à l'actualiser pour ne pas raterBien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des pièces dansÀ chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre, vous pourrez obtenir jusqu'à. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses pièces gratuites, de quoi progresser rapidement dansChaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dansParfois, ces récompenses seront des, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.Pêle-mêle, voici d'autres conseils pour faire le plein deet ne jamais être à court :est un jeu mobile mêlant habilement le solitaire classique à la gestion agricole, développé paret disponible gratuitement sur iOS et Android. Il propose aux joueurs de résoudre des parties de solitaire dans le style TriPeaks afin de récolter des ressources et développer une ferme prospère. Le gameplay repose principalement sur des mécaniques stratégiques de cartes, enrichies par la gestion des récoltes, la construction, et la personnalisation d'une exploitation agricole.Il faut compléter des milliers de niveaux de solitaire, chacun permettant de collecter des pièces, gemmes et boosters nécessaires à la croissance et à l'amélioration de la ferme. Grâce à un système de progression scénarisée et une variété d'événements réguliers, les joueurs explorent de nouvelles zones, remplissent des albums de cartes à collectionner et participent à divers mini-jeux pour renouveler continuellement l'expérience. Avec son esthétique attrayante, ses mécaniques addictives et une touche de gestion,s'inscrit dans la lignée de jeux populaires tels que Solitaire TriPeaks ou Fairway Solitaire. Idéal pour les amateurs de jeux relaxants, mais stimulants, associant réflexion et gestion.