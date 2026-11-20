Si Konami travaille actuellement sur le remake du premier jeu Silent Hill, il semble que l'éditeur et développeur fasse aussi revenir sur le devant de la scène deux noms qui ont marqué son histoire.

Depuis ses premières bornes d'arcade créées en 1973, Konami a imaginé et développé de nombreuses licences cultes du jeu vidéo, qu'il s'agisse de Suikoden, de Castlevania, de la saga Metal Gear ou encore des jeux Silent Hill. Surfant sur la tendance de la nostalgie, cette dernière a d'ailleurs droit à de nouvelles versions adaptées aux supports modernes avec Silent Hill 2 Remake et le retour annoncé du premier opus.

Mais la nostalgie et le vaste catalogue sont aussi l'occasion de faire découvrir aux jeunes générations des titres un peu moins connus mais qui ont marqué les joueurs des années 90 et 2000. D'ailleurs, un dépôt de marque suggère que deux anciennes licences pourraient prochainement arriver sur les consoles Next Gen.

Les années 90 prêtes à revenir sur le devant de la scène ?

Insider Gaming a noté que Konami a récemment déposé de nouvelles marques auprès de l'EUIPO, l'organisme qui valide et gère la propriété intellectuelle. Les marques en question concernent deux jeux qui sont déjà passés entre les mains de l'EUIPO. Cependant, la nouveauté réside dans le fait que leur protection a été actualisée. Cela sous-entendrait que Konami pourrait envisager de faire revivre ces séries, que ce soit via un nouveau jeu, un remake ou un autre projet.

Mais la question que les joueurs se posent concerne les licences qui pourraient prochainement revenir sur le devant de la scène. Les dépôts indiquent que les jeux concernés sont Silent Scope (une trilogie de jeux de tir sortie entre 1999 et 2002) et Thrill Drive, une série de jeux de course principalement disponible sur arcade depuis 1998 et impliquant une conduite au milieu d'un trafic dense.

Une première envisagée pour l'une des deux licences mentionnées par Konami ?

Face à de tels noms, certains joueurs peuvent se demander pourquoi les faire revenir au détriment d'autres noms plus marquants comme Suikoden. En consultant le dépôt de marques, il est précisé qu'ils sont destinés aux consoles, aux PC, aux appareils portables et aux bornes d'arcade, incluant même des termes liés aux produits dérivés.

Si Silent Scope est arrivé sur les consoles européennes, Thrill Drive n'est jamais sorti sur un autre support que les bornes d'arcade. Il pourrait donc s'agir d'une première pour le titre, avec une possible option pour du multijoueur en ligne. Pour l'heure, Konami n'a encore rien annoncé pour ces deux franchises, mais nous vous conseillons de rester aux aguets.