Bien implanté dans le marché, Nacon ne cesse de faire évoluer sa gamme de périphériques pour convenir aux besoins de la communauté et aux différents budgets. Pour la PS5, la marque a décidé de proposer une manette haut de gamme et officielle PlayStation avec la Revolution 5 Unlimited, qui parvient à cocher beaucoup de cases.

Caractéristiques

Connectivité : Clé USB RF 2,4 GHz Bluetooth Câble USB-C / USB-A détachable

: Compatibilité : PS5 et Windows

: PS5 et Windows Position des joysticks : Asymétrique

: Asymétrique Boutons et gâchettes paramétrables : Oui

: Oui Croix directionnelle : 4 directions / 8 directions

: 4 directions / 8 directions Entrée microphone et sortie audio : Oui

: Oui Longueur du câble : 30 cm

: 30 cm Logiciel : Oui

: Oui Poids ajustable : Oui

: Oui Date de sortie : 28 octobre 2026

: 28 octobre 2026 Prix : 199,90 €

Unboxing

Sur la boîte de la manette Nacon Revolution 5 Unlimited, les joueurs peuvent retrouver toutes les informations utiles, qui figurent aussi bien en anglais qu'en français. Proposant différents pictogrammes, revenant sur les produits disponibles à l'intérieur, et disposant de visuels détaillés, le contenant permet d'avoir un premier aperçu assez complet des possibilités du périphérique et des éléments additionnels présents.

Ensuite, à l'ouverture de la boîte de la manette Nacon Revolution 5 Unlimited, les acquéreurs peuvent retrouver un étui de rangement, tout de noir vêtu et avec une coque solide, qui comporte le périphérique et ses accessoires.

Manette Revolution 5 Unlimited

Étui de rangement

Boîte de rangement des accessoires

2 croix directionnelles

6 poids (2 x 10g, 2 x 14g, 2 x 16g)

Station de recharge

Câble USB-C tressé

6 têtes de joysticks (4 convexes et 2 concaves)

Adaptateur sans fil

Chiffon de nettoyage

Anneaux de joystick en métal (2 x 30", 2 x 38")

Manuel d'instructions

Autant dire que le contenu accompagnant la manette est loin d'être avare et tous ces éléments offrent de belles possibilités du côté de la personnalisation, pour accompagner au mieux les joueurs.

Design

Noire, la manette de NACON arbore un design sans fioritures et plutôt joli visuellement. En dehors des poignées texturées, qui offrent une meilleure prise en main et évitent toute glissade, l'ensemble est lisse et agréable au toucher. Le logo PlayStation figure au centre du produit, tandis que le nom de la marque, logé sur une poignée, est plus discret.

Évidemment, l'un des points qui saute tout de suite aux yeux est la présence d'un petit écran intégré, qui vient se loger à la place du traditionnel pavé tactile de la DualSense. Si nous reviendrons plus concrètement sur cet élément par la suite, soulignons que l'écran de commande dispose d'une taille très correcte. Le pavé tactile de la manette PS5 est, ici, remplacé par un bouton, situé à droite de la croix directionnelle.

Châssis et prise en main

Plus massif qu'une DualSense, le périphérique de NACON a des dimensions plutôt généreuses, qui le rapprochent davantage d'une manette XBOX. Cela peut demander un petit temps d'adaptation, d'autant plus que la manette est dotée de joysticks asymétriques. Pour autant, après quelques heures de jeu, l'appréhension devient naturelle, tant l'ensemble est bien pensé et vient se loger parfaitement dans les mains ou sous les doigts (les plus petites mains auront peut-être un peu plus de mal, comme c'est souvent le cas avec les manettes personnalisables et compétitives).

Ergonomique, le châssis de la manette Nacon rend les longues sessions de jeu réellement plaisantes. Un peu plus lourd (322 g, environ) qu'une DualSense classique (280 g, environ), ledit périphérique parvient tout de même à se faire oublier, tout en s'imposant dans les mains. Néanmoins, celles et ceux qui préfèrent une sensation de lourdeur plus marquée peuvent ajuster le poids des poignées en quelques secondes, en ajoutant des éléments de 10, 14 ou 16 g à l'arrière, sous des couvercles facilement amovibles.





Par ailleurs, la conception du châssis rend les gâchettes S3 et S4 à l'arrière facilement atteignables, notamment avec une prise en main standard. Celles présentes sur le-dessus le sont également, à condition de bien venir loger ses doigts sur l'arrête de la manette. Seuls les boutons S5 et S6, qui se veulent plats, peuvent être un tantinet plus difficiles à actionner (elles arrivent au niveau des auriculaires avec une prise en main classique). Dans tous les cas, et au vu du nombre de boutons supplémentaires et programmables, les joueurs devraient y trouver leur compte.

Gâchettes, joysticks et boutons

Les joysticks et options de personnalisation

Comme indiqué précédemment, le périphérique dispose de joysticks asymétriques équipés de capteurs TMR. Par défaut, ils sont dotés de capuchons concaves et texturés, pour assurer une meilleure prise en main. Toutefois, la boîte d'accessoires, rangée à l'intérieur de l'étui, contient également quatre capuchons convexes. Deux sont relativement fins, tandis que les deux autres sont plus épais. Ces derniers présentent une surface lisse en leur centre, avec le nom de la marque directement gravé. Leur remplacement est, d'ailleurs, relativement simple.

Des bagues de joystick sont aussi fournies pour modifier l'angle de course. Ces différents accessoires prennent tout leur sens dans les jeux compétitifs, notamment les FPS, et offrent de nombreuses possibilités de personnalisation, afin d'adapter les commandes aux préférences de chacun.





Les boutons traditionnels

La manette Nacon Revolution 5 Unlimited possède, comme vous vous en doutez, les boutons de la DualSense. Il y a, toutefois, quelques subtilités à connaître : comme dit précédemment, l'écran remplace le pavé tactile, qui est ici un bouton. Cela peut causer des désagréments pour certains jeux, bien que la manette ne soit pas pensée pour ces derniers.

Les boutons Triangle, Rond, Carré et Croix du périphérique peuvent se montrer un tantinet bruyants par rapport à la manette PS5, mais cela parvient vite à s'oublier, notamment en jeu et surtout avec un casque sur la tête. Rond, le bouton PS est également présent, tout comme ceux liés à la capture d'écran/de séquences et aux options. Par-delà ces légères différences, la manette Nacon a deux autres éléments à prendre en compte : la croix directionnelle à 8 directions (par défaut) peut être changée pour une autre à 4 directions, tandis qu'un bouton mute est présent juste à côté de la prise jack.

Les gâchettes et boutons raccourcis supplémentaires pour plus de précision

Qui dit manette taillée pour la compétition, dit, bien évidemment, des boutons raccourcis. Ledit périphérique en compte pas moins de 7 supplémentaires, au total. S1 et S2 sont juxtaposés à L2 et R2, tandis que S3, S4, S5 et S6 sont placés sur les poignées à l'arrière. Ces touches peuvent être configurées directement via l'écran de commande intégrée, qui est accessible en appuyant sur un bouton présent au-dessus du périphérique. Cela permet de configurer l'ensemble en très peu d'actions, voire en pleine partie.

Autrement, et cela est encore mieux, l'application mobile compagnon (sur iOS et Android) gratuite offre de plus amples possibilités de personnalisation : via ce logiciel tiers, il est possible d'enregistrer différents profils, qui contiennent nos préférences en termes de mapping, mais aussi pour le modèle de courbe des joysticks et leur zone morte, les effets lumineux, la position du bloqueur des gâchettes ou encore de l'égaliseur. Autant dire que la personnalisation est plus que complète et paramétrer sa manette via l'application est plutôt intuitive. Par la suite, changer d'un profil à un autre peut se faire directement sur le périphérique. Grâce à son écran intégré et son application simple d'usage, la manette Nacon Revolution 5 Unlimited se démarque grandement de ses concurrentes et devient ainsi une excellente référence.











Les gâchettes classiques L2 et R2 de la manette Nacon proposent deux modes de fonctionnement. Le premier est analogique, avec des capteurs à effet Hall, tandis que le second repose sur un clic mécanique court, qui se rapproche de celui d'une souris. Là encore, ce dernier peut se montrer un peu bruyant pour vous ou votre entourage, mais il représente un avantage pour les amateurs de FPS compétitifs. Le passage d'un mode à l'autre est relativement simple, puisqu'il suffit de déplacer les deux curseurs situés à l'arrière du périphérique.

En revanche, ne comptez pas sur des gâchettes adaptatives ni sur un retour haptique. Leur absence réduit les sensations et une partie de l'immersion, au profit d'une approche davantage tournée vers la performance.

Connectivité et compatibilité

La manette Nacon Revolution 5 Unlimited est un périphérique officiel PlayStation et fonctionne donc sur PS5. Il est également précisé que le produit peut être utilisé sur PC, bien que sa compatibilité n'ait pas été testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment. Son appareillage à la dernière console de Sony/PlayStation est très simple et rapide en mode sans fil, soit avec l'adaptateur. Cependant, notons que, comme la plupart des périphériques de marques, la manette Nacon ne permet pas d'allumer la PS5.

Grâce à différents accessoires, la manette peut être connectée en sans fil via l'adaptateur 2.4 GHz ou en Bluetooth, en plus de proposer un mode filaire grâce à son câble tressé USB-A vers USB-C, qui se veut plutôt long. Chacun de ces modes de connexion offre très peu de latence (3ms en mode console, 1ms en mode filaire sur PC, et 2ms en mode sans fil sur PC) afin de rendre l'action-réponse rapide. De plus, il est relativement simple de changer de type de connexion, car il suffit de modifier le mode directement depuis un bouton présent à l'arrière du périphérique.

Chapeau bas sur un point : la marque a également pris en compte les limitations de la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, qui ne dispose que de deux ports USB (selon sa version standard). Ainsi, la station de recharge magnétique, qui doit être connectée à ladite console, peut accueillir l'adaptateur USB. Dès lors, même si le port USB arrière est occupé par cet accessoire, les joueurs et les joueuses peuvent aisément accéder à celui situé sur la face avant pour brancher un dongle d'un autre périphérique (casque, etc.) et le débrancher à la volée. De plus, la station est, dès lors, déjà en place pour pouvoir recharger la manette. Ceci est franchement bienvenu, tant il est parfois pénible de modifier tous ses branchements sur la PS5 et gérer tous ses périphériques (surtout si la console est dans un meuble quelque peu cloisonné).

Autonomie

Le périphérique de Nacon est fourni avec une station de recharge magnétique, aussi facile d'utilisation qu'élégante. Accueillant de façon sécurisée le périphérique, la station permet une recharge classique, mais un tantinet lente : celle-ci peut être connectée au PC/à la PS5 ou bien sur une prise murale (adaptateur secteur non inclus), à l'aide du câble fourni. Ce mode de recharge demande environ 7 heures, selon l'estimation de Nacon (cela nécessite que le PC ou la PS5 soit allumé, évidemment). À l'inverse, en connectant la manette directement à la console ou au PC à l'aide du câble filaire, la recharge complète se fait en 3 heures environ. La dernière option semble donc plus appropriée pour un retour en jeu rapide, bien que la mise à disposition d'une station de recharge soit grandement appréciable.

Du côté de son autonomie, la manette est plutôt convaincante et propose ainsi une dizaine d'heures de jeu (avec l'écran et l'éclairage au maximum), voire un peu plus en optimisant l'ensemble via les paramètres. À tout moment, il est possible de vérifier le niveau de la batterie, via l'écran. Cet élément est, là encore, nettement appréciable, tant cela permet d'anticiper son utilisation pour les prochaines sessions de jeu. Et pour celles et ceux qui font attention à leur consommation d'énergie, sachez qu'il est tout aussi possible d'activer un mode éco et de modifier le taux d'éclairage, pour préserver davantage la batterie du périphérique.

Sur toute une semaine, à raison de plusieurs sessions d'environ 2 heures, nous avons dû recharger le périphérique entièrement qu'une seule fois. Nous avons essentiellement utilisé la station directement branchée sur la PS5, afin de nous assurer un rangement sécurisé et une recharge complète. Ayant activé le mode éco dès la première heure d'utilisation, la manette nous a accompagné avec efficacité durant nos sessions de jeu.