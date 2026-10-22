Tasty Travels : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Tasty Travels du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

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Tous les jours, les développeurs de Tasty Travels partagent différents liens sur leurs réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus, notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre voyage culinaire et ainsi débloquer de nouvelles destinations à travers le monde, à l'image de très nombreux autres jeux du genre. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour Tasty Travels ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour de Tasty Travels qui vous offrent cette « free energy », qui est le terme anglophone le plus utilisé au sein de la communauté.

Liens de l'énergie gratuite de Tasty Travels: Merge Game (free energy links)

Date et heure Énergies gratuites Lien quotidien 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer 21/10/2026 à 23:00 25 Énergies gratuites Récupérer

Comment récupérer les liens d'énergie gratuite sur Tasty Travels ?

Le processus pour réclamer vos récompenses gratuites est particulièrement simple et fonctionne sur tous les appareils (iOS et Android) :

Lancez l'application Tasty Travels sur votre téléphone ou tablette. Réduisez le jeu (laissez-le tourner en arrière-plan) et rendez-vous sur cette page. Cliquez sur l'un des liens actifs ci-dessus. Attendez quelques secondes : le lien vous redirigera automatiquement vers le jeu et votre énergie gratuite sera directement créditée sur votre compte.

Astuce : Pensez à ajouter cette page à vos favoris et à revenir toutes les 24 heures pour ne manquer aucun bonus quotidien !





Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Tasty Travels ?

Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et gratuitement de l'énergie dans Tasty Travels.





Rejoignez la communauté Facebook officielle

Restez connecté avec Tasty Travels: Merge Game en consultant leur page Facebook officielle. L'équipe du jeu y publie fréquemment des offres exclusives, des cadeaux pour la communauté et des concours pour faire le plein de bonus.

Gagnez des niveaux et accomplissez vos missions

Chaque fois que vous gagnez de l'expérience en réalisant des recettes et en débloquant de nouvelles destinations, Tasty Travels vous récompensera avec de l'énergie gratuite. Pensez également à vérifier régulièrement l'onglet des quêtes et missions quotidiennes : les accomplir est l'un des meilleurs moyens d'engranger de l'énergie bonus régulièrement.





Participez aux événements en jeu

Des événements temporaires sont très souvent organisés dans le jeu. En y participant activement, vous pourrez obtenir des récompenses bien plus généreuses qu'en partie normale, notamment de gros paquets d'énergie.

Regardez des publicités vidéo

Si vous êtes à court d'énergie en pleine session, le jeu vous propose régulièrement de visionner de courtes annonces publicitaires en échange d'un bonus d'énergie immédiat.

Dans la boutique du jeu

En dépensant vos rubis ou gemmes accumulés au cours de vos aventures culinaires, vous aurez la possibilité d'acheter des recharges d'énergie pour continuer à jouer sans interruption.

Patientez… (Recharge automatique)

Tasty Travels vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant de l'énergie gratuitement au fil du temps (recharge automatique toutes les quelques minutes). Attention toutefois : cette recharge s'arrête une fois la limite de stockage atteinte. Pensez à dépenser votre énergie régulièrement ou à utiliser les liens Tasty Travels ci-dessus pour la cumuler avant une longue session de jeu.

Faq : Questions fréquentes sur l'énergie Tasty Travels

Pourquoi un lien d'énergie ne fonctionne-t-il plus ?

La raison la plus fréquente est que le lien a expiré. Les développeurs définissent une durée de validité limitée pour chaque lien. Si un lien ne fonctionne pas, vérifiez si vous n'avez pas déjà cliqué dessus ou attendez la publication des prochains liens du jour sur notre page.

Où trouver d'autres liens d'énergie gratuite ?

Les liens sont principalement diffusés sur les réseaux sociaux officiels du jeu (notamment Facebook). Pour vous éviter de chercher partout, nous centralisons et mettons à jour tous les liens actifs directement sur cette page au quotidien.

Tasty Travels: Merge Game, qu'est-ce que c'est ?

Tasty Travels: Merge Game est un jeu mobile de type fusion où la passion de la cuisine rencontre l'art du voyage. Le concept repose sur la fusion d'ingrédients similaires directement dans votre cuisine pour concocter de nouveaux plats savoureux parmi plus de 500 éléments uniques à découvrir.





En satisfaisant les commandes des touristes et en accumulant des pièces, vous débloquez de nouvelles destinations à travers le globe : marchés animés, villes pittoresques et parcs paisibles. En parallèle, vous suivez une histoire palpitante en aidant une jeune fille à réaliser son rêve de devenir blogueuse culinaire tout en perçant des secrets familiaux.

Avec son ambiance gourmande, ses énigmes captivantes et son rythme accessible,s'adresse aussi bien aux amateurs de cuisine qu'aux passionnés de jeux de fusion et de gestion relaxants.