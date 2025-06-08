Resonance: A Plague Tale Legacy, centré sur Sophia, annoncé avec un premier trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2025 à 20h24
Asobo Studio a, récemment, dévoilé Resonance: A Plague Tale Legacy, un nouvel opus qui met en scène les aventures de Sophia.
Resonance: A Plague Tale Legacy, centré sur Sophia, annoncé avec un premier trailer
Il y a de cela plusieurs années maintenant, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir A Plague Tale: Requiem, la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo. Dans celui-ci, la communauté a pu faire la rencontre d'un personnage tiers important, Sophia. Cette dernière va, d'ailleurs, revenir sur le devant de la scène vidéoludique : Asobo Studio a annoncé Resonance: A Plague Tale Legacy, avec Sophia comme protagoniste.

Le spin-off Resonance: A Plague Tale Legacy révélé

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En effet, lors du Xbox Games Showcase, qui a été diffusé en début de soirée le dimanche 8 juin 2025, Asobo Studio a annoncé officiellement Resonance: A Plague Tale Legacy (le titre avait leaké quelques heures avant). Ce nouvel opus, inscrit dans la licence A Plague Tale, se concentrera sur Sophia, présentée pour la première fois dans Requiem.

D'après les informations connues, Resonance: A Plague Tale Legacy se déroule plusieurs années avant le deuxième jeu de la franchise d'Asobo Studio, et plus précisément 15 ans. Le titre invitera les joueurs et les joueuses à résoudre diverses énigmes. Selon la description accompagnant la vidéo, la protagoniste de Resonance: A Plague Tale Legacy « cherche son indépendant en tant que féroce pilleuse dans le monde impitoyable du XIVème siècle ».

Miniature vidéo

Resonance: A Plague Tale Legacy donne une première fenêtre de sortie

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Asobo Studio a profité de cette annonce pour préciser que Resonance: A Plague Tale Legacy doit arriver au cours de l'année 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series, PC et PS5. Le studio de développement a également indiqué que Resonance: A Plague Tale Legacy sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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