Resonance: A Plague Tale Legacy, centré sur Sophia, annoncé avec un premier trailer

Asobo Studio a, récemment, dévoilé Resonance: A Plague Tale Legacy, un nouvel opus qui met en scène les aventures de Sophia.

Le spin-off Resonance: A Plague Tale Legacy révélé

Resonance: A Plague Tale Legacy donne une première fenêtre de sortie

Il y a de cela plusieurs années maintenant, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir A Plague Tale: Requiem, la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo. Dans celui-ci, la communauté a pu faire la rencontre d'un personnage tiers important, Sophia. Cette dernière va, d'ailleurs, revenir sur le devant de la scène vidéoludique :En effet, lors du Xbox Games Showcase, qui a été diffusé en début de soirée le dimanche 8 juin 2025,(le titre avait leaké quelques heures avant).présentée pour la première fois dans Requiem.D'après les informations connues,, et plus précisément 15 ans. Le titre invitera les joueurs et les joueuses à résoudre diverses énigmes. Selon la description accompagnant la vidéo, la protagoniste de« cherche son indépendant en tant que féroce pilleuse dans le monde impitoyable du XIVsiècle ».Asobo Studio a profité de cette annonce pour préciser que, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series, PC et PS5. Le studio de développement a également indiqué quesera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass.