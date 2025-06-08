Resonance: A Plague Tale Legacy, centré sur Sophia, annoncé avec un premier trailer

Asobo Studio a, récemment, dévoilé Resonance: A Plague Tale Legacy, un nouvel opus qui met en scène les aventures de Sophia.
Il y a de cela plusieurs années maintenant, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir A Plague Tale: Requiem, la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo. Dans celui-ci, la communauté a pu faire la rencontre d'un personnage tiers important, Sophia. Cette dernière va, d'ailleurs, revenir sur le devant de la scène vidéoludique : Asobo Studio a annoncé Resonance: A Plague Tale Legacy, avec Sophia comme protagoniste
.
Le spin-off Resonance: A Plague Tale Legacy révélé
En effet, lors du Xbox Games Showcase, qui a été diffusé en début de soirée le dimanche 8 juin 2025, Asobo Studio a annoncé officiellement Resonance: A Plague Tale Legacy
(le titre avait leaké quelques heures avant). Ce nouvel opus, inscrit dans la licence A Plague Tale, se concentrera sur Sophia,
présentée pour la première fois dans Requiem.
D'après les informations connues, Resonance: A Plague Tale Legacy se déroule plusieurs années avant le deuxième jeu de la franchise d'Asobo Studio
, et plus précisément 15 ans. Le titre invitera les joueurs et les joueuses à résoudre diverses énigmes. Selon la description accompagnant la vidéo, la protagoniste de Resonance: A Plague Tale Legacy
« cherche son indépendant en tant que féroce pilleuse dans le monde impitoyable du XIVème siècle
».
Resonance: A Plague Tale Legacy donne une première fenêtre de sortie
Asobo Studio a profité de cette annonce pour préciser que Resonance: A Plague Tale Legacy doit arriver au cours de l'année 2026
, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series, PC et PS5. Le studio de développement a également indiqué que Resonance: A Plague Tale Legacy
sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass.
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