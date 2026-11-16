Le FlexiSpot E7 Plus s'impose comme une réponse radicale à l'un des plus grands défauts des bureaux assis-debout : le manque de stabilité en position haute. Équipé d'un châssis renforcé à quatre pieds, d'une motorisation double et d'une capacité de charge atteignant les 200 kg, ce modèle vise les utilisateurs exigeants disposant d'installations lourdes ou multi-écrans. Nous l'avons testé en conditions réelles, accompagné de ses accessoires de gestion de câbles et de support d'écrans, pour déterminer s'il s'agit du poste de travail ultime.

Le FlexiSpot E7 Plus n'est ni le bureau assis-debout le plus léger, ni le plus discret du marché. Il a été conçu avec une priorité absolue : la stabilité. Grâce à son cadre à quatre pieds, son système à double moteur et sa structure en acier renforcé, il est capable de supporter les configurations de travail les plus exigeantes. C'est ce qui le rend particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent un bureau qui reste parfaitement immobile sous une lourde charge, et pas seulement un meuble qui monte et qui descend.

Il ressemble davantage à un équipement de travail professionnel qu'à un meuble conventionnel. Les priorités du bureau sont immédiatement visibles à travers la taille de sa base et la quantité d'acier utilisée dans son cadre. Si votre configuration comprend plusieurs écrans, un PC imposant ou du matériel de studio lourd, ce choix prend tout son sens. Le bureau est clairement pensé pour des mouvements répétés sous de fortes charges plutôt que pour la seule finesse visuelle.

Caractéristiques techniques du FlexiSpot E7 Plus

Avant de détailler notre retour d'expérience après plusieurs jours de test, voici la fiche technique complète de ce colosse :

Structure : Bureau assis-debout électrique à cadre quatre pieds

Bureau assis-debout électrique à cadre quatre pieds Système de levage : Double moteur avec colonnes télescopiques et cadre en acier renforcé

Double moteur avec colonnes télescopiques et cadre en acier renforcé Plage de réglage en hauteur : 66 cm à 131 cm

66 cm à 131 cm Capacité de charge maximale : Environ 200 kilogrammes

Environ 200 kilogrammes Vitesse de déplacement : Mouvement fluide et silencieux (environ 20 à 30 secondes pour une course complète)

Mouvement fluide et silencieux (environ 20 à 30 secondes pour une course complète) Dimensions de plateaux compatibles : 120 x 80 cm, 140 x 80 cm, 160 x 80 cm, et jusqu'à 180 x 80 cm (selon les déclinaisons)

120 x 80 cm, 140 x 80 cm, 160 x 80 cm, et jusqu'à 180 x 80 cm (selon les déclinaisons) Matériaux de plateau au choix : Cadre seul, ou avec plateau en aggloméré, bambou, chêne massif, contreplaqué, hêtre massif ou noyer massif

Cadre seul, ou avec plateau en aggloméré, bambou, chêne massif, contreplaqué, hêtre massif ou noyer massif Panneau de commande : Boîtier avec 4 mémoires programmables et port de charge USB-C intégré

Boîtier avec 4 mémoires programmables et port de charge USB-C intégré Sécurités : Système anticollision intégré et protection contre la surcharge

Système anticollision intégré et protection contre la surcharge Tarifs indicatifs : Cadre seul : à partir de 449,9 euros € Avec plateau basique (aggloméré 120 x 80) : à partir de 639,98 € Avec plateau haut de gamme (noyer massif 140 x 80) : jusqu'à 1029,98 €



Déballage et préparation du montage

L'assemblage est un processus en plusieurs étapes, et il est vivement conseillé de planifier le montage avec au moins une personne pour vous aider. Même en se considérant comme plutôt robuste, croyez-moi sur parole : les composants du cadre et le plateau sont particulièrement lourds. Le plateau pèse à lui seul environ 18 kg, et chacun des deux cartons contenant les pieds et accessoires pèse pas moins de 22 kg sur la balance.







Avant de serrer la moindre vis, faites de la place et étalez chaque pièce sur le sol pour vous assurer de ne rien oublier par rapport au manuel. Cela fait gagner un temps précieux par la suite et évite de découvrir une pièce manquante une fois la structure en train de prendre forme. Séparer les éléments structurels des accessoires dès le départ aide grandement, car le montage suit une séquence rigoureuse.

Le processus d'assemblage pas à pas

Une séquence de montage logique commence par le cadre inférieur et les traverses, qu'il convient d'ajuster sans les serrer complètement au début. Il faut d'abord connecter la traverse gauche à la colonne, puis faire de même avec la droite. L'étape suivante consiste à installer la barre de transmission, puis les plaques de support des deux côtés.

Une fois le cadre ébauché, il est simple de visser les pieds, puis d'installer et de sécuriser la tige de raccordement avant de procéder au serrage global.

Fixation du plateau et ajustements géométriques

Vient ensuite la fixation du plateau et le serrage de la traverse. Un serrage en diagonale croisée permet au cadre de se mettre en place uniformément et réduit les risques de torsion, tout en maintenant la structure bien d'équerre. Les petites erreurs d'alignement pardonnent beaucoup moins sur un cadre à quatre pieds que sur un meuble traditionnel : il faut donc vérifier chaque étape deux fois. L'objectif est de laisser la structure se stabiliser naturellement avant d'appliquer le couple de serrage final.









Pour parfaire l'assemblage, installez le clavier de commande (positionnable à gauche ou à droite selon vos préférences d'utilisation), le boîtier de commande principal et les déflecteurs destinés à garder le câblage bien rangé sous la structure.

Les défis du montage et l'anticipation de l'espace

La principale difficulté ne provient pas de la complexité de la notice, mais bien de la taille et du poids des pièces. Une fois le plateau fixé, déplacer le bureau devient une manipulation délicate : il est donc stratégique de monter le bureau à proximité immédiate de son emplacement définitif très tôt dans le processus. C'est encore plus vrai si vous prévoyez d'installer un bras pour écran ou d'autres charges excentrées. Vous voulez que la masse soit bien centrée et le cadre de niveau avant que les moteurs ne commencent à travailler.

Le montage du plateau demande la même attention : mesurez le déport, l'emplacement du panneau de commande et le dégagement des accessoires avant de visser, afin d'éviter les conflits futurs avec les supports d'écran ou les goulottes.

Après avoir terminé le montage, prenez le temps de tester le bureau par étapes : d'abord à vide, puis avec une charge partielle, et enfin avec votre station de travail au complet. Cela permet de repérer un éventuel déséquilibre des moteurs, des bruits de tension ou un mauvais alignement avant de passer à l'utilisation quotidienne.

Utilisation et ergonomie au quotidien : La stabilité avant tout

Les tubes carrés en acier, la large assise et la géométrie à quatre pieds mettent l'accent sur la confiance structurelle plutôt que sur la finesse visuelle. Le bureau ne cherche pas à se fondre discrètement dans la pièce – la masse du cadre se remarque –, mais il évite fort heureusement de tomber dans un style trop industriel.

Plus important encore, la structure à quatre pieds rend le bureau incomparablement plus stable sous charge. En position debout, il réduit considérablement la flexion latérale par rapport à de nombreuses alternatives à deux pieds, en particulier lorsque le plateau supporte des bras d'écran articulés ou du matériel lourd mal réparti. Pour ma part, j'apprécie d'avoir l'option de me mettre debout, même si je ne suis pas un grand adapte des sessions debout prolongées. C'est idéal pour changer de rythme durant une longue journée, même si je finis généralement par m'asseoir, ce qui me paraît plus naturel et moins fatigant.

La robustesse se ressent immédiatement lorsque l'on tape énergiquement au clavier, que l'on dessine ou que l'on s'appuie sur le bord avant du bureau : le mouvement est quasiment imperceptible. Là où de nombreux bureaux assis-debout souffrent d'oscillations agaçantes à pleine hauteur, celui-ci reste parfaitement posé. C'est sans aucun doute la stabilité qui marque le plus : même chargé à bloc de matériel informatique, on ne se soucie jamais des vibrations ou du bruit à chaque mouvement.

Moteurs, commandes et fonctionnalités

La plage de réglage en hauteur (de 66 cm à 131 cm) s'adapte à la majorité des morphologies. La vitesse de déplacement reste modérée, les moteurs favorisant une course fluide et silencieuse plutôt qu'une montée ultra-rapide mais instable.

Les mémoires programmables du boîtier tactile permettent d'enregistrer jusqu'à 4 positions pour basculer facilement d'une hauteur à l'autre. On salue également la présence d'un port USB-C directement intégré sur la tranche du boîtier, idéal pour recharger un téléphone ou un accessoire sans encombrer la surface de travail. Côté sécurité, le système anticollision réagit efficacement à la moindre obstruction lors des déplacements du plateau.

Focus sur les accessoires FlexiSpot : Passe-câble CMP017-S et Support Double Écran Robuste

Pour accompagner le FlexiSpot E7 Plus et créer un poste de travail au rendu irréprochable, nous avons pu installer deux accessoires officiels de la marque lors du test.

Le Passe-câble articulé pour bureau assis-debout (CMP017-S)

L'un des plus grands défis avec un bureau réglable en hauteur réside dans le trajet des câbles reliant le sol (prises murales, multiprises, caisson) jusqu'au plateau en mouvement. Le passe-câble CMP017-S résout ce problème de manière particulièrement élégante.

Conçu sous la forme d'une vertèbre articulée d'environ 129 cm de hauteur, cet accessoire est composé de blocs de liaison à emboîtement en ABS solide, guidés par une solide base circulaire en métal de 13 cm de diamètre posée au sol. Cette base lourde garantit que la colonne reste parfaitement ancrée au sol sans basculer lorsque le bureau monte ou descend.





L'installation s'effectue simplement en vissant l'élément supérieur sous le plateau du bureau. Il est d'ailleurs possible d'ajuster la longueur de la colonne en ajoutant ou en retirant manuellement des blocs selon la hauteur maximale de votre configuration. Au quotidien, les câbles d'alimentation et réseau sont parfaitement canalisés à l'intérieur des blocs. En plus d'offrir une protection mécanique contre les pincements et de soulager la tension exercée sur les prises, le rendu visuel est extrêmement propre, transformant un tas de câbles disgracieux en un conduit vertical bien ordonné.

Le Support Double Écran Robuste (Série MA8B-D)

Pour exploiter pleinement la capacité de charge et la stabilité du cadre à 4 pieds du E7 Plus, l'installation d'un support d'écran haut de gamme était indispensable. Nous avons opté pour le support double écran robuste FlexiSpot.

Fabriqué en alliage d'aluminium premium et en acier haute résistance, ce bras articulé à vérin à gaz est spécialement conçu pour supporter des écrans lourds et grand format (de 17 à 39 pouces, et jusqu'à 20 kg par bras). La qualité de construction est impressionnante dès le déballage, loin des supports basiques d'entrée de gamme.









L'installation s'effectue au choix par pince de serrage (pour des plateaux de 20 à 45 mm d'épaisseur) ou par passe-câbles à travers le plateau. La mise en place des écrans est grandement facilitée par les plaques VESA amovibles à fixation rapide (75x75 / 100x100) : il suffit de visser la plaque au dos de vos moniteurs puis de les clipser sur les bras.

En pratique, la tension du vérin à gaz se règle précisément à l'aide d'une clé Allen pour s'adapter exactement au poids de vos moniteurs. Une fois ajusté, le mouvement est d'une fluidité exemplaire :

Inclinaison verticale : de -90° à +15° pour éviter les reflets.

de -90° à +15° pour éviter les reflets. Pivot horizontal : ±90° pour partager facilement son écran.

±90° pour partager facilement son écran. Rotation à 360° : permettant de passer un moniteur en mode portrait en un instant.

Le bras intègre également ses propres goulottes pour dissimuler les câbles vidéo et d'alimentation le long des sections articulées. Associé à la rigidité du bureau E7 Plus, les écrans ne subissent **aucune vibration ni rebond** lorsque l'on tape au clavier en position debout.

Black Friday 2026 : profitez des offres sur le FlexiSpot E7 Plus

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui envisagent de s'équiper : le FlexiSpot E7 Plus bénéficie d'offres spéciales à l'occasion du Black Friday 2026. Du 16 au 26 novembre, la marque propose des réductions à durée limitée sur son bureau assis-debout à quatre pieds, avec jusqu'à 250 € d'économies selon le créneau horaire choisi.

Ces promotions permettent ainsi de s'équiper à un tarif plus avantageux, que vous recherchiez uniquement le cadre ou une configuration complète avec plateau. Les offres étant susceptibles d'évoluer selon les périodes, mieux vaut ne pas trop attendre pour en profiter.

Pour découvrir les offres : consultez les promotions sur le FlexiSpot E7 Plus ou retrouvez l'ensemble des offres Black Friday de FlexiSpot.