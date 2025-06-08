Call of Duty: Black Ops 7 est réel, première bande-annonce dévoilée

Pour conclure le Xbox Games Showcase, Activision a révélé la prochaine entrée dans la saga Call of Duty, qui ne sera nul autre que Call of Duty: Black Ops 7.

Call of Duty: Black Ops 7 est officiel

Une campagne jouable en coopération

Une sortie dans le Game Pass

Pour la deuxième fois de suite, Activision réalise à back-to-back. Après Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 qui sont sortis à la suite,L'annonce a été faite avec une très longue et belle vidéo.Les rumeurs se sont, encore une fois, confirmée pour Call of Duty,. L'annonce a été faite avec une belle bande-annonce d'action, qui a intrigué certains joueurs avant que le public ne découvre de quoi il s'agissait.Les bonnes nouvelles sont nombreuses, et la première est queL'autre bonne nouvelle est que la campagne sera jouable en coopération, ce qui est parfait pour profiter au mieux de l'histoire. En parlant d'elle, celle-ci nous plongera en 2035, dans un mode « au bord du chaos, ravagé par les conflits et la guerre psychologique suite aux événements narratifs de Black Ops 2 et Black Ops 6 ».Les joueurs auront accès à une technologie de pointe, avec un retour de taille, celui de, qui doit se défendre contre un ennemi manipulateur qui utilise la peur comme arme principale.Un mode multijoueur sera évidemment de la partie, tout comme un monde Zombies.Malheureusement, nous n'avons pas de date de sortie,, la dernière grosse surprise de l'annonce. Les développeurs en dévoileront davantage cet été. Vous pouvez en attendant consulter la bande-annonce ci-dessous.