Comme souvent, le Black Friday commence bien avant l'heure, et Corsair lance déjà ses offres avec jusqu'à 57 % de remise sur ses souris, claviers et casques gaming.

Référence historique du PC gaming, Corsair couvre aussi bien les composants que les périphériques, de la souris ultralégère pour l'esport au clavier pensé pour les créateurs de contenu.

Son Early Black Friday est déjà lancé sur la boutique officielle jusqu'au 26 novembre, mais la plupart des remises restent valables jusqu'au 30, ce qui laisse le temps de comparer. Nous avons retenu les offres les plus pertinentes, du tapis à moins de 15 € au clavier avec Stream Deck intégré.

Des souris pour tous les goûts

La SABRE v2 PRO Ultralight vise les joueurs compétitifs avec seulement 36 g sur la balance et une fréquence de 8 000 Hz, soit le nombre de fois par seconde où elle transmet sa position au PC. Elle passe à 69,99 € jusqu'au 14 décembre, tandis que la Katar Elite Wireless, plus simple mais compacte et légère, descend à 49,99 €.

À l'opposé, et d'autant plus intéressante avec la récente sortie de World of Warcraft Forever, la SCIMITAR ELITE WIRELESS SE s'adresse aux joueurs de MMO et de MOBA avec son panneau latéral de 12 boutons, de quoi garder ses sorts et raccourcis sous le pouce. Elle descend à 99,99 €, et le tapis MM300 PRO Extended, assez grand pour accueillir clavier et souris, tombe à 14,99 €.

Sélection de souris et tapis en promotion

SABRE v2 PRO Ultralight Wireless 109,99 € → 69,99 € environ 40 % de réduction SCIMITAR ELITE WIRELESS SE 149,99 € → 99,99 € environ 33 % de réduction KATAR ELITE Wireless 79,99 € → 49,99 € environ 38 % de réduction MM300 PRO Extended 34,99 € → 14,99 € environ 57 % de réduction

Des claviers pour jouer, mais aussi pour streamer

Le K70 PRO TKL mise sur des switchs magnétiques dont on règle le point d'activation, et sur le Rapid Trigger qui réinitialise la touche dès qu'on la relâche, pratique en FPS pour enchaîner les changements de direction. Son prix le réservait plutôt aux compétiteurs, d'autant qu'il est uniquement filaire, mais à 109,99 € il devient bien plus accessible.







Pour garder un pavé numérique dans un gabarit compact, le VANGUARD 96 passe à 129,99 € avec sa frappe linéaire et feutrée, son petit écran LCD et sa molette multifonction. Le K65 PLUS Wireless, au format 75 % compatible PC, consoles et mobiles, s'affiche quant à lui à 109,99 €.

Le GALLEON 100 SD remplace carrément le pavé numérique par un Stream Deck intégré, avec 12 touches LCD, deux molettes et un écran de 5 pouces pour piloter son stream ou son audio sans boîtier supplémentaire. Très complet mais cher à son prix de base, il profite ici d'une vraie remise à 279,99 €, et du 27 au 30 novembre Corsair ajoute un Elgato Key Light Neo pour les 290 premières commandes.

Sélection de claviers en promotion

K70 PRO TKL 179,99 € → 109,99 € environ 39 % de réduction VANGUARD 96 179,99 € → 129,99 € environ 28 % de réduction K65 PLUS Wireless 159,99 € → 109,99 € environ 31 % de réduction GALLEON 100 SD 349,99 € → 279,99 € environ 20 % de réduction

Deux casques sans fil sous les 100 €

Le HS80 RGB Wireless, qui se distingue par sa spatialisation précise et sa polyvalence, devient bien plus accessible à 99,99 €. Le VOID Wireless v2 mise quant à lui sur la légèreté avec 303 g et sur une autonomie annoncée jusqu'à 70 heures, de quoi enchaîner les sessions sans penser à la recharge, pour 79,99 €.

Sélection de casques en promotion

HS80 RGB Wireless 149,99 € → 99,99 € environ 33 % de réduction VOID Wireless v2 119,99 € → 79,99 € environ 33 % de réduction

D'autres remises jusqu'à la fin du mois

Du 26 au 30 novembre, 20 % de réduction s'appliqueront aux articles à prix régulier de toute la boutique, hors PC complets et mémoire vive notamment, et de nouvelles promotions arriveront dès le 27 novembre pour le Black Friday, tandis que vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur la boutique Corsair.