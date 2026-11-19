Référence historique du PC gaming, Corsair couvre aussi bien les composants que les périphériques, de la souris ultralégère pour l'esport au clavier pensé pour les créateurs de contenu.
Son Early Black Friday est déjà lancé sur la boutique officielle jusqu'au 26 novembre, mais la plupart des remises restent valables jusqu'au 30, ce qui laisse le temps de comparer. Nous avons retenu les offres les plus pertinentes, du tapis à moins de 15 € au clavier avec Stream Deck intégré.
Des souris pour tous les goûts
La SABRE v2 PRO Ultralight vise les joueurs compétitifs avec seulement 36 g sur la balance et une fréquence de 8 000 Hz, soit le nombre de fois par seconde où elle transmet sa position au PC. Elle passe à 69,99 € jusqu'au 14 décembre, tandis que la Katar Elite Wireless, plus simple mais compacte et légère, descend à 49,99 €.
À l'opposé, et d'autant plus intéressante avec la récente sortie de World of Warcraft Forever, la SCIMITAR ELITE WIRELESS SE s'adresse aux joueurs de MMO et de MOBA avec son panneau latéral de 12 boutons, de quoi garder ses sorts et raccourcis sous le pouce. Elle descend à 99,99 €, et le tapis MM300 PRO Extended, assez grand pour accueillir clavier et souris, tombe à 14,99 €.
Sélection de souris et tapis en promotion
|SABRE v2 PRO Ultralight Wireless
|109,99 € → 69,99 €
|environ 40 % de réduction
|SCIMITAR ELITE WIRELESS SE
|149,99 € → 99,99 €
|environ 33 % de réduction
|KATAR ELITE Wireless
|79,99 € → 49,99 €
|environ 38 % de réduction
|MM300 PRO Extended
|34,99 € → 14,99 €
|environ 57 % de réduction
Des claviers pour jouer, mais aussi pour streamer
Le K70 PRO TKL mise sur des switchs magnétiques dont on règle le point d'activation, et sur le Rapid Trigger qui réinitialise la touche dès qu'on la relâche, pratique en FPS pour enchaîner les changements de direction. Son prix le réservait plutôt aux compétiteurs, d'autant qu'il est uniquement filaire, mais à 109,99 € il devient bien plus accessible.
Pour garder un pavé numérique dans un gabarit compact, le VANGUARD 96 passe à 129,99 € avec sa frappe linéaire et feutrée, son petit écran LCD et sa molette multifonction. Le K65 PLUS Wireless, au format 75 % compatible PC, consoles et mobiles, s'affiche quant à lui à 109,99 €.
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Le GALLEON 100 SD remplace carrément le pavé numérique par un Stream Deck intégré, avec 12 touches LCD, deux molettes et un écran de 5 pouces pour piloter son stream ou son audio sans boîtier supplémentaire. Très complet mais cher à son prix de base, il profite ici d'une vraie remise à 279,99 €, et du 27 au 30 novembre Corsair ajoute un Elgato Key Light Neo pour les 290 premières commandes.
Sélection de claviers en promotion
|K70 PRO TKL
|179,99 € → 109,99 €
|environ 39 % de réduction
|VANGUARD 96
|179,99 € → 129,99 €
|environ 28 % de réduction
|K65 PLUS Wireless
|159,99 € → 109,99 €
|environ 31 % de réduction
|GALLEON 100 SD
|349,99 € → 279,99 €
|environ 20 % de réduction
Deux casques sans fil sous les 100 €
Le HS80 RGB Wireless, qui se distingue par sa spatialisation précise et sa polyvalence, devient bien plus accessible à 99,99 €. Le VOID Wireless v2 mise quant à lui sur la légèreté avec 303 g et sur une autonomie annoncée jusqu'à 70 heures, de quoi enchaîner les sessions sans penser à la recharge, pour 79,99 €.
Sélection de casques en promotion
|HS80 RGB Wireless
|149,99 € → 99,99 €
|environ 33 % de réduction
|VOID Wireless v2
|119,99 € → 79,99 €
|environ 33 % de réduction
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D'autres remises jusqu'à la fin du mois
Du 26 au 30 novembre, 20 % de réduction s'appliqueront aux articles à prix régulier de toute la boutique, hors PC complets et mémoire vive notamment, et de nouvelles promotions arriveront dès le 27 novembre pour le Black Friday, tandis que vous pouvez retrouver l'ensemble des offres sur la boutique Corsair.
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