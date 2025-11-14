Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.

Liens des tours, spins et pièces gratuits de Carnival Tycoon

Date et heure Récompenses Lien quotidien Aujourd'hui à 20:00 Tours (spins) et pièces Récupérer Aujourd'hui à 17:00 Tours (spins) et pièces Récupérer Aujourd'hui à 17:00 Tours (spins) et pièces Récupérer Aujourd'hui à 16:00 Tours (spins) et pièces Récupérer Aujourd'hui à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 31/08/2026 à 10:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 31/08/2026 à 10:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 30/08/2026 à 16:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 30/08/2026 à 16:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 29/08/2026 à 19:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 28/08/2026 à 15:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 28/08/2026 à 11:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 28/08/2026 à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 28/08/2026 à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 27/08/2026 à 16:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 27/08/2026 à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 26/08/2026 à 13:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 26/08/2026 à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 25/08/2026 à 14:00 Tours (spins) et pièces Récupérer 25/08/2026 à 08:00 Tours (spins) et pièces Récupérer



Comment avoir des spins et pièces gratuits en plus des liens Carnival Tycoon ?

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Les récompenses quotidiennes

Carnival Tycoon, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio en charge du développement de, Wild Candle Spin, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment desafin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre magnifique parc d'attractions. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où que vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour.Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des spins et pièces.À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre, vous pourrez obtenir jusqu'à. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à. Si vous êtes un adepte du réseau social de Mark Zuckerberg, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreux tours, mais aussi énerver quelques-uns de vos amis…vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 5par heure, pour un total de 50 tours. Les plus perspicaces d'entre vous auront compris qu'il faudra attendre pas moins de 10 heures pour optimiser le tout et récupérer l'entièreté des tours gratuits.En vous connectant tous les jours, vous obtiendrez des bonus comme des tours gratuits, et des pièces dans, pour améliorer votre parc. Connectez-vous donc chaque jour sans exception pour récupérer toutes ces récompenses.est un jeu de gestion et de construction dans lequel on crée et développe son propre parc de fête foraine. Pensé pour être accessible, il permet de bâtir progressivement une véritable foire en enchaînant attractions, stands et animations, tout en optimisant ses revenus et la satisfaction des visiteurs.Dans, chaque élément que l'on place – manèges, boutiques, décors ou points de service – influence l'ambiance générale et le comportement des visiteurs. Il faut trouver le bon équilibre entre dépenses et profits, car un parc bien construit génère naturellement plus de rentrées d'argent. Les ressources accumulées servent ainsi à agrandir son terrain, améliorer les attractions existantes ou débloquer de nouveaux contenus.Le jeu propose également différentes mécaniques de progression qui apportent une dimension stratégique, notamment la gestion du personnel, la popularité de la fête foraine et l'optimisation du parcours des visiteurs. En suivant régulièrement les objectifs quotidiens ou les bonus mis en avant par le jeu, on récupère des avantages utiles pour développer son parc plus rapidement.valorise une progression honnête et récompense les joueurs qui optimisent intelligemment leur foire.