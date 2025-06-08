Aniimo : Un nouveau concurrent à Pokémon et Palworld débarque en 2026

Un vent de fraîcheur souffle sur le genre collecteur de créatures, avec l'annonce d'un tout nouveau jeu, Aniimo, qui mélange Pokémon et Palworld, pour une expérience très prometteuse.
Annoncé lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025, Aniimo promet une aventure adorable et gratuite
, mêlant monde ouvert et action-RPG, à découvrir en 2026 sur PC, Xbox Series, mais aussi mobile.
Aniimo, le nouveau phénomène Pokémon-like ?
Développé par Pawprint Games et édité par Kingsglory, Aniimo
nous plongera dans un univers enchanteur nommé Idyll
. Ce royaume ouvert, dynamique et interactif abrite de charmantes petites créatures nommées les Aniimo
, avec lesquelles les joueurs pourront interagir de multiples façons.
Bien sûr, capturer ces Aniimo rappellera les grands classiques du genre comme Pokémon ou Palworld, mais le titre propose une approche innovante grâce à des mécaniques inédites, comme le Twining
.
Le « Twining », une mécanique originale
Si les combats d'Aniimo contre Aniimo sont au cœur du gameplay, le Twining
apporte une toute nouvelle dimension : cette mécanique permet de fusionner avec les créatures capturées
, offrant ainsi une expérience unique en incarnant directement un Aniimo.
Outre cette fusion inédite, il sera également possible de collectionner et faire évoluer les Aniimo capturés, tout en explorant un monde ouvert rempli de secrets, de puzzles et de défis variés.
Un monde ouvert vivant et interactif
Le royaume d'Idyll
s'annonce vaste, riche en rencontres et en découvertes. Les joueurs auront l'opportunité de parcourir des paysages somptueux, découvrir des créatures inédites et relever des défis en temps réel. La composante action-RPG promet des affrontements dynamiques
, en rupture avec les habituels systèmes de combat au tour par tour des classiques du genre.
Beta fermée prévue en 2025
Même si la sortie officielle d'Aniimo
n'est prévue que pour 2026, une bêta fermée de sept jours
aura lieu dès cette année sur PC. Les joueurs intéressés peuvent déjà se préinscrire sur le site officiel
pour espérer obtenir un accès anticipé et suivre l'évolution du jeu jusqu'à son lancement. Notez que le titre a été annoncé sur PC, Xbox Series et mobile, avec le cross-plateforme pour reprendre sa progression n'importe où. Aniimo sera disponible en free-to-play
.
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