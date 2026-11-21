Avec l'OpenRun Pro 2, Shokz associe pour la première fois conduction osseuse et haut-parleur classique afin d'étoffer le son de son casque sport phare, tout en gardant les oreilles dégagées. Nous l'avons emmené courir, par beau temps comme en plein hiver, pour voir ce qu'il vaut réellement au quotidien.

Caractéristiques principales

Type : casque sport à oreilles libres, conduction osseuse et aérienne (« DualPitch »)

casque sport à oreilles libres, conduction osseuse et aérienne (« DualPitch ») Connexion : Bluetooth 5.3, multipoint (deux appareils)

Bluetooth 5.3, multipoint (deux appareils) Microphones : double micro avec réduction des bruits ambiants

double micro avec réduction des bruits ambiants Autonomie : jusqu'à 12 heures

jusqu'à 12 heures Recharge : USB-C, 2 h 30 d'écoute en 5 minutes, charge complète en 1 heure

USB-C, 2 h 30 d'écoute en 5 minutes, charge complète en 1 heure Résistance : IP55 (sueur et pluie)

IP55 (sueur et pluie) Poids : 30,3 g

30,3 g Tailles : Standard et Mini

Standard et Mini Coloris : noir, orange, Kipchoge Co-branded Edition

noir, orange, Kipchoge Co-branded Edition Application : Shokz (iOS et Android)

Shokz (iOS et Android) Prix : 199,99 €





Unboxing

Voici ce que vous trouvez au déballage :

Le casque Shokz OpenRun Pro 2

Un étui de transport rigide

Un câble USB-C

La documentation

Un design soigné et fidèle à l'ADN Shokz

Au premier regard, l'OpenRun Pro 2 ne surprendra pas ceux qui connaissent déjà la marque. Nous retrouvons le tour de nuque fin en alliage nickel-titane, relié à deux crochets qui passent derrière les oreilles et prolongés par les modules posés devant celles-ci. Le résultat est plutôt élégant, avec des lignes fines et une silhouette discrète une fois porté.



Notre exemplaire est d'ailleurs la Kipchoge Co-branded Edition, une version co-signée avec Eliud Kipchoge, double champion olympique du marathon et ambassadeur de la marque. Son coloris exclusif donne un vrai cachet au casque et le démarque nettement des versions classiques.



En main, la finition se montre tout aussi convaincante. Le revêtement silicone offre un toucher doux et agréable, et la structure inspire confiance, sans aucun élément qui semble fragile. Shokz abandonne également son câble magnétique propriétaire au profit d'un port USB-C classique, bien plus pratique au quotidien. L'ensemble ne pèse que 30,3 g et existe en deux tailles, Standard et Mini, cette dernière proposant un tour de nuque plus court.







Un maintien excellent, un confort situationnel

Ces deux tailles ont toute leur importance, car l'arceau ne propose aucun réglage. Mieux vaut donc choisir la sienne selon son tour de tête avant l'achat, sous peine d'un maintien trop lâche ou trop serré. Le port demande aussi un petit temps d'adaptation, puisqu'un casque qui s'accroche par le dessus des oreilles et s'appuie sur un tour de nuque reste un style à part, qu'il faut d'abord adopter. Rien de rédhibitoire, mais une question d'appréciation personnelle.



Une fois en place, le maintien est excellent. Le casque ne bouge pas, même sur les foulées les plus appuyées, et sa légèreté le fait vite oublier. L'arceau peut seulement effleurer la nuque, les épaules ou le côté du cou lorsque nous levons ou tournons la tête, selon le gabarit de chacun. Nos lunettes de sport trouvent quant à elles leur place sans difficulté, leurs branches se glissant le long des crochets sans pression supplémentaire.













Le confort reste donc au rendez-vous, mais les choses se compliquent dès que nous ajoutons quelque chose sur la tête. Avec un bonnet, un serre-tête ou un cache-oreilles, les crochets se retrouvent compressés contre le crâne, ce qui devientet gêne un peu les mouvements. Une capuche cohabite tout aussi mal avec l'arceau. Ceux qui aiment courir l'hiver bien couverts devront composer avec ces contraintes, l'OpenRun Pro 2 étant avant tout pensé pourCôté commandes, Shokz répartit les boutons de part et d'autre du casque, avec le volume et l'allumage sous le crochet droit, tandis que le module gauche accueille un bouton multifonction. Une disposition qui peut sembler déroutante au départ, le temps de prendre ses repères, mais qui se révèle finalement intuitive. Après quelques utilisations, les boutons deviennent faciles à retrouver à tâtons et restent accessibles, notamment pour ajuster rapidement le volume. L'absence de, qui laisse la musique tourner même lorsque le casque est retiré, ne s'est pas non plus révélée gênante à l'usage.





Un rendu sonore convaincant pour le format

La conduction osseuse transmet le son par de légères vibrations au niveau des pommettes plutôt que par le conduit auditif, laissant ainsi les oreilles libres. Cette technologie souffre néanmoins de basses souvent discrètes, c'est pourquoi Shokz lui associe ici un petit haut-parleur chargé des basses fréquences avec sa technologie « DualPitch », la conduction osseuse se concentrant sur les médiums et les aigus.



Le résultat nous a surpris dès la première écoute. La musique est claire et bien présente, et les basses se font sentir, même si elles sont naturellement moins profondes. En toute logique, il ne faut donc pas s'attendre à un rendu immersif ou cristallin, puisque l'OpenRun Pro 2 s'adresse davantage aux sportifs qu'aux mélomanes et que, ne s'insérant pas dans l'oreille, il reste en retrait face à des intra-auriculaires. L'objectif est ici d'accompagner l'effort plutôt que de s'isoler dans sa musique, et dans ce cadre, la qualité audio est très bonne.



Le DualPitch tient aussi sa promesse sur les vibrations, ce léger chatouillement sur les tempes que provoque la conduction osseuse à fort volume. Même son poussé à fond, nous n'avons rien ressenti de gênant. Seul le préréglage dédié aux basses les rend un peu perceptibles, ce qui reste logique avec cette technologie et ne nous a jamais dérangés, quels que soient les morceaux et l'égalisation choisis.



Ce design ouvert laisse également échapper un peu de son. À volume maximal, une légère fuite se fait entendre dans un environnement calme, de quoi déranger dans une bibliothèque ou à côté de quelqu'un qui dort. En pratique, nous ne poussons jamais ce type de casque à fond, et elle passe inaperçue pendant le sport.

Un casque taillé pour la course et la marche

L'intérêt principal de l'OpenRun Pro 2 tient dans sa capacité à laisser passer les bruits extérieurs. À l'entraînement, nous profitons de la musique tout en restant attentifs à ce qui nous entoure, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un vélo ou d'un autre coureur. Tout dépend évidemment du volume choisi, car une musique poussée trop fort finit par masquer une partie des bruits extérieurs, sans jamais nous en couper totalement.



Cette ouverture devient en revanche une limite dans un lieu bruyant. Dans une box de CrossFit ou une salle de sport où la musique tourne à fond, l'ambiance se mêle forcément à notre playlist et l'expérience est loin d'être optimale. L'arceau empêche aussi de s'allonger sur un banc ou au sol, ce qui exclut la musculation et une bonne partie des mouvements de CrossFit. Rien d'anormal, puisque le casque n'a pas été conçu pour ces usages.



Nous regrettons davantage son indice IP55. Il protège de la sueur et de la pluie, mais pas d'une immersion, alors que l'OpenRun classique, pourtant moins cher, est certifié IP67 et que Shokz propose même des modèles pensés pour nager. L'OpenRun Pro 2 se montre ainsi moins polyvalent que d'autres références de la marque.



Côté connexion, enfin, l'appairage avec notre smartphone s'est fait sans le moindre accroc, et l'application Shokz permet d'activer le multipoint ou d'ajuster le rendu grâce à plusieurs préréglages d'égalisation. Le micro nous a également permis de tenir une conversation sans difficulté.