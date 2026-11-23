Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Il épouse les abysses et danse avec la tempête, son cœur battant au seul rythme des marées.
Indice 2Bercé par un berceau de sel, il lit son destin dans les astres lorsque l'horizon s'efface.
Indice 3Captif des flots mais plus libre que le vent, sa demeure sans fondations parcourt le globe.
Indice 4Il hisse la toile et noue les cordages pour dompter les éléments sur sa monture flottante.
Indice 5Qu'il parte pour pêcher ou explorer, il quitte le port pour de longs mois loin de la terre ferme.
Indice 6Son célèbre tricot rayé bleu et blanc le rend facilement reconnaissable dans l'imagerie populaire.
Indice 7Le capitaine est son maître lorsqu'il travaille et vit à bord d'un navire.
Indice 8Personne dont la profession est de naviguer sur la mer ou sur les océans.
Solution du 23 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Marin
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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