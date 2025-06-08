The Outer Worlds 2 annonce une date de sortie, et dévoile du gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 juin 2025 à 19h40
À l'occasion de la conférence Xbox Games Showcase, The Outer Worlds 2 a partagé sa date de sortie, tout en montrant un peu plus son gameplay. Rendez-vous à la fin de l'année.
The Outer Worlds 2 annonce une date de sortie, et dévoile du gameplay
Pour ouvrir le Xbox Games Showcase, l'un des événements vidéoludiques les plus importants de l'année, Obsidian a frappé fort en dévoilant, d'abord, une vidéo de plus de deux minutes dédiées à The Outer Worlds 2, avant de nous révéler une date de sortie, qui nous donne rendez-vous pour la fin de l'année.

Une date de sortie pour The Outer Worlds 2

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La suite de l'un des meilleurs jeux sortis en 2020 arrive enfin. Dans une vidéo d'un peu moins de trois minutes, nous avons avoir un aperçu du gameplay de The Outer Worlds 2, de son monde assez déjanté et de la manière dont les joueurs pourront combattre.

Assez prometteur sur le papier comme vous allez pouvoir le voir. Tandis que la fin de la vidéo annonce ce que nous espérions toutes et tous : une date de sortie. The Outer Worlds 2 arrivera le 29 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series. Le titre sera aussi disponible via le Game Pass.

Miniature vidéo

La suite d'un succès très attendu

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Dans ce nouvel épisode, vous incarnerez un agent du Directoire terrien et tenterez de découvrir l'origine des failles dévastatrices qui menacent de détruire toute l'humanité. Pour cela, vous explorerez l'univers pour atterrir à Arcadia, qualifié de « berceau technologique du moteur de saut » qui est la clé pour sauver l'humanité, et même la galaxie.

Le RPG arrivera donc le 29 octobre sur toutes les plateformes citées plus haut.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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