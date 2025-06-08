The Outer Worlds 2 annonce une date de sortie, et dévoile du gameplay

À l'occasion de la conférence Xbox Games Showcase, The Outer Worlds 2 a partagé sa date de sortie, tout en montrant un peu plus son gameplay. Rendez-vous à la fin de l'année.

Une date de sortie pour The Outer Worlds 2

La suite d'un succès très attendu

Pour ouvrir le Xbox Games Showcase, l'un des événements vidéoludiques les plus importants de l'année,, avant de nous révéler, qui nous donne rendez-vous pour la fin de l'année.La suite de l'un des meilleurs jeux sortis en 2020 arrive enfin. Dans une vidéo d'un peu moins de trois minutes,, de son monde assez déjanté et de la manière dont les joueurs pourront combattre.Assez prometteur sur le papier comme vous allez pouvoir le voir. Tandis que la fin de la vidéo annonce ce que nous espérions toutes et tous :. Le titre sera aussi disponible via le Game Pass.Dans ce nouvel épisode, vous incarnerez un agent du Directoire terrien et tenterez de découvrir l'origine des failles dévastatrices qui menacent de détruire toute l'humanité. Pour cela, vous explorerez l'univers pour atterrir à Arcadia, qualifié de « berceau technologique du moteur de saut » qui est la clé pour sauver l'humanité, et même la galaxie.Lesur toutes les plateformes citées plus haut.