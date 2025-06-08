Beast of Reincarnation : Le nouveau jeu post-apocalyptique des créateurs de Pokémon se dévoile

Loin des contrées paisibles de Pokémon, le studio Game Freak a profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler son nouveau projet : Beast of Reincarnation, un action-RPG sombre et exigeant situé dans un Japon post-apocalyptique.

Un Japon ravagé en 4026

Un gameplay technique et exigeant

Un univers sombre à l'esthétique marquée

Si de plus en plus de Pokémon-Like voient le jour, le studio à la base de la saga souhaite explorer de nouveaux horizons. C'est ainsi qu'ils ont annoncé Beast of Reincarnation, un jeu loin de leurs standards, qui a le mérite d'être très prometteur, tout du moins sur le papier.Présenté initialement sous le nom de code « Project Bloom »,plonge le joueur en l'an 4026, dans un Japon totalement dévasté par une mystérieuse corruption nommée le « Blight ». Une créature colossale semble être à l'origine de cette catastrophe, plongeant le monde dans un chaos sans précédent.Vous incarnerez, une paria marquée du sceau des « Blighted Ones », contrainte d'affronter la menace qui gangrène le monde malgré son statut d'exclue. Selon le trailer, Emma est décrite comme « la lame » destinée à terrasser la redoutable Bête de la Réincarnation qui a provoqué ce cataclysme.La première bande-annonce a permis d'apprécier un gameplay dynamique, technique, et particulièrement exigeant, rappelant notamment des jeux commeou la série. Entre combats précis au sabre, déplacements rapides à l'aide de lianes, et affrontements épiques contre des boss aux dimensions imposantes, le titre promet une aventure intense où chaque affrontement demandera tactique et maîtrise des mécaniques de combat.Emma sera accompagnée par son fidèle chien,, qui devrait participer activement aux combats ou à l'exploration.Les images diffusées présentent des environnements variés allant de ruines urbaines à des forêts envahies par une végétation corrompue, en passant par des structures mécaniques mystérieuses. Les ennemis croisés au cours de l'aventure vont d'immenses créatures végétales à des adversaires robotisés. Cette direction artistique mature tranche radicalement avec les créations habituelles de Game Freak, plus connues pour leurs univers colorés et légers. De quoi attirer de nombreux nouveaux joueurs.est prévu pour une sortie courant 2026. Bonne nouvelle pour les abonnés : le jeu intégrera le cataloguedès sa sortie sur Xbox Series et PC.