The Blood of Dawnwalker s'offre un nouveau trailer

Rebel Wolves a, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant davantage The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker se montre une nouvelle fois

The Blood of Dawnwalker arrivera l'année prochaine







Annoncé pour la toute première fois en janvier de cette année 2025, le nouveau jeu du studio de développement Rebel Wolves, à savoir, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, le studio et Bandai Namco ont profité du Xbox Games Showcase pour dévoilerEn effet, lors du Xbox Games Showcase, qui a eu lieu en début de soirée le dimanche 8 juin 2025,. Cette nouvelle communication visuelle, qui dure un peu plus de deux minutes, apporte davantage d'informations au sujet du contexte du RPG de Rebel Wolves, tout en mettant en avant le protagoniste, Coen. Ce trailer présente également des séquences d'affrontements mais aussi divers personnages et ennemis.Pour rappel,, qui est développé sous Unreal Engine 5, nous plongera dans une aventure se déroulant au XIVsiècle et dans un monde peuplé de vampires. De plus, le RPG de Rebel Wolves mettra l'accent sur le temps : « Le temps est une ressource précieuse et avec chaque quête progressant, il est impossible de terminer toutes les histoires et tous les arcs avant la terrible date limite, ce qui rend chaque partie unique. Nous appelons cette façon de faire progresser l'histoire un bac à sable narratif » avait expliqué Konrad Tomaszkiewicz, le directeur deet co-fondateur de Rebel Wolves.Malheureusement, il va falloir patienter avant de pouvoir parcourir les aventures de Coen. En effet,doit arriver au cours de l'année 2026. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour. Selon les dernières informations connues,doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.