The Blood of Dawnwalker s'offre un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2025 à 19h41
Rebel Wolves a, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant davantage The Blood of Dawnwalker.
The Blood of Dawnwalker s'offre un nouveau trailer
Annoncé pour la toute première fois en janvier de cette année 2025, le nouveau jeu du studio de développement Rebel Wolves, à savoir The Blood of Dawnwalker, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, le studio et Bandai Namco ont profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler une nouvelle vidéo montrant The Blood of Dawnwalker.

The Blood of Dawnwalker se montre une nouvelle fois

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En effet, lors du Xbox Games Showcase, qui a eu lieu en début de soirée le dimanche 8 juin 2025, Rebel Wolves et Bandai Namco ont dévoilé un tout nouveau trailer pour The Blood of Dawnwalker. Cette nouvelle communication visuelle, qui dure un peu plus de deux minutes, apporte davantage d'informations au sujet du contexte du RPG de Rebel Wolves, tout en mettant en avant le protagoniste, Coen. Ce trailer présente également des séquences d'affrontements mais aussi divers personnages et ennemis.

Pour rappel, The Blood of Dawnwalker, qui est développé sous Unreal Engine 5, nous plongera dans une aventure se déroulant au XIVème siècle et dans un monde peuplé de vampires. De plus, le RPG de Rebel Wolves mettra l'accent sur le temps : « Le temps est une ressource précieuse et avec chaque quête progressant, il est impossible de terminer toutes les histoires et tous les arcs avant la terrible date limite, ce qui rend chaque partie unique. Nous appelons cette façon de faire progresser l'histoire un bac à sable narratif » avait expliqué Konrad Tomaszkiewicz, le directeur de The Blood of Dawnwalker et co-fondateur de Rebel Wolves.

Miniature vidéo

The Blood of Dawnwalker arrivera l'année prochaine

Malheureusement, il va falloir patienter avant de pouvoir parcourir les aventures de Coen. En effet, The Blood of Dawnwalker doit arriver au cours de l'année 2026. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour. Selon les dernières informations connues, The Blood of Dawnwalker doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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